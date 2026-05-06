Internetowy fenomen zmienił się w horror na wielkim ekranie. Premiera już tego lata

"Backrooms. Bez wyjścia" to horror idealny dla miłośników "Cube", "Piły" czy "Hostelu", gdzie istotną rolę odgrywał motyw walki o przetrwanie w przerażającej i pełnej niebezpieczeństw pułapce.

"Backrooms. Bez wyjścia" - internetowy fenomen trafi na wielki ekran

Backrooms to jeden z największych fenomenów Internetu: obejrzana ponad 100 milionów razy seria filmów grozy. Horror, który tego lata trafi do polskich kin, rozwija mit zapoczątkowany na forum 4chan, gdzie w 2019 roku anonimowy post z niepozornym zdjęciem żółtawego biura zapoczątkował jedną z największych creepypast w historii sieci. Koncepcja była prosta i przerażająca: jeśli "wypadniesz z rzeczywistości", trafisz do nieskończonego labiryntu identycznych pomieszczeń, tzw. Backrooms.

Zjawisko eksplodowało na Reddit, gdzie społeczność zaczęła budować całe uniwersum: poziomy Backrooms, klasy zagrożeń, byty czające się w jarzeniowym półmroku, a nawet fikcyjne raporty badawcze stylizowane na dokumenty rządowe. Subreddit r/Backrooms stał się jednym z najbardziej kreatywnych i zaangażowanych zakątków horrorowej części Internetu.

I tak oto dziś mit, który przez lata straszył użytkowników forów i TikToka, wchodzi na wielki ekran. "Backrooms. Bez wyjścia" wyreżyserował Kane Parsons, a jego pseudonim to Kane Pixels - to on w wieku 16 lat stworzył serię tych internetowych filmów grozy, więc wydaje się być właściwym człowiekiem na właściwym miejscu.

"Backrooms. Bez wyjścia" - obsada i premiera

W obsadzie znaleźli się Chiwetel Ejiofor ("Zniewolony", "Doktor Strange"), Renate Reinsve ("Najgorszy człowiek na świecie", "Wartość sentymentalna", Lukita Maxwell ("Terapia bez trzymanki") oraz Finn Bennett ("Rycerz Siedmiu Królestw"). "Backrooms. Bez wyjścia" trafi do polskich kin już 5 czerwca.

