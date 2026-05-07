Pierwsza miłość, odcinek 4116: Ranny i wściekły Bolesław ucieka ze szpitala. Eliza zginie z rąk własnego męża?

Joanna Dembek
2026-05-07 16:08

Czy konflikty dorosłych zniszczą życie niewinnego dziecka? W klinice dochodzi do gigantycznej awantury, gdy Kaja atakuje Kalinę, a przerażony Kostek ucieka w nieznane. Jednocześnie w Wadlewie narasta panika po nagłym zniknięciu Kazanowej. Najnowszy odcinek polsatowskiego formatu przyniesie dramaty, które uderzają w najmniej oczekiwanym momencie. Emisja 4216. odsłony zaplanowana jest na czwartek, 14 maja.

W poprzednim odcinku - 4215 - widzowie byli świadkami ustalenia miejsca pobytu Sandry, co wywołało ogromne poruszenie u Kaliny w budynku prokuratury. Jednocześnie Mikołaj wreszcie odkrył prawdę o rażących zaniedbaniach Kai względem ich syna, podczas gdy Marta w przypływie szczerości zdradziła Laurze swoje narastające uczucia do Szymona, kompletnie nie spodziewając się nadchodzących problemów.

Zniknięcie Kazanowej i akcja poszukiwawcza w Wadlewie

Mąż Karoliny, Seweryn, odchodzi od zmysłów, gdy jego ukochana nie pojawia się w domu po wieczornym zebraniu lokalnego koła gospodyń. Mieszkańcy wioski nie mają pojęcia, gdzie podziała się kobieta, a jej wyłączony telefon potęguje najczarniejsze scenariusze i mobilizuje całą społeczność do natychmiastowych, gorączkowych poszukiwań na terenie okolicy.

Toksyczna relacja i mroczne groźby Bolesława wobec Elizy

Chcąc ostatecznie zamknąć pewien etap w życiu, Eliza udaje się do placówki medycznej, by poinformować rannego w strzelaninie Bolesława o planach rozwodowych. Mężczyzna reaguje na te wieści skrajną furią i zapowiada żonie śmierć, po czym – całkowicie lekceważąc swój fatalny stan zdrowia – samowolnie opuszcza szpitalne mury, co zapowiada kolejną eskalację przemocy w ich relacji.

Dramat w klinice i ucieczka przerażonego Kostka

Próby załagodzenia sytuacji między Kaliną a Mikołajem spalają na panewce, gdy do akcji wkracza Kaja, wszczynając w ośrodku gigantyczną awanturę na oczach innych. Obserwujący niekontrolowaną agresję matki mały Kostek nie wytrzymuje napięcia i korzystając z ogólnego chaosu, niepostrzeżenie wybiega z budynku, pozostawiając swoich rodziców w niewyobrażalnej rozpaczy.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać odcinek 4216

Telewizyjna produkcja dostarcza widzom nowych emocji w każdy dzień roboczy o godzinie 18:00. Premiera 4216. odsłony serialu została zaplanowana w ramówce na czwartek, 14 maja 2026 roku. Osoby, które z różnych przyczyn nie zdążą na tradycyjną emisję antenową, mają możliwość nadrobienia wszystkich bieżących oraz zaległych odcinków za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

Ten wieloletni wrocławski format obyczajowy skupia się głównie na burzliwych losach Marysi oraz Pawła, ale szczegółowo przedstawia również codzienne perypetie Kingi, Alana i pozostałych mieszkańców. Obecna nieprzerwanie na antenie od 2004 roku produkcja wciąż przyciąga przed ekrany wierną rzeszę odbiorców, oferując fascynującą mieszankę miłosnych uniesień, bolesnych rozstań oraz zawiłych intryg o charakterze obyczajowo-kryminalnym.

W obsadzie tego popularnego formatu telewizyjnego znajdują się m.in.:

  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Karol Strasburger wcielający się w Karola Wekslera
  • Michał Koterski grający Henryka „Kaśkę” Saniewskiego
  • Patryk Pniewski występujący jako Krystian Domański
  • Wojciech Błach jako Michał Domański
  • Ewa Jakubowicz w roli Amelii Reterskiej
  • Ewa Gawryluk grająca Ewę Weksler
  • Michał Mikołajczak odgrywający Piotra Malczyka
  • Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
  • Marek Siudym w roli Edwarda Stryjeńskiego
  • Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska
  • Magdalena Wróbel grająca Dorotę Marską
  • Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski
  • Honorata Witańska w roli Marty Andruszkiewicz
  • Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak
  • Przemysław Sadowski wcielający się w Jakuba Wenerskiego
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Piotr Cyrwus w roli Kazimierza Wąsa
  • Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
  • Anna Jarosik odgrywająca Barbarę Sośniak
  • Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
  • Waleria Gorobets w roli Igi Sawickiej
  • Krystian Wieczorek grający Adama Biernackiego
  • Alan Andersz jako Alan Korzeniowski
  • Dariusz Wieteska występujący jako Arkadiusz Wolak
  • Łukasz Garlicki w roli Emila Bursztyńskiego
  • Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka
  • Kamilla Baar grająca Sandrę Kubicką
  • Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk
  • Aleksandra Szwed wcielająca się w Melisę
  • Julia Kamińska jako Maja
