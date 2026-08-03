"Domenica Montero" - obsada. Kto jest kim w meksykańskiej telenoweli? Aktorzy i bohaterowie

AR
2026-08-03 15:53

"Domenica Montero" to nowa telenowela, która pojawi się na antenie Novelas+. Ulubiony kanał fanów latynoskich seriali postawił na wyczekiwany tytuł nie z Meksyku. Widzowie zobaczą wiele dobrze znanych twarzy Latinowoodu. Kto występuje w telenoweli "Domenica Montero"? Oto obsada serialu.

"Domenica Montero" nareszcie w Polsce

"Domenica Montero" już 10 sierpnia pojawi się na antenie Novelas+. Serial będzie można oglądać o 15:00. To jeden z największych telenowelowych hitów ostatnich lat. Główną rolę gra Angelique Boyer, która wiele razy pojawiała się na polskim ekranie. Można było ją oglądać w takich produkcjach jak "Niezwyciężona miłość", "Otchłań namiętności", "Teresa", "Za głosem serca" czy "Trzy razy Ana". Z kolei postać głównego bohatera gra Marcus Ornellas, którego niektórzy mogą kojarzyć z serialu "Na przekór losowi". W obsadzie jest też Scarlet Gruber, Brandon Peniche, Diego Amozurrutia, Arcelia Ramírezk i Alberto Estrella. Kto jeszcze występuje w telenoweli "Domenica Montero"?

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Domenica Montero
Galeria zdjęć 10

"Domenica Montero" - aktorzy i bohaterowie

W serialu występują m.in:

  • Angelique Boyer - Domenica Montero Rivas
  • Marcus Ornellas - Luis Fernando Jiménez Lara
  • Scarlet Gruber - Kiara Salerno Rivas
  • Brandon Peniche - Genaro Peña López
  • Diego Amozurrutia - Max Languer de la Vega
  • Arcelia Ramírez - Nicolasa González Díaz
  • Alberto Estrella - Prudencio Pérez Hernández
  • Nuria Bages - Mercedes Lara
  • Alejandro Tommasi - Andrés Solana Cruz
  • Veronica Merchant - Pilar Rivas Peraza
  • Alejandro Ávila - Gabriel Cadena Ruiz
  • Paola Toyos - Herminia Ortiz de Cadena
  • Javier Ponce - Osvaldo Cadena Ortiz
  • Renata Rivas - María Cadena Ortiz
  • Arleth Terán - Fuensanta Ordaz de Acosta
  • Fermín Martínez - Cosme Acosta Juárez
  • María Fernanda García - Diana Torres
  • Gonzalo Peña - Roberto Sangenís
  • Gaby Mellado - Blanca Aranda Mayo

"Domenica Montero" - o czym jest serial?

"Domenica Montero" opowiada o cenionej bizneswoman i filantropce, uznawanej za jedną z najbardziej pożądanych partii w kraju. W dniu swojego ślubu jej idealny świat rozpada się w jednej chwili, gdy narzeczony porzuca ją przed ołtarzem. Upokorzona, zdradzona i wystawiona na publiczne pośmiewisko, postanawia odciąć się od dotychczasowego życia i odnaleźć schronienie w starej hacjendzie należącej niegdyś do jej rodziców. Na miejscu czekają na nią nie tylko nowe wyzwania, ale także Luis Fernando – właściciel sąsiedniego rancza, który również nosi w sercu bolesne wspomnienia. Choć oboje próbują uciec przed przeszłością, rodzące się między nimi uczucie wystawi na próbę ich przekonania, zwłaszcza że Domenica przysięgła już nigdy więcej nie otwierać swojego serca.

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