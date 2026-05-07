Pierwsza miłość, odcinek 4116: Ranny i wściekły Bolesław ucieka ze szpitala. Eliza zginie z rąk własnego męża?

W poprzednim odcinku - 4215 - widzowie byli świadkami ustalenia miejsca pobytu Sandry, co wywołało ogromne poruszenie u Kaliny w budynku prokuratury. Jednocześnie Mikołaj wreszcie odkrył prawdę o rażących zaniedbaniach Kai względem ich syna, podczas gdy Marta w przypływie szczerości zdradziła Laurze swoje narastające uczucia do Szymona, kompletnie nie spodziewając się nadchodzących problemów.
Zniknięcie Kazanowej i akcja poszukiwawcza w Wadlewie
Mąż Karoliny, Seweryn, odchodzi od zmysłów, gdy jego ukochana nie pojawia się w domu po wieczornym zebraniu lokalnego koła gospodyń. Mieszkańcy wioski nie mają pojęcia, gdzie podziała się kobieta, a jej wyłączony telefon potęguje najczarniejsze scenariusze i mobilizuje całą społeczność do natychmiastowych, gorączkowych poszukiwań na terenie okolicy.
Toksyczna relacja i mroczne groźby Bolesława wobec Elizy
Chcąc ostatecznie zamknąć pewien etap w życiu, Eliza udaje się do placówki medycznej, by poinformować rannego w strzelaninie Bolesława o planach rozwodowych. Mężczyzna reaguje na te wieści skrajną furią i zapowiada żonie śmierć, po czym – całkowicie lekceważąc swój fatalny stan zdrowia – samowolnie opuszcza szpitalne mury, co zapowiada kolejną eskalację przemocy w ich relacji.
Dramat w klinice i ucieczka przerażonego Kostka
Próby załagodzenia sytuacji między Kaliną a Mikołajem spalają na panewce, gdy do akcji wkracza Kaja, wszczynając w ośrodku gigantyczną awanturę na oczach innych. Obserwujący niekontrolowaną agresję matki mały Kostek nie wytrzymuje napięcia i korzystając z ogólnego chaosu, niepostrzeżenie wybiega z budynku, pozostawiając swoich rodziców w niewyobrażalnej rozpaczy.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać odcinek 4216
Telewizyjna produkcja dostarcza widzom nowych emocji w każdy dzień roboczy o godzinie 18:00. Premiera 4216. odsłony serialu została zaplanowana w ramówce na czwartek, 14 maja 2026 roku. Osoby, które z różnych przyczyn nie zdążą na tradycyjną emisję antenową, mają możliwość nadrobienia wszystkich bieżących oraz zaległych odcinków za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
Ten wieloletni wrocławski format obyczajowy skupia się głównie na burzliwych losach Marysi oraz Pawła, ale szczegółowo przedstawia również codzienne perypetie Kingi, Alana i pozostałych mieszkańców. Obecna nieprzerwanie na antenie od 2004 roku produkcja wciąż przyciąga przed ekrany wierną rzeszę odbiorców, oferując fascynującą mieszankę miłosnych uniesień, bolesnych rozstań oraz zawiłych intryg o charakterze obyczajowo-kryminalnym.
W obsadzie tego popularnego formatu telewizyjnego znajdują się m.in.:
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Karol Strasburger wcielający się w Karola Wekslera
- Michał Koterski grający Henryka „Kaśkę” Saniewskiego
- Patryk Pniewski występujący jako Krystian Domański
- Wojciech Błach jako Michał Domański
- Ewa Jakubowicz w roli Amelii Reterskiej
- Ewa Gawryluk grająca Ewę Weksler
- Michał Mikołajczak odgrywający Piotra Malczyka
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Marek Siudym w roli Edwarda Stryjeńskiego
- Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska
- Magdalena Wróbel grająca Dorotę Marską
- Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski
- Honorata Witańska w roli Marty Andruszkiewicz
- Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak
- Przemysław Sadowski wcielający się w Jakuba Wenerskiego
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Piotr Cyrwus w roli Kazimierza Wąsa
- Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
- Anna Jarosik odgrywająca Barbarę Sośniak
- Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
- Waleria Gorobets w roli Igi Sawickiej
- Krystian Wieczorek grający Adama Biernackiego
- Alan Andersz jako Alan Korzeniowski
- Dariusz Wieteska występujący jako Arkadiusz Wolak
- Łukasz Garlicki w roli Emila Bursztyńskiego
- Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka
- Kamilla Baar grająca Sandrę Kubicką
- Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk
- Aleksandra Szwed wcielająca się w Melisę
- Julia Kamińska jako Maja