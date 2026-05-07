Barwy szczęścia, odcinek 3382-3386: Wyprawa do Las Vegas, dramatyczna eksplozja u Pyrków i bójka o kobietę

W odcinkach 3377-3381 Marcin natknął się na nieprzytomną Renatę, która po zażyciu zbyt dużej ilości leków została przewieziona do szpitala, a później skierowana na terapię do ośrodka leczenia uzależnień. Tymczasem sam Marcin poniósł zawodowe konsekwencje działań Rawicza i został odsunięty od dotychczasowych obowiązków, trafiając na stanowisko dzielnicowego. Relacja Oliwki i Tomasza zaczęła się wyraźnie rozpadać, a napięcie dodatkowo podsycała obecność Grażyny. Mimo prób ratowania związku Oliwka zdecydowała się na wyprowadzkę i sylwestrowy wieczór spędziła w towarzystwie Madzi. Między Elżbietą a Ewą wybuchł konflikt związany z Romeo. Lucyna coraz mocniej naciskała na Agatę i Ignacego, by kupili mieszkanie od Wilka, co rozwścieczyło Huberta, widzącego w deweloperze zagrożenie dla mieszkańców osiedla. W tym samym czasie Marczakowie i Jaworscy świętowali sylwestra przy brydżu, a Małgorzata z dużą zazdrością obserwowała męża. Na patrolu Marcin ponownie spotkał Natalię, a towarzyszyła mu stażystka Daria. Broda coraz bardziej zagłębiał się w tajemnice swojej przeszłości i odkrywał niewygodne fakty dotyczące ojca oraz matki. Przed wyjazdem do Londynu Aleks zapowiedział organizację wystawy portretów swojej matki, czym wzbudził zazdrość Romea podczas 18. urodzin Ewy. Aldona i Borys znaleźli się w poważnych tarapatach przez zatrute grzyby sprzedane klientowi.

Barwy szczęścia. Dominika odsunie Renatę od ich biznesu

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3382

Wyjazd Stańskiego i Karoliny do USA poprzedzają jego uciążliwe naciski na Justina, którego obowiązki - w zamian za obietnicę wysokiej premii - ma przejąć Kajtek, podczas gdy Różańska potajemnie przygotowuje kolejną intrygę. Tymczasem Wilk ponagla Agatę w kwestii nabycia nieruchomości, a Lucyna umiejętnie manipuluje dziewczyną, aby ta całkowicie ignorowała pretensje Huberta. Z kolei w piwnicy domu Pyrków dochodzi do niebezpiecznego wybuchu petard, o którego spowodowanie Joanna bez wahania oskarża stanowczo zaprzeczającego swojej winie Emila. Natomiast Aldona i Borys zmagają się z policyjnym przesłuchaniem oraz kontrolą Sanepidu w związku z zatruciem klienta grzybami.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3383

Zapłakana Luiza zjawia się niespodziewanie u Wójcików i wyznaje, że została zdradzona przez Aro. Tymczasem Daniel odwozi do Pyrków Emila po jego całonocnej ucieczce, a następnie wdaje się w szpitalu z Hubertem w ostry spór dotyczący metod wychowawczych. Z kolei Lucyna próbuje nakłonić chłopca do wzięcia na siebie winy za incydent z petardami. Natomiast Karolina i Bruno docierają w końcu do Las Vegas, gdzie beztrosko celebrują swój wspólny wyjazd.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3384

Załamana rozstaniem z ukochanym Luiza rozważa przerwanie studiów weterynaryjnych, a Damian stanowczo zwalnia Aro z pracy za nawiązanie romansu z klientką. Tymczasem Wilk wymusza na Agacie podjęcie ostatecznej decyzji w kwestii zakupu mieszkania. Z kolei ostra kłótnia Emila z Emilką na tle internetowej działalności Daniela potęguje rosnące obawy Joanny o negatywny wpływ ojca na chłopca. Natomiast przedłużająca się hospitalizacja pana Bogumiła budzi u Grzelaków uzasadniony strach przed procesem karnym, choć przygotowania Romeo do studniówki pozwalają im na chwilę zapomnieć o narastających problemach.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3385

Sebastian wywiera presję na Dominikę, aby ostatecznie zakończyła współpracę z mierzącą się z nałogiem Renatą. Z kolei podczas pobytu w Las Vegas Bruno niespodziewanie proponuje Karolinie zawarcie ekspresowego małżeństwa. W tym samym czasie Justin potajemnie wynajmuje Oliwce pokój hotelowy po obniżonej cenie, co natychmiast wykorzystuje Kajtek, podejmując próbę rozmowy z byłą partnerką. Za to Romeo i Ewa uczestniczą w wymarzonej studniówce.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3386

Beztroski poranek Ewy i Romeo w hotelu zostaje przerwany przez nagłą lawinę wiadomości od Elżbiety i Aldony. Tymczasem Mirek odwiedza załamaną Luizę, wyrażając gotowość do fizycznej konfrontacji z Aro w obronie siostry. Z kolei zszokowany kradzieżą pracowników oraz klientów Damian wdaje się w bójkę ze zwolnionym podwładnym, którą ostatecznie powstrzymuje interwencja Marcina. Natomiast Weronika po wizycie u Madzi udaje się na galę Złotego Pióra Dziennikarstwa, gdzie wspólnie z Modrzyckim staje się największą gwiazdą wieczoru.

29

"Barwy szczęścia" - Gdzie i kiedy oglądać nowe odcinki

Popularna telenowela „Barwy szczęścia” pojawia się na ekranach widzów od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinki od 3382 do 3386 będą emitowane między 18 a 22 maja 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed telewizorem, znajdą wszystkie odcinki w serwisie internetowym TVP VOD.

Odcinek 3382 - poniedziałek, 18 maja

- poniedziałek, 18 maja Odcinek 3383 - wtorek, 19 maja

- wtorek, 19 maja Odcinek 3384 - środa, 20 maja

- środa, 20 maja Odcinek 3385 - czwartek, 21 maja

- czwartek, 21 maja Odcinek 3386 - piątek, 22 maja

"Barwy szczęścia" - Obsada serialu

Produkcja „Barwy szczęścia” to obyczajowy format z zacięciem społecznym. Opowiada o sprawach ważnych i aktualnych, od konfliktów rodzinnych po przemoc i problemy z tolerancją. Losy mieszkańców ulicy Zacisznej i osiedla „Pod Sosnami” przyciągają widzów, którzy z zaciekawieniem śledzą dramaty bohaterów. Nowy sezon ma dostarczyć wyjątkowych wrażeń, pełnych zaskakujących rozwiązań fabularnych.

Obsada serialu:

Jasper Soltysiewicz jako Justin Skotnicki

Adrianna Biedrzynska jako Malgorzata Zwolenska

Anna Mrozowska jako Renata

Bronislaw Wroclawski jako Jerzy Marczak

Elzbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jacek Rozenek jako Artur Chowanski

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak

Karolina Chapko jako Dominika Kowalska

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Leslaw Zurek jako Bruno Stanski

Marcin Perchuc jako Marek Zloty

Marek Siudym jako Anatol Koszyk

Marieta Zukowska jako Bozena Wisniewska

Michal Rolnicki jako Lukasz Sadowski

Stanislawa Celinska jako Amelia Wisniewska

Wiktoria Gasiewska jako Oliwia Zbrowska

Zbigniew Buczkowski jako Zdzislaw Cieslak