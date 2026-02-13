Właściciele kotłów na pelet coraz częściej stają przed dylematem: płacić więcej za certyfikowane paliwo czy zaryzykować i sięgnąć po tańsze zamienniki? W lutym 2026 roku cena peletu sięga nawet 4000 zł za tonę. Łuski gryki, jako odpad z przemysłu spożywczego, wydają się idealnym rozwiązaniem. Najtańsze oferty to 1000 zł za tonę. Zanim jednak wsypiesz je do podajnika, warto dokładnie przeanalizować, co zyskujesz, a co ryzykujesz.

Moc kontra popiół. Liczby nie kłamią

Podstawowym kryterium oceny paliwa jest jego wartość opałowa, czyli ilość energii, jaką można z niego uzyskać. To właśnie tutaj zaczynają się pierwsze, istotne różnice. Chociaż łuski gryki potrafią zbliżyć się kalorycznością do średniej klasy peletu, generują nieporównywalnie więcej popiołu, co bezpośrednio wpływa na pracę kotła.

Rodzaj paliwa Wartość opałowa (kaloryczność) Wilgotność Zawartość popiołu Pellet drzewny (klasa A1) 16,5 - 19 MJ/kg Poniżej 6-10% 0,2 - 0,5% Pellet drzewny (średnia półka) 16 - 18 MJ/kg ok. 10% do 1,5% Łuski gryki (luzem/pellet) 15 - 17 MJ/kg 8 - 12% 1,8% do 6%

Więcej popiołu to więcej pracy. Codzienność z łuską gryki

Decyzja o spalaniu łusek gryki to zgoda na znacznie częstszą obsługę kotłowni. Ich wysoka popielność, sięgająca nawet 6%, oznacza konieczność regularnego i uciążliwego czyszczenia.

Czego możesz się spodziewać w praktyce?

Częstsze czyszczenie: Palnik i popielnik mogą wymagać uwagi nawet kilka razy w tygodniu, podczas gdy przy pellecie A1 wystarczy to robić raz na tydzień lub rzadziej.

Ryzyko spieków: Związki mineralne w łuskach sprzyjają tworzeniu się twardych spieków w palniku. Mogą one blokować pracę kotła, obniżać jego sprawność i prowadzić do awarii.

Konieczność regulacji: Skuteczne spalanie łusek wymaga nowoczesnego kotła na biomasę z zaawansowaną kontrolą nadmuchu i precyzyjnym podajnikiem. Starsze lub prostsze konstrukcje mogą sobie z tym paliwem nie poradzić.

Ukryty koszt: Gwarancja na kocioł zagrożona

To najważniejszy i najczęściej pomijany aspekt eksperymentów z paliwem. Producenci kotłów na pellet w dokumentacji gwarancyjnej precyzyjnie określają, jakie paliwo jest dopuszczone do użytku. Stosowanie łusek gryki, zwłaszcza w formie niesprasowanej, jest niemal zawsze traktowane jako naruszenie tych warunków.

W przypadku awarii podajnika, palnika czy wymiennika ciepła, serwis producenta ma pełne prawo odmówić naprawy gwarancyjnej. Koszt wymiany tych podzespołów może wynieść od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, co całkowicie niweczy pozorne oszczędności na paliwie.

Ile faktycznie można zaoszczędzić? Sprawdzamy ceny

Niska cena to główny argument przemawiający za łuskami gryki. Różnice w porównaniu z pelletem drzewnym są znaczące, co widać na popularnych portalach ogłoszeniowych.

Paliwo Orientacyjna cena Łuski gryki (luzem) od 1 do 5 zł za kilogram (OLX) Pellet z łusek gryki od 22 do 38 zł za worek 15 kg (Allegro) Pellet drzewny (certyfikowany) od 30 do 45 zł za worek 15 kg

Ceny aktualne na 13.02.2026

Choć oszczędność na tonie paliwa może sięgać kilkuset złotych, trzeba ją zestawić z potencjalnym ryzykiem kosztownej awarii i utraty gwarancji na urządzenie warte kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych.

