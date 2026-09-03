M jak miłość. Szefowa zaplanuje romantyczną noc z Chodakowskim. Posunie się do podstępu

Domańska w nowym sezonie "M jak miłość" zaplanuje noc z Marcinem

Elżbieta Domańska nadal ma ochotę na romans z Marcinem, ignorując fakt jego związku z Kamą. Szefowa Chodakowskiego już wcześniej dawała mu znaki, a w najnowszych odcinkach "M jak miłość" przejdzie do konkretów. Kobieta zorganizuje wyjazd służbowy do Krakowa i postara się, by towarzyszył jej właśnie on.

Delegacja z przełożoną mogłaby uchodzić za rutynowe zadanie, ale Domańska zaplanuje wszystko z intrygą. Zamiast dwóch osobnych pokoi dla siebie i pracownika, wynajmie tylko jeden apartament. Co istotne, jej mąż będzie wtedy w Szwajcarii, a dokładnie w Zurychu. Zbieg okoliczności wydaje się mało prawdopodobny, a Elżbieta liczy na zbliżenie z Chodakowskim z dala od Kamy i świadków. Jej plan na rzekomo romantyczną eskapadę pod przykrywką pracy napotka jednak przeszkodę, ponieważ Marcin odkryje całą intrygę jeszcze przed wyjazdem.

10

Marcin w 1938 odcinku "M jak miłość" odkryje jeden apartament! Domańska bezczelnie spróbuje go oszukać

Chodakowski połączy fakty i podczas spotkania z szefową, w sprawie szczegółów wyjazdu, zrezygnuje z delegacji. Tłumacząc się sprawami rodzinnymi, znajdzie na swoje miejsce zastępstwo. Elżbieta nie przyjmie odmowy i przypomni mu, że wyjazdy służbowe są częścią jego obowiązków. W odpowiedzi Marcin wprost zakomunikuje jej, że przejrzał oszustwo z jednym pokojem i wieżdzącym mężem.

"Rozumiem, po prostu chciałem uniknąć pewnej niezręczności. Przez przypadek dowiedziałem się, że zarezerwowała pani tylko jeden apartament, a pani mąż będzie w tym czasie w Zurychu..."

Bezpośrednie słowa Chodakowskiego będą dla szefowej ogromnym zaskoczeniem. Marcin wykaże, że doskonale wie, o co jej chodzi i jaki miała plan na wspólną noc w Krakowie. Jednak Domańska postanowi udawać, że wszystko to była tylko pomyłka.

M jak miłość, odcinek 1938: Domańska nie odpuści Marcinowi po porażce

Widzowie zobaczą 1938. odcinek "M jak miłość" we wtorek, 8 września 2026 roku na antenie TVP2. Marcinowi uda się wykręcić z krakowskiego wyjazdu z Elżbietą, ale to nie oznacza końca jego kłopotów z przełożoną. Początkowo kobieta zachowa pozory i uda, że odmowa pracownika na nią nie wpłynęła, lecz w samotności poczuje się dotknięta jego oświadczeniem.

M jak miłość. Marcin z Elżbietą na randce w bistro? Domańska nie zrezygnuje ze spotkań