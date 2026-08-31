Opóźniony start "Pierwszej miłości". Kto będzie walczył o życie, a kogo dopadnie bezwzględna teściowa? - ZWIASTUN

Polsat przesuwa premierę "Pierwszej miłości". Kiedy pierwszy odcinek po wakacjach?

Powrót „Pierwszej miłości” na ekrany został zaplanowany na wtorek, 1 września 2026 roku. Telewizja Polsat nieoczekiwanie zmieniła datę premiery o jeden dzień. Powodem roszady w ramówce jest sportowe wydarzenie. W poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 17:55 zaplanowano transmisję na żywo z meczu Polska – Portugalia. Będzie to kluczowe starcie w ramach 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet 2026. Z tego powodu fani wrocławskiego serialu muszą poczekać na start nowej serii o 24 godziny dłużej.

Nowe odcinki "Pierwszej miłości". Dramatyczny wybuch w Kosowie

Jesienne odcinki wrocławskiej produkcji dostarczą widzom wielu emocji. Już w 4240 odcinku dojdzie do tragicznego zdarzenia w Kosowie. Kamil „Biały”, pełniący służbę w jednostce wojskowej, zdąży zadzwonić do swojej partnerki, Angeliki (Patrycja Franczak). Chwilę później konwój wjedzie na minę, a w wyniku potężnej eksplozji będą poszkodowani, wśród których znajdzie się ciężko ranny Kamil. Kolejna próba nawiązania połączenia z ukochaną zakończy się niepowodzeniem.

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Co z Kamilem w "Pierwszej miłości"? Czy przeżyje wybuch?

Angelika, która niedawno stoczyła zwycięską walkę z białaczką, wreszcie miała nadzieję na stabilne, szczęśliwe życie u boku Kamila. Wizje kobiety zmącą jednak przerażające obrazy ze snu, w którym zmarła narzeczona mężczyzny, Ania (Anna Pentz), oznajmia, że bierze go pod swoją opiekę, gwarantując mu bezpieczeństwo. Niepokojący rozwój wypadków sprawi, że zarówno Angelika, jak i Melka podejmą zdesperowane próby poznania prawdy o losach ocalałego żołnierza.

Zemsta Łucji w "Pierwszej miłości". Ślub Melki i Piotrka zawiśnie na włosku

Życie Melki również mocno się skomplikuje. Choć po zaręczynach z Piotrkiem (Michał Mikołajczak) kobieta radośnie planuje ślub, nie wie, że jej poprzedni mąż, Remek Reterski (Stefan Pawłowski), nadal żyje. Na horyzoncie pojawi się też Łucja Reterska (Anna Samusionek), która pod płaszczykiem zgody zrealizuje perfidny plan zemsty. Intrygi zranionej teściowej uderzą nie tylko w Melkę, ale także w Paulinę (Jowita Budnik). Partnerka policjanta Huberta (Rafał Szałajko) na własnej skórze doświadczy, z jakim niebezpieczeństwem wiąże się praca w służbach.

Walka o przetrwanie w "Pierwszej miłości". Eliza uwolni się od Bolesława?

W nowym sezonie widzowie będą śledzić dramatyczną historię Elizy. Kobieta desperacko spróbuje uniezależnić się od męża, Bolesława Olszewskiego (Dawid Zawadzki). Mężczyzna, traktujący ją jak swoją własność, z każdą jej próbą ucieczki stanie się coraz bardziej nieobliczalny. Okaże się, że Bolesław w przeszłości stosował podobne metody, a życie Elizy znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Otwartym pozostaje pytanie, czy znajdzie się ktoś, kto wyciągnie do niej pomocną dłoń w najtrudniejszym momencie.

Emilka i Bartek znów razem w "Pierwszej miłości"?

Nadchodzące odcinki przyniosą również zmiany w życiu Emilki (Anna Ilczuk). Kobieta, próbując pozbierać się po życiowych zawirowaniach, boleśnie odczuje dotkliwą samotność. Jej chwilowa słabość i zbliżenie z Bartkiem (Rafał Kwietniewski) zapoczątkują ciąg nieprzewidzianych zdarzeń. Emilka otrzyma wsparcie od Ilony (Sylwia Gola), która sama skrycie liczy na stworzenie relacji z Bartkiem. Ilona nie zdaje sobie jednak sprawy, że ukochany dopuścił się zdrady właśnie ze swoją byłą żoną.

Marta u boku chorego Szymona w "Pierwszej miłości"

Poważny kryzys dotknie również związek Marty (Honorata Witańska) i Szymona (Miron Jagniewski). Choroba mężczyzny wystawi ich relację na ogromną próbę. Para nie podda się łatwo i wspólnie postara się przezwyciężyć trudności. Niewykluczone jednak, że choroba to nie jedyne wyzwanie, jakiemu przyjdzie im sprostać. Niewiadomą pozostaje to, czy na drodze Marty ponownie nie stanie Bruno/Łukasz (Konrad Jałowiec), by ponownie zawalczyć o jej względy.