Disney zapowiada koreański serial fantasy. "Miłość, żądza i królestwo w opałach"

"Ponowne zaślubiny cesarzowej" - o czym opowie serial?

Gdy w całym cesarstwie narastają niepokoje, małżeństwo Navier i Sovieshu zaczyna się rozpadać. Władca Wschodniego Cesarstwa zakochuje się w zbiegłej niewolnicy i zrobi wszystko, by zdobyć jej serce. Navier, chcąc zachować swoją godność, zgadza się na żądania Sovieshu pod jednym warunkiem - otrzyma zgodę na ponowne wyjście za mąż, tym razem za jego rywala, księcia koronnego Heinreya z Zachodniego Królestwa. Tak rozpoczyna się historia pełna miłości, pożądania i żalu, która zagraża losom całego królestwa.

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"Ponowne zaślubiny cesarzowej" - premiera i obsada

W rolach głównych występują: Shin Mina ("Karma", "Hometown Cha-Cha-Cha") jako cesarzowa Navier, Ju Jihoon ("W stronę światła", "The Trauma Code: Heroes on Call") jako cesarz Sovieshu, Lee Jongsuk ("Gaduła") jako książę koronny Heinrey oraz Lee Seyoung ("The Red Sleeve", "The Crowned Clown") jako zbiegła niewolnica Rashta.

Serial "Ponowne zaślubiny cesarzowej" został zaadaptowany na serial przez Yeoh Geena i Hyun Choongyeola, a za jego reżyserię odpowiada Cho Suwon ("Still 17", "Pinocchio"). Pierwsze cztery odcinki ukażą się w Disney+ w dniu 4 listopada, reszta debiutować będzie co tydzień.

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Jakie koreańskie seriale obejrzeć w Disney+?

W Disney+ znajdziecie całkiem pokaźny katalog koreańskich produkcji, w tym "Made In Korea" - historię agenta koreańskiej CIA, który wykorzystuje swoje nielegalne interesy w półświatku, by zaspokoić głód władzy; "Tempest" - opowieść o globalnym spisku zagrażającym stabilności Półwyspu Koreańskiego; czy "Niezwykli" - historia grupy południowokoreańskich agentów specjalnych, którzy próbują chronić swoje dzieci obdarzone nadnaturalnymi zdolnościami przed krzywdą i wykorzystywaniem oraz wiele innych. (informacja prasowa)

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