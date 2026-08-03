"Domenica Montero" - obsada. Kto jest kim w meksykańskiej telenoweli? Aktorzy i bohaterowie

"Domenica Montero" nareszcie w Polsce

"Domenica Montero" już 10 sierpnia pojawi się na antenie Novelas+. Serial będzie można oglądać o 15:00. To jeden z największych telenowelowych hitów ostatnich lat. Główną rolę gra Angelique Boyer, która wiele razy pojawiała się na polskim ekranie. Można było ją oglądać w takich produkcjach jak "Niezwyciężona miłość", "Otchłań namiętności", "Teresa", "Za głosem serca" czy "Trzy razy Ana". Z kolei postać głównego bohatera gra Marcus Ornellas, którego niektórzy mogą kojarzyć z serialu "Na przekór losowi". W obsadzie jest też Scarlet Gruber, Brandon Peniche, Diego Amozurrutia, Arcelia Ramírezk i Alberto Estrella. Kto jeszcze występuje w telenoweli "Domenica Montero"?

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"Domenica Montero" - aktorzy i bohaterowie

W serialu występują m.in:

Angelique Boyer - Domenica Montero Rivas

Marcus Ornellas - Luis Fernando Jiménez Lara

Scarlet Gruber - Kiara Salerno Rivas

Brandon Peniche - Genaro Peña López

Diego Amozurrutia - Max Languer de la Vega

Arcelia Ramírez - Nicolasa González Díaz

Alberto Estrella - Prudencio Pérez Hernández

Nuria Bages - Mercedes Lara

Alejandro Tommasi - Andrés Solana Cruz

Veronica Merchant - Pilar Rivas Peraza

Alejandro Ávila - Gabriel Cadena Ruiz

Paola Toyos - Herminia Ortiz de Cadena

Javier Ponce - Osvaldo Cadena Ortiz

Renata Rivas - María Cadena Ortiz

Arleth Terán - Fuensanta Ordaz de Acosta

Fermín Martínez - Cosme Acosta Juárez

María Fernanda García - Diana Torres

Gonzalo Peña - Roberto Sangenís

Gaby Mellado - Blanca Aranda Mayo

"Domenica Montero" - o czym jest serial?

"Domenica Montero" opowiada o cenionej bizneswoman i filantropce, uznawanej za jedną z najbardziej pożądanych partii w kraju. W dniu swojego ślubu jej idealny świat rozpada się w jednej chwili, gdy narzeczony porzuca ją przed ołtarzem. Upokorzona, zdradzona i wystawiona na publiczne pośmiewisko, postanawia odciąć się od dotychczasowego życia i odnaleźć schronienie w starej hacjendzie należącej niegdyś do jej rodziców. Na miejscu czekają na nią nie tylko nowe wyzwania, ale także Luis Fernando – właściciel sąsiedniego rancza, który również nosi w sercu bolesne wspomnienia. Choć oboje próbują uciec przed przeszłością, rodzące się między nimi uczucie wystawi na próbę ich przekonania, zwłaszcza że Domenica przysięgła już nigdy więcej nie otwierać swojego serca.