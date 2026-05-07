Pierwsza miłość, odcinek 4116: Ranny i wściekły Bolesław ucieka ze szpitala. Eliza zginie z rąk własnego męża?

W poprzednim odcinku - 4215 - widzowie byli świadkami ustalenia miejsca pobytu Sandry, co wywołało ogromne poruszenie u Kaliny w budynku prokuratury. Jednocześnie Mikołaj wreszcie odkrył prawdę o rażących zaniedbaniach Kai względem ich syna, podczas gdy Marta w przypływie szczerości zdradziła Laurze swoje narastające uczucia do Szymona, kompletnie nie spodziewając się nadchodzących problemów.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

Zniknięcie Kazanowej i akcja poszukiwawcza w Wadlewie

Mąż Karoliny, Seweryn, odchodzi od zmysłów, gdy jego ukochana nie pojawia się w domu po wieczornym zebraniu lokalnego koła gospodyń. Mieszkańcy wioski nie mają pojęcia, gdzie podziała się kobieta, a jej wyłączony telefon potęguje najczarniejsze scenariusze i mobilizuje całą społeczność do natychmiastowych, gorączkowych poszukiwań na terenie okolicy.

Toksyczna relacja i mroczne groźby Bolesława wobec Elizy

Chcąc ostatecznie zamknąć pewien etap w życiu, Eliza udaje się do placówki medycznej, by poinformować rannego w strzelaninie Bolesława o planach rozwodowych. Mężczyzna reaguje na te wieści skrajną furią i zapowiada żonie śmierć, po czym – całkowicie lekceważąc swój fatalny stan zdrowia – samowolnie opuszcza szpitalne mury, co zapowiada kolejną eskalację przemocy w ich relacji.

Dramat w klinice i ucieczka przerażonego Kostka

Próby załagodzenia sytuacji między Kaliną a Mikołajem spalają na panewce, gdy do akcji wkracza Kaja, wszczynając w ośrodku gigantyczną awanturę na oczach innych. Obserwujący niekontrolowaną agresję matki mały Kostek nie wytrzymuje napięcia i korzystając z ogólnego chaosu, niepostrzeżenie wybiega z budynku, pozostawiając swoich rodziców w niewyobrażalnej rozpaczy.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać odcinek 4216

Telewizyjna produkcja dostarcza widzom nowych emocji w każdy dzień roboczy o godzinie 18:00. Premiera 4216. odsłony serialu została zaplanowana w ramówce na czwartek, 14 maja 2026 roku. Osoby, które z różnych przyczyn nie zdążą na tradycyjną emisję antenową, mają możliwość nadrobienia wszystkich bieżących oraz zaległych odcinków za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

Ten wieloletni wrocławski format obyczajowy skupia się głównie na burzliwych losach Marysi oraz Pawła, ale szczegółowo przedstawia również codzienne perypetie Kingi, Alana i pozostałych mieszkańców. Obecna nieprzerwanie na antenie od 2004 roku produkcja wciąż przyciąga przed ekrany wierną rzeszę odbiorców, oferując fascynującą mieszankę miłosnych uniesień, bolesnych rozstań oraz zawiłych intryg o charakterze obyczajowo-kryminalnym.

W obsadzie tego popularnego formatu telewizyjnego znajdują się m.in.:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger wcielający się w Karola Wekslera

Michał Koterski grający Henryka „Kaśkę” Saniewskiego

Patryk Pniewski występujący jako Krystian Domański

Wojciech Błach jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz w roli Amelii Reterskiej

Ewa Gawryluk grająca Ewę Weksler

Michał Mikołajczak odgrywający Piotra Malczyka

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym w roli Edwarda Stryjeńskiego

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel grająca Dorotę Marską

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska w roli Marty Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski wcielający się w Jakuba Wenerskiego

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus w roli Kazimierza Wąsa

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik odgrywająca Barbarę Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets w roli Igi Sawickiej

Krystian Wieczorek grający Adama Biernackiego

Alan Andersz jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska występujący jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki w roli Emila Bursztyńskiego

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar grająca Sandrę Kubicką

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed wcielająca się w Melisę

Julia Kamińska jako Maja