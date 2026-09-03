M jak miłość. Aneta będzie w ciąży w nowym sezonie! Przepowiednia wywoła burzę - ZDJĘCIA

M jak miłość. Aneta w nowym sezonie znów usłyszy o drugiej ciąży! Nagle zmieni zdanie?

Aneta od dawna dawała mężowi do zrozumienia, że marzy o kolejnym dziecku. Wychowując Boryska, Chodakowska czuła, że przyszedł czas na powiększenie rodziny i coraz częściej poruszała ten temat pod koniec ubiegłego sezonu. Olek, w którego wciela się Maurycy Popiel, nie podzielał jednak tego entuzjazmu, zasłaniając się problemami zdrowotnymi oraz nadmiarem obowiązków zawodowych.

Temat powiększenia rodziny powróci w nowych odcinkach "M jak miłość" w bardzo nietypowych okolicznościach. Tereska postanowi powróżyć Anecie z kart Tarota, a niewinna zabawa nabierze niespodziewanego znaczenia. Wróżba wskaże na szczęście, miłość i pieniądze, ale również na pojawienie się w życiu Chodakowskiej tajemniczej, nowej osoby. Perspektywa narodzin kolejnego dziecka nagle przestanie być dla lekarki tak ekscytująca, jak wynikało to z jej wcześniejszych wypowiedzi.

Karty przepowiedzą Anecie kolejną ciążę w "M jak miłość"! Chodakowska nie będzie jeszcze gotowa

Reakcja Anety na słowa wróżki zaskoczy wszystkich, zważywszy na jej wcześniejsze naciski na Olka. Gdy Tereska jednoznacznie zasugeruje, że w przepowiedni może chodzić o dziecko, Chodakowska zacznie się zastanawiać, czy jest na to gotowa.

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Złoto biorę, ale to drugie… jesteś pewna? Można to jakoś opóźnić?

Szybko okaże się, że wizja drugiej ciąży to dla Anety zupełnie nowa rzeczywistość. Świadomość, że powiększenie rodziny wiąże się z gigantyczną rewolucją w życiu, sprawi, że lekarka zacznie patrzeć na ten pomysł z dużą rezerwą.

"M jak miłość". Kiedy premiera nowego sezonu?

Nowa seria "M jak miłość" wystartuje w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Telewizyjna premiera rozpocznie się od 1937 odcinka. W nowym, 27. sezonie na widzów czeka wiele emocjonujących zwrotów akcji, a losy Anety i Olka będą tylko jednym z wielu poruszanych wątków.