Barwy szczęścia, odcinek 3382-3386: Wyprawa do Las Vegas, dramatyczna eksplozja u Pyrków i bójka o kobietę

W odcinkach 3377-3381 Marcin natknął się na nieprzytomną Renatę, która po zażyciu zbyt dużej ilości leków została przewieziona do szpitala, a później skierowana na terapię do ośrodka leczenia uzależnień. Tymczasem sam Marcin poniósł zawodowe konsekwencje działań Rawicza i został odsunięty od dotychczasowych obowiązków, trafiając na stanowisko dzielnicowego. Relacja Oliwki i Tomasza zaczęła się wyraźnie rozpadać, a napięcie dodatkowo podsycała obecność Grażyny. Mimo prób ratowania związku Oliwka zdecydowała się na wyprowadzkę i sylwestrowy wieczór spędziła w towarzystwie Madzi. Między Elżbietą a Ewą wybuchł konflikt związany z Romeo. Lucyna coraz mocniej naciskała na Agatę i Ignacego, by kupili mieszkanie od Wilka, co rozwścieczyło Huberta, widzącego w deweloperze zagrożenie dla mieszkańców osiedla. W tym samym czasie Marczakowie i Jaworscy świętowali sylwestra przy brydżu, a Małgorzata z dużą zazdrością obserwowała męża. Na patrolu Marcin ponownie spotkał Natalię, a towarzyszyła mu stażystka Daria. Broda coraz bardziej zagłębiał się w tajemnice swojej przeszłości i odkrywał niewygodne fakty dotyczące ojca oraz matki. Przed wyjazdem do Londynu Aleks zapowiedział organizację wystawy portretów swojej matki, czym wzbudził zazdrość Romea podczas 18. urodzin Ewy. Aldona i Borys znaleźli się w poważnych tarapatach przez zatrute grzyby sprzedane klientowi.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3382
Wyjazd Stańskiego i Karoliny do USA poprzedzają jego uciążliwe naciski na Justina, którego obowiązki - w zamian za obietnicę wysokiej premii - ma przejąć Kajtek, podczas gdy Różańska potajemnie przygotowuje kolejną intrygę. Tymczasem Wilk ponagla Agatę w kwestii nabycia nieruchomości, a Lucyna umiejętnie manipuluje dziewczyną, aby ta całkowicie ignorowała pretensje Huberta. Z kolei w piwnicy domu Pyrków dochodzi do niebezpiecznego wybuchu petard, o którego spowodowanie Joanna bez wahania oskarża stanowczo zaprzeczającego swojej winie Emila. Natomiast Aldona i Borys zmagają się z policyjnym przesłuchaniem oraz kontrolą Sanepidu w związku z zatruciem klienta grzybami.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3383
Zapłakana Luiza zjawia się niespodziewanie u Wójcików i wyznaje, że została zdradzona przez Aro. Tymczasem Daniel odwozi do Pyrków Emila po jego całonocnej ucieczce, a następnie wdaje się w szpitalu z Hubertem w ostry spór dotyczący metod wychowawczych. Z kolei Lucyna próbuje nakłonić chłopca do wzięcia na siebie winy za incydent z petardami. Natomiast Karolina i Bruno docierają w końcu do Las Vegas, gdzie beztrosko celebrują swój wspólny wyjazd.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3384
Załamana rozstaniem z ukochanym Luiza rozważa przerwanie studiów weterynaryjnych, a Damian stanowczo zwalnia Aro z pracy za nawiązanie romansu z klientką. Tymczasem Wilk wymusza na Agacie podjęcie ostatecznej decyzji w kwestii zakupu mieszkania. Z kolei ostra kłótnia Emila z Emilką na tle internetowej działalności Daniela potęguje rosnące obawy Joanny o negatywny wpływ ojca na chłopca. Natomiast przedłużająca się hospitalizacja pana Bogumiła budzi u Grzelaków uzasadniony strach przed procesem karnym, choć przygotowania Romeo do studniówki pozwalają im na chwilę zapomnieć o narastających problemach.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3385
Sebastian wywiera presję na Dominikę, aby ostatecznie zakończyła współpracę z mierzącą się z nałogiem Renatą. Z kolei podczas pobytu w Las Vegas Bruno niespodziewanie proponuje Karolinie zawarcie ekspresowego małżeństwa. W tym samym czasie Justin potajemnie wynajmuje Oliwce pokój hotelowy po obniżonej cenie, co natychmiast wykorzystuje Kajtek, podejmując próbę rozmowy z byłą partnerką. Za to Romeo i Ewa uczestniczą w wymarzonej studniówce.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3386
Beztroski poranek Ewy i Romeo w hotelu zostaje przerwany przez nagłą lawinę wiadomości od Elżbiety i Aldony. Tymczasem Mirek odwiedza załamaną Luizę, wyrażając gotowość do fizycznej konfrontacji z Aro w obronie siostry. Z kolei zszokowany kradzieżą pracowników oraz klientów Damian wdaje się w bójkę ze zwolnionym podwładnym, którą ostatecznie powstrzymuje interwencja Marcina. Natomiast Weronika po wizycie u Madzi udaje się na galę Złotego Pióra Dziennikarstwa, gdzie wspólnie z Modrzyckim staje się największą gwiazdą wieczoru.
"Barwy szczęścia" - Gdzie i kiedy oglądać nowe odcinki
Popularna telenowela „Barwy szczęścia” pojawia się na ekranach widzów od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinki od 3382 do 3386 będą emitowane między 18 a 22 maja 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed telewizorem, znajdą wszystkie odcinki w serwisie internetowym TVP VOD.
- Odcinek 3382 - poniedziałek, 18 maja
- Odcinek 3383 - wtorek, 19 maja
- Odcinek 3384 - środa, 20 maja
- Odcinek 3385 - czwartek, 21 maja
- Odcinek 3386 - piątek, 22 maja
"Barwy szczęścia" - Obsada serialu
Produkcja „Barwy szczęścia” to obyczajowy format z zacięciem społecznym. Opowiada o sprawach ważnych i aktualnych, od konfliktów rodzinnych po przemoc i problemy z tolerancją. Losy mieszkańców ulicy Zacisznej i osiedla „Pod Sosnami” przyciągają widzów, którzy z zaciekawieniem śledzą dramaty bohaterów. Nowy sezon ma dostarczyć wyjątkowych wrażeń, pełnych zaskakujących rozwiązań fabularnych.
Obsada serialu:
- Jasper Soltysiewicz jako Justin Skotnicki
- Adrianna Biedrzynska jako Malgorzata Zwolenska
- Anna Mrozowska jako Renata
- Bronislaw Wroclawski jako Jerzy Marczak
- Elzbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jacek Rozenek jako Artur Chowanski
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
- Karolina Chapko jako Dominika Kowalska
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Leslaw Zurek jako Bruno Stanski
- Marcin Perchuc jako Marek Zloty
- Marek Siudym jako Anatol Koszyk
- Marieta Zukowska jako Bozena Wisniewska
- Michal Rolnicki jako Lukasz Sadowski
- Stanislawa Celinska jako Amelia Wisniewska
- Wiktoria Gasiewska jako Oliwia Zbrowska
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzislaw Cieslak