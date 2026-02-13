Co oglądać w Walentynki? Polecamy filmy w kinie i online

Na co pójść do kina w Walentynki 2026?

Jeśli zależy wam na czymś typowo walentynkowym, czyli romansidle lub romkomie, to donosimy, że z okazji dnia zakochanych Cinema City pokazywać będzie kultowe komedie romantyczne - "Czas na miłość" i "Kocha, lubi szanuje" - oraz zeszłoroczny melodramat, który zebrał bardzo pozytywne opinie wśród widzów - "Eternity. Wybieram ciebie" o kobiecie, która trafia do miejsca pomiędzy niebem a ziemią i ma siedem dni na podjęcie decyzji, z kim chce spędzić wieczność: z mężem, z którym przeżyła większość życia, czy utraconą młodzieńczą miłością.

"Wichrowe wzgórza" kontra fani książki. Czy adaptacja zawsze musi być wierna? Sylwia Chutnik komentuje

Warto wybrać się też na polską komedię "Dalej jazda 2", która jest absolutnie cudowna i autentycznie zabawna. Nie polecamy zaś seansu "Wichrowych wzgórz". A jeśli nie zależy wam na stricte romantycznej atmosferze, możecie wybrać się na "Samotnika" - film akcji z Jasonem Stathamem, lub któregoś z kandydatów do Oscara - "Wielki Marty" i "Hamnet" czekają. A dla tych, którzy nie chcą ruszać się z domu, poniżej zamieszczamy wybrane tytuły dostępne w streamingu.

Filmy na Walentynki - Netflix

"Jak stracić chłopaka w 10 dni",

"Kocha, lubi, szanuje",

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach",

"Dziennik Bridget Jones",

"Miłość i inne używki",

"Duma i uprzedzenie",

"Wichry namiętności".

Filmy na Walentynki - HBO Max

"Teściowie 3",

"Kraina Jane Austen",

"Rozważna i romantyczna",

"Jedz, módl się, kochaj"

"Emma",

"Wiek niewinności"

"Queer",

"Pan i Pani Smith",

"Blue Valentine",

"Towarzysz",

"Ilu miałaś facetów?",

"P.S. Kocham cię",

"Dirty Dancing",

"Tamte dni, tamte noce".

Filmy na Walentynki - Canal+

"Sztuka pięknego życia",

"Tamte dni, tamte noce",

"Notting Hill",

"Mamma mia!" i "Mamma mia! Here we go again",

"Dziennik Bridget Jones",

"Holiday",

"Dirty Dancing",

"Zimna wojna",

"Rozważna i romantyczna".

Filmy na Walentynki - Prime Video

"Trylogia winnych" - "Moja wina", "Twoja wina", "Nasza wina",

"Red, White & Royal Blue",

"Kochaj mnie, kochaj mnie",

"56 dni",

"Wiek Adeline",

"Romans na dwie noce",

"La La Land",

"Pan i Pani Smith".

Filmy na Walentynki - Disney+

"Titanic",

"Narzeczony mimo woli",

"Notting Hill",

"Państwo Rose",

"Zakręcony piątek" i "Zakręcony piątek 2",

"Zakochana złośnica",

"Pretty woman",

"Ja cię kocham, a ty śpisz",

"Inna kobieta".

Filmy na Walentynki - SkyShowtime