Polacy będą mieli własny "The Pitt". Oto wszystko co wiemy o serialu "SOR"

"Intensywność, presja czasu, trudne decyzje i emocje, które nie kończą się wraz z kolejnym dyżurem". Serial "SOR" to wspólny projekt Prime Video i Telewizji Polskiej i miejmy nadzieję, że nie skończy się na powiedzeniu jaki kraj, takie "The Pitt".

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"SOR" - Prime Video i TVP zapowiadają wspólny serial medyczny

"SOR" ma być nowoczesnym spojrzeniem na gatunek serialu medycznego, pokazując nam zmagania lekarzy w jednym z najbardziej wymagających miejsc szpitala, gdzie każdego dnia życie spotyka się ze śmiercią, a lekarze muszą działać szybciej niż pozwalają im na to własne emocje. Twórcy obiecują, że produkcja połączy elementy emocjonującego dramatu, thrillera i historii obyczajowej, pokazując pracę lekarzy z perspektywy miejsca, w którym liczy się każda sekunda. W opisie fabuły czytamy:

Sercem opowieści będzie historia Piotra Hajduka i Kasi Zawadzkiej. Kiedy widzieli się po raz ostatni, byli jeszcze młodymi ludźmi z zupełnie innymi planami na przyszłość. Po latach Piotr wraca już jako lekarz – świadomy swoich błędów i gotowy zawalczyć o to, co kiedyś stracił. Los ponownie stawia go obok Kasi – kobiety, która była miłością jego życia. Tym razem jednak ich relacja będzie musiała przetrwać w świecie, w którym trudno znaleźć nawet chwilę na rozmowę.

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"SOR" - kiedy premiera i gdzie oglądać serial?

Główne role kreują Sonia Mietielica ("Skazana") i Sebastian Dela ("#BringBackAlice"), a za reżyserię odpowiadają Sara Bustamante-Drozdek (seria "Piep*zyć Mickiewicza") oraz Sylwia Rosak ("Przyjaciółki"). Serial będzie dostępny dla widzów w serwisie streamingowym Prime Video oraz w TVP2, TVP VOD. Twórcami scenariusza są Maciej Sobczyk ("Plebania", "Barwy szczęścia") i Zbigniew Zborowski ("Na sygnale"), a premiera zaplanowana jest na jesień tego roku (odcinków będzie łącznie 12).

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