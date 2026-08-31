Panna młoda. Wściekły Cihan zarzuci Hancer oszustwo. Tajemnicza kolacja zmieni wszystko na początku września w odcinkach 185-190

Panna młoda odcinek 185. Melih znajduje broń, a Hancer odkrywa prawdę

W poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku o godzinie 17.20 stacja TVP2 wyemituje kolejny epizod, w którym główna bohaterka wraz z Enginem próbują rozwikłać zagadkę masowego odchodzenia sponsorów. Kobieta wkrótce uświadamia sobie, że to Cihan bezprawnie zapoznał się z prywatną korespondencją od Meliha. Tymczasem w sypialni Sili dochodzi do szokującego odkrycia, ponieważ Melih natrafia tam na ukryty rewolwer. Równolegle Cihan zaczyna łączyć fakty i ostatecznie stwierdza, że za nagłym exodusem darczyńców z całą pewnością stoją zakulisowe intrygi uknute przez Beyzę. Widzowie dowiedzą się również, przed kim ucieka Melih i jaka jest jego prawdziwa tożsamość.

Panna młoda odcinek 186. Przebiegły plan Cihana wobec Hancer w TVP2

Kolejny dzień przyniesie równie gwałtowne wydarzenia, zaplanowane na wtorek, 1 września 2026 roku o stałej porze. Cihan zacznie intensywnie przesłuchiwać Fadime, szukając jakichkolwiek informacji o Melihu. Z kolei Hancer skupi się na uspokajaniu roztrzęsionej Sili, którą ostatecznie postanowi zabrać ze sobą do miejsca zatrudnienia. W międzyczasie Derya wejdzie w posiadanie cennych bransoletek przekazanych przez Mukadder. Największe emocje wzbudzi jednak fakt, że Cihan uknuje podstępny plan przejęcia majątku ukochanej, pragnąc za wszelką cenę pozbawić ją należącej do niej posiadłości.

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Turecki serial odcinek 187. Konflikt Cihana i Hancer przybiera na sile

W środę, 2 września 2026 roku o 17.20 na antenie Dwójki zobaczymy kolejną odsłonę dramatu. Derya zdecyduje się na opłacenie zaliczki przeznaczonej na otwarcie salonu fryzjerskiego. Równocześnie dojdzie do niebezpiecznego incydentu, w którym Sila fizycznie zaatakuje kompletnie nieznanego jej mężczyznę. Główna bohaterka ponownie wejdzie w otwarty spór z Cihanem, a tłem ich zaciekłej kłótni staną się sprawy związane z funkcjonowaniem fundacji. Kiedy Engin zabierze Silę pod swój dach, Mukadder wreszcie połączy kropki i zdemaskuje tożsamość swojego szantażysty, podczas gdy w tle trwają nerwowe przygotowania do nadchodzącej kwesty charytatywnej.

Panna młoda odcinek 188. Przemowa Sili ratuje zbiórkę fundacji "Jedno życie"

Czwartkowy epizod, zaplanowany na 3 września 2026 roku (godz. 17.20, TVP2), ujawni wyraźny sprzeciw Ertugrula wobec kontrowersyjnych działań Cihana. Z kolei wyzywająco ubrana Derya pojawi się na wydarzeniu charytatywnym bez zaproszenia. Sama zbiórka dedykowana fundacji "Jedno życie" początkowo okaże się wielkim rozczarowaniem, jednak sytuację diametralnie odwróci spontaniczne wystąpienie Sili. Dziewczyna publicznie opowie wpływowym biznesmenom o wielkim sercu i miłosierdziu Hancer, która przygarnęła ją po tragicznym wypadku. Jej poruszająca relacja o wielkoduszności głównej bohaterki wzruszy milionerów, a Derya pod wpływem chwili zadeklaruje gigantyczne wsparcie finansowe.

Panna młoda odcinek 189. Wściekłość Beyzy i poważne oskarżenia wobec Hancer

Sukces charytatywnego przedsięwzięcia nie wszystkim przypadnie do gustu, co widzowie zobaczą w piątek, 4 września 2026 roku. Olbrzymi triumf fundacji wywoła furię u Cihana oraz Beyzy. Mężczyzna będzie brutalnie naciskał na swoją byłą partnerkę, domagając się natychmiastowego zwrotu nieruchomości. Co więcej, wpadnie w szał i zarzuci Hancer cyniczne manipulowanie publicznością, twierdząc, że celowo wykorzystała biedną Silę do darmowego promowania własnej osoby. Z kolei zdemaskowanie szantażysty przez Mukadder zbiegnie się w czasie z planami wyjazdowymi Sili ze Stambułu, która otrzyma od Engina dość zaskakującą propozycję.

Panna młoda odcinek 190. Tajemniczy darczyńca zaprasza główną bohaterkę na kolację

Sobotni odcinek kończący tydzień z serialem (5 września 2026, 17.20 w TVP2) przyniesie intrygującą ofertę – anonimowy sponsor zaproponuje Hancer prywatną kolację w zamian za wsparcie jej działalności. Sila podejmie kluczową decyzję i ostatecznie zaakceptuje posadę osoby zarządzającej domostwem Engina. W tym samym czasie dojdzie do bardzo ostrego starcia, w którym Mukadder stanie twarzą w twarz z Deryą i otwarcie zacznie jej grozić. Sila zbierze się na odwagę i wygarnie Cihanowi całą prawdę prosto w oczy, natomiast rozwścieczona Derya bez skrupułów wyrzuci Yoncę na bruk, pozbawiając ją dachu nad głową.