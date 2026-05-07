"Daredevil: Odrodzenie" - 3. sezon powstanie? Oto co wiemy o przyszłości serialu Marvela

"Daredevil: Odrodzenie" (ang. "Daredevil: Born Again") wrócił z drugim sezonem pod koniec marca i zebrał dobre opinie - po emisji wszystkich odcinków może pochwalić się wynikiem 86% pozytywnych not od krytyków i 87% od widzów w serwisie Rotten Tomatoes. Ale czy to oznacza, że wróci z trzecią odsłoną?

"Daredevil: Odrodzenie" - 3. sezon powstanie. Kiedy premiera nowych odcinków w Disney+?

Dla tych, którym wciąż mało Diabła z Hell's Kitchen mamy dobre wieści - Marvel się nie ociągał i już zamówił trzeci sezon, do którego zdjęcia wystartowały jeszcze przed zakończeniem emisji drugiego. Prace na planie mają potrwać do lipca i choć Disney+ nie podał daty premiery, przewiduje się, że może być to marzec przyszłego roku. W roli głównej powróci oczywiście Charlie Cox.

Nie przeczytałem jeszcze całości [scenariusza - przyp. red.], ale mam poczucie, że zrzuciliśmy skórę w postaci ery burmistrza Fiska. To już "nowa księga", w pewnym sensie początek czegoś nowego. To oczywiście nadal kontynuacja, ale jest w niej coś innego - powiedział aktor [za: Entertainment Weekly].

Daredevil odhaczony, teraz czas na Punishera

Z tego miejsca przypominamy, że już 13 maja do oferty Disney+ trafi krótki film specjalny zatytułowany "Punisher: Ostatnie starcie" (ang. "Punisher: One Last Kill"), skupiający się na ulubieńcu widzów. "Szukając sensu życia wykraczającego poza zemstę, Frank Castle znów wpada w wir walki" - czytamy w lakonicznej oficjalnej zapowiedzi. W roli głównej powróci Jon Bernthal (którego w lipcu zobaczymy też w nowym "Spider-Manie"), a w obsadzie znaleźli się również Roe Rancell jako Dennis, Jason R. Moore jako Curtis Hoyle oraz Mila Jaymes jako Charli.

