"Na Wspólnej". Kalina skończona! Sama przyzna, że nie doceniła Kasi - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" - Kasia pokonuje Kalinę

W 4213. odcinku "Na Wspólnej" Kalina (Katarzyna Gałązka) odkryje, że Kasia (Julia Chatys) zna jej tajemnicę i szantażuje Łukasza. Postanowi Żbikową zastraszyć, ale ta nie da sobie w kaszę dmuchać i psychopatka dojdzie ostatecznie do wniosku, że nie doceniła, z jak mocną zawodniczką ma do czynienia. W tak zwanym międzyczasie Darek (Michał Mikołajczak) złoży wizytę Łukaszowi (Damian Pelc) i obwieści mu, że jego dni są policzone... chyba, że zgodzi się na układ i pomoże im w ostatecznym pogrążeniu Kaliny.

"Na Wspólnej" - Kalina traci nad sobą panowanie

W 4215. odcinku Kasia i Zakościelna (Magdalena Kacprzak) dopadną Kamę - aktorkę, która podawała się za przyjaciółkę i świadkową Kaliny na jej ślubie z Tadkiem (Jakub Pruski). Przekonają kobietę, by stanęła po ich stronie, inaczej marnie skończy. Grunt pod nogami Kaliny zacznie osuwać się jeszcze bardziej, gdy dowie się, że Zakościelny jest w kontakcie z Łukaszem. Wtedy pęknie. Więcej szczegółów znajdziecie w streszczeniach poniżej.

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4213 (premiera 18 maja)

Kalina i Łukasz w potrzasku! Kalina dopada Kasię - wie, że Żbikowa odkryła jej romans z Łukaszem i go szantażuje. Kasia nie daje się zastraszyć - triumfuje a wkurzona Kalina stwierdza, że jej nie doceniła... Tymczasem Darek spotyka się Łukaszem i radzi mu, by korzystał z ostatnich chwil wolności - chyba, że… będzie z nim współpracował! Kajetan namierza dziewczynę, która oskarżyła jego ojca o pedofilię! Sławek bada sprawę zniknięcia Mirskiej - kobiety, która podrzuciła treści pedofilskie na telefon Cieślika. Chce też dopaść winnego kradzieży telefonu Damiana z policyjnego magazynu... Tymczasem Kajetan słyszy rozmowę Moniki - już wie, jak nazywa się dziewczyna, która oskarżyła jego ojca o gwałt. Kajtek i Fiona namierzają dziewczynę! Ola wciąż kocha Mariusza a Zduński... nie odpuszcza! Ola martwi się o męża po tym, jak stracił przytomność. Odwiedza go w mieszkaniu - Mariusz przekonuje żonę, że zażywa leki uspokajające przepisane przez lekarza. Mówi Oli, że dziś rozpoczyna terapię - będzie pracował nad sobą, żeby odzyskać ją i Alka. Jakiś czas później Czerski… odwołuje wizytę u terapeuty! Tymczasem Zduński ma miłą propozycję dla Oli i jej synka...

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4215 (premiera 20 maja)

Sandra zniszczy Igora i... Smolnego?! Sandra donosi Smolnemu, że Igor złamał wszystkie zasady dziennikarstwa - wystawił Cieślikom świadka oskarżenia. Teraz syn Damiana terroryzuje dziewczynę, którą skrzywdził senator-pedofil! Krzysztof jest w szoku. Na dodatek wpada wzburzony Gwiazda - o dziwo, właściciel gazety wie o wszystkim. Wyżywa się na Nowaku i… zawiesza go! Po pracy Krzysztof odwiedza Igora - muszą działać, bo Sandra może ich zniszczyć... Pętla na szyi Kaliny się zaciska! Kasia z Zakościelną dopadają Kamę – aktorkę, która zagrała na ślubie świadkową Kaliny. Przekonują kobietę, żeby wyznała prawdę zanim oszustka ją skrzywdzi! Tymczasem Kalina słyszy od Zakościelnego, że kontaktował się z Łukaszem. Spanikowana dzwoni do kochanka - kiedy widzi, że podsłuchuje ją Marysia, przestaje nad sobą panować! Kluskowie nie tylko oszukiwani ale i... okradzeni! Matka Brygidy udaje przejętą gdy słyszy, że włamano się do willi Klusków. Jolanta oddycha z ulgą słysząc, że… nie złapano złodzieja! Gdy Milena przyjeżdża do syna, Remigiusz w końcu decyduje się zapytać o śmiertelną chorobę ojca - Kluskowa jest w szoku. Nic o tym nie wie! Remek z matką pytają Bożydara o nowotwór. Klusek nie może uwierzyć w to, co przekazała im Jolanta. Czy to koniec krętactw matki Brygidy?!

