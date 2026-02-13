Zasypią nas romansami. Szybko zapomnicie o słynnej "Trylogii winnych"

Prime Video zorganizowało w tym tygodniu pierwszą w historii prezentację International Originals, w której zapowiedziano największe premiery serwisu na 2026 rok. Lwią część ich portfolio stanowią rzecz jasna romansidła i teen dramy, w końcu nie od dziś wiadomo, że Prime Video stało się Mekką sierot po The CW i obecnie nikt nie umie w romanse tak, jak właśnie oni. Świadczy o tym choćby globalny sukces "Trylogii winnych". Trzy filmy ("Moja wina, "Twoja wina", "Nasza wina") oparte na bestsellerowej trylogii Mercedes Ron znalazły się na pierwszym miejscu w ponad 170 krajach w dniu premiery, a ponad 90% widzów pochodziło spoza Hiszpanii.

Mercedes Ron przyjechała do Polski. Rozmawiamy z autorką "Trylogii Winnych" i "Tell Me Softly" | WYWIAD

"Trylogia winnych" i "Tell Me Softly" były dopiero początkiem. Będzie więcej adaptacji książek Mercedes Ron

"Trylogia winnych" dobiegła końca, a przynajmniej jej hiszpańska wersja. "Twoja wina: Londyn" zadebiutuje bowiem w bliżej nieokreślonej (ale bliskiej) przyszłości, a "Nasza wina: Londyn" została już nakręcona. Zobaczymy też adaptację kontynuacji "Tell Me Softly" - "Tell Me in Secret". Opis fabuły książki brzmi następująco:

Kamila Hamilton znów ma u boku swoich dwóch najbliższych przyjaciół. Tyle że Taylor i Thiago Di Bianco nie są już tylko jej przyjaciółmi. Łączy ich coś bardziej skomplikowanego… i jeszcze bardziej niebezpiecznego. Zielonooki Thiago wciąż odbiera jej dech. Niebieskooki Taylor pozostaje jej oparciem. Ale bracia się zmienili. Uczucia Kamili również. Życie dziewczyny rozpada się w momencie, w którym jej rodzice się rozwodzą a przyjaciółki odwracają się plecami. Kamila będzie potrzebowała braci Di Bianco bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Obu. Czy zdoła ochronić Taylora przed tym, co do niego czuje? Jak poradzi sobie z widokiem Thiago całującego kogoś innego? I jak długo jeszcze zdoła ukrywać przeszłość, która może zniszczyć wszystko? [za: HARDE Wydawnictwo]

To jednak nie wszystko. Prime Video zawarło bowiem umowę z Mercedes Ron, za sprawą której czeka nas "House of Ron" - aż 10 adaptacji jej książek. Z ważnych nowości - Amazon MGM Studios pracuje obecnie nad adaptacją najnowszej książki Mercedes Ron pt. "30 sunsets para enamorarte" (z serii "Bali") i będzie to pierwsza amerykańska adaptacja twórczości hiszpańskiej autorki.

W drodze jest też "Drawn Together" (esp. "Marfil"), z dylogii "Enfrentados", z Ester Expósito (Carlą ze "Szkoły dla elity") w jednej z głównych ról. Będzie to mix romansu i thrillera, skierowany do nieco starszej widowni niż ta, która rozpływała się nad losami Nicka Leistera i Noah.

Nicole Wallace, Noah z "Trylogii winnych", wróci w nowych produkcjach Prime Video

Zapowiedziano również dwie produkcje z udziałem Nicole Wallace, która rozkochała w sobie widzów jako charakterna Noah w "Trylogii winnych" i tak spodobała jej się współpraca z Prime Video, że postanowiła ją przedłużyć. W tym roku zobaczymy ją w "The House of the Spirits" i "Postcards from Italy".

Nicole Wallace o porównaniu jej ról w "Trylogii Winnych" i "Postcards from Italy": Tak naprawdę nie ma między nimi podobieństw. Mia jest uosobieniem nowojorskiej dziewczyny, która ma dużo pieniędzy i może robić ze swoim życiem, co chce, natomiast Noah jest jej przeciwieństwem – pochodzi z bardzo skromnego domu i funkcjonuje w zupełnie innym kontekście kulturowym. To właśnie bardzo mi się podoba w "Postcards from Italy" – zderzenie Włoch i Stanów Zjednoczonych.

"House of Ron" to oczywiście nie jedyne produkcje, jakie Prime Video przygotowało dla miłośników i miłośniczek teen dram oraz romansideł. Zapowiedziano też rychły powrót "Maxton Hall" oraz szereg innych filmów i seriali z różnych krajów (jedna szczególnie przypadnie do gustu fanom "Trylogii winnych"!). Systematycznie będziemy was o nich informować, więc trzymajcie rękę na pulsie i zaglądajcie do nas często.