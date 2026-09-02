Jan Holoubek w drodze po Oscara? Tym razem twórca "Heweliusza" opowiada o II Wojnie Światowej

Jan Holoubek opowiedział nam już o sprawie Tomka Komendy w "25 latach niewinności", powodzi tysiąclecia w "Wielkiej wodzie" oraz katastrofie promu Jan Heweliusz w jednym z najlepszych współczesnych polskich seriali. Teraz zaś przeniesie nas do realiów II Wojny Światowej w filmie "Dziki, dziki wschód", który swą światową premierę będzie miał podczas festiwalu filmowego w Toronto.

Na planie "Heweliusza" bywało ciężko. Jacek Koman i Andrzej Konopka dla ESKI

Jan Holoubek i jego "Dziki, dziki wschód" powalczą o prestiżowe nagrody

Tegoroczna edycja Toronto International Film Festival (TIFF) ruszy 10 września, a "Dziki, dziki wschód" powalczy w niej o nagrodę w sekcji Platform, poświęconej twórcom o wyrazistej autorskiej wizji i oryginalnym języku filmowym. Następnie zaś film Jana Holoubka zaliczy polski debiut na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie weźmie udział w konkursie głównym. Z takim startem wróżymy filmowi sukcesy w tegorocznym sezonie nagród i któż wie... może załapie się też na nominację do Oscara?

"Dziki, dziki wschód" - o fabule

Jak zapewnia dystrybutor, "Dziki, dziki wschód" to opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje.

Sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dwukrotnie ograbiono go z Oscara. Genialny reżyser wraca z nowym filmem - obsada jest wspaniała

"Dziki, dziki wschód" - obsada i zwiastun

W obsadzie filmu znalazła się plejada gwiazd, a wśród nich: Itay Tiran, Robert Więckiewicz, Joanna Kulig, Piotr Trojan, Janusz Chabior, Jan Bülow, Jacek Beler, Oleksandr Yatsentyuk, Jacek Koman oraz Magdalena Różczka. Do polskich kin "Dziki, dziki wschód" trafi dopiero 7 stycznia 2027 roku.

PRZECZYTAJ TEŻ: Ten film szturmem podbił TikToka, teraz wraca z kontynuacją. "Przerażenie w najczystszej postaci"