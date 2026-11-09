"Campus Drivers" wcale nie dojechali do mety? Drugi sezon może różnić się od książki

"Campus Drivers" - 2. sezon powstanie?

Na obecną chwilę nie wiemy, czy Prime Video zdecyduje się na kontynuowanie naszej ekranowej przygody z "Campus Drivers", gdyż wszystko zależeć będzie od wyników oglądalności i zaangażowania widzów. Serial już cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych, istnieje więc szansa, że doczekamy się kolejnych odcinków. Zwłaszcza biorąc po uwagę fakt, że mówimy tu o adaptacji zaledwie pierwszego z pięciu tomów serii.

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"Campus Drivers" - drugi sezon wcale nie będzie o Donovanie i Carrie?

Jako że seria autorstwa C.S. Quill jest antologią - na wzór "Off Campus" - każda kolejna odsłona "Campus Drivers" skupia się na miłosnych perypetiach innej pary. Pierwszy sezon serialu opiera się na książce "Fast Lane (znanej także jako "Supermad"), a głównymi bohaterami są Lane i Lois. Naturalnym wydaje się więc, by drugi sezon (jeśli powstanie) był adaptacją "Crash Course" (inaczej "Book Boyfriend"), gdzie na pierwszy plan wysuwają się Donovan i Carrie. W oficjalnym opisie fabuły czytamy:

Kiedy Donovan - gwiazda koszykówki i słynny łamacz kobiecych serc z grupy "Campus Drivers" - uświadamia sobie, ile krzywdy wyrządził swoim zachowaniem, postanawia zostać idealnym chłopakiem. A kto sprawdzi się w roli jego trenerki lepiej niż Carrie - wzorowa dziewczyna, która ma obsesję na punkcie romansów? Problem w tym, że Carrie kompletnie nie wierzy w jego przemianę. Nie chce mieć z Donovanem nic wspólnego i zdecydowanie woli zatracać się w losach bohaterów swoich ulubionych powieści romantycznych - postaci przewidywalnych i niezwiązanych z żadnymi dramatami, czyli dokładnie takich, jakie lubi najbardziej. Jeśli Donovan naprawdę chce jej pomocy, będzie musiał przejść przez surowy, konkretny i bezkompromisowy kurs "bycia romantycznym bohaterem". Tyle że nie da się zmienić w książkowego amanta z dnia na dzień - zwłaszcza gdy rzeczywistość za nic nie chce trzymać się scenariusza [za: Wydawnictwo Gallery Books].

Sęk w tym, że serial "Campus Drivers" nieco namieszał i pierwszy sezon wcale nie kończy się tak, jak pierwszy tom serii książek. Możliwe zatem, że ewentualny drugi sezon wciąż skupiałby się na przygodach Lane'a i Lois, a na drugą parę będziemy musieli jeszcze poczekać.

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"Campus Drivers" - wszystkie części z serii

Jak wspominałam, seria "Campus Drivers" liczy obecnie pięć tomów i składają się na nią:

"Fast Lane" (inaczej "Supermad") - historia Lane'a i Lois "Crash Course" (inaczej "Book Boyfriend") - historia Donovana i Carrie "Test Drive" (inaczej "Crash Test") - historia Lewisa i Amy "Love Machine" - historia Rafaela i Juliet "Good Luke" - historia Luke'a i Tory.

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