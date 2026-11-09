Magda Linette wygrała turniej w Indiach i od razu wspomniała o zamachu w Krakowie. Jej słowa obiegły świat

Zwycięstwo w Chennai Open 2026 przyniosło Magdzie Linette czwarty tytuł rangi WTA w karierze.

Tuż po tym sukcesie polska zawodniczka oddała hołd poszkodowanym w sobotnim ataku w Krakowie.

„Trudno mi świętować z powodu tego, co wydarzyło się dwa dni temu w Polsce” - wyznała tenisistka bezpośrednio po zakończeniu spotkania.

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Magda Linette triumfuje w WTA Chennai i wspomina ofiary zamachu w Krakowie

W całym kraju trwa żałoba narodowa ogłoszona po ataku, którego w Krakowie dopuścił się 24-letni Michał Oksiński. Od soboty, 7 listopada, społeczeństwo pozostaje w głębokim szoku i zadumie z powodu brutalnych działań sprawcy. Właśnie w tych dniach Magda Linette rywalizowała w decydujących fazach turnieju WTA 250 w dalekim indyjskim Chennai.

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W momencie, gdy na krakowskim rynku rozgrywały się dramatyczne sceny, reprezentantka Polski rozpoczynała swój mecz półfinałowy. Choć tragiczne doniesienia z kraju dotarły do zawodniczki po zejściu z kortu, nie przeszkodziły jej w decydującym meczu. Przełożony z powodu niekorzystnej aury finał odbył się w poniedziałek, a 34-letnia Polka wygrała w nim z rozstawioną z numerem pierwszym Indonezyjką Janice Tjen (5:7, 6:1, 6:4), sięgając po czwarte trofeum WTA w karierze. Radość z tego osiągnięcia była jednak mocno przytłumiona.

Jeszcze przed wyjściem na finałowy pojedynek Linette solidaryzowała się z ofiarami, publikując na swoich profilach społecznościowych komunikat z numerami telefonów wsparcia dla wszystkich osób potrzebujących pomocy. Natychmiast po zdobyciu ostatniego punktu w turnieju Polka ponownie wykorzystała międzynarodową uwagę, aby wyrazić współczucie na oczach całego świata.

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Choć mam powody do radości, trudno mi świętować z powodu tego, co wydarzyło się dwa dni temu w Polsce. Chcę powiedzieć, że moje serce i myśli są ze wszystkimi ofiarami i rannymi. Myślę, że w tych trudnych chwilach powinniśmy naprawdę myśleć i doceniać się nawzajem. Przytulić dziś mocniej osobę obok nas. Pamiętajmy o tym, co naprawdę ważne, i po prostu cieszmy się każdym dniem

- takie słowa Polka skierowała podczas krótkiego wystąpienia tuż po odniesionym zwycięstwie. Jej pełna empatii wypowiedź zasługuje na najwyższe uznanie i udowadnia, że Magda Linette znakomicie reprezentuje nasz kraj na międzynarodowych arenach.