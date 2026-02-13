Co oglądać w Walentynki? Polecamy filmy w kinie i online

Spis treści
Na co pójść do kina w Walentynki 2026?
Jeśli zależy wam na czymś typowo walentynkowym, czyli romansidle lub romkomie, to donosimy, że z okazji dnia zakochanych Cinema City pokazywać będzie kultowe komedie romantyczne - "Czas na miłość" i "Kocha, lubi szanuje" - oraz zeszłoroczny melodramat, który zebrał bardzo pozytywne opinie wśród widzów - "Eternity. Wybieram ciebie" o kobiecie, która trafia do miejsca pomiędzy niebem a ziemią i ma siedem dni na podjęcie decyzji, z kim chce spędzić wieczność: z mężem, z którym przeżyła większość życia, czy utraconą młodzieńczą miłością.
Warto wybrać się też na polską komedię "Dalej jazda 2", która jest absolutnie cudowna i autentycznie zabawna. Nie polecamy zaś seansu "Wichrowych wzgórz". A jeśli nie zależy wam na stricte romantycznej atmosferze, możecie wybrać się na "Samotnika" - film akcji z Jasonem Stathamem, lub któregoś z kandydatów do Oscara - "Wielki Marty" i "Hamnet" czekają. A dla tych, którzy nie chcą ruszać się z domu, poniżej zamieszczamy wybrane tytuły dostępne w streamingu.
Filmy na Walentynki - Netflix
- "Jak stracić chłopaka w 10 dni",
- "Kocha, lubi, szanuje",
- "Ludzie, których spotykamy na wakacjach",
- "Dziennik Bridget Jones",
- "Miłość i inne używki",
- "Duma i uprzedzenie",
- "Wichry namiętności".
Filmy na Walentynki - HBO Max
- "Teściowie 3",
- "Kraina Jane Austen",
- "Rozważna i romantyczna",
- "Jedz, módl się, kochaj"
- "Emma",
- "Wiek niewinności"
- "Queer",
- "Pan i Pani Smith",
- "Blue Valentine",
- "Towarzysz",
- "Ilu miałaś facetów?",
- "P.S. Kocham cię",
- "Dirty Dancing",
- "Tamte dni, tamte noce".
Filmy na Walentynki - Canal+
- "Sztuka pięknego życia",
- "Tamte dni, tamte noce",
- "Notting Hill",
- "Mamma mia!" i "Mamma mia! Here we go again",
- "Dziennik Bridget Jones",
- "Holiday",
- "Dirty Dancing",
- "Zimna wojna",
- "Rozważna i romantyczna".
Filmy na Walentynki - Prime Video
- "Trylogia winnych" - "Moja wina", "Twoja wina", "Nasza wina",
- "Red, White & Royal Blue",
- "Kochaj mnie, kochaj mnie",
- "56 dni",
- "Wiek Adeline",
- "Romans na dwie noce",
- "La La Land",
- "Pan i Pani Smith".
Filmy na Walentynki - Disney+
- "Titanic",
- "Narzeczony mimo woli",
- "Notting Hill",
- "Państwo Rose",
- "Zakręcony piątek" i "Zakręcony piątek 2",
- "Zakochana złośnica",
- "Pretty woman",
- "Ja cię kocham, a ty śpisz",
- "Inna kobieta".
Filmy na Walentynki - SkyShowtime
- "Nosferatu",
- "Wzgórze nadziei",
- "Emma",
- "Holiday",
- "Notting Hill",
- "Jak stracić chłopaka w 10 dni",
- "Poznaj moich rodziców".