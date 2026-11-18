„M jak miłość”. Nowe życie Marysi po rozstaniu z Arturem

W zbliżających się odcinkach serialu „M jak miłość” los wreszcie zacznie sprzyjać ciężko doświadczonej Marysi. Bohaterka musiała ostatnio mierzyć się z kolejną zdradą niewiernego męża, który ponownie porzucił ją dla młodszej partnerki. Cała sytuacja kosztowała Rogowską mnóstwo nerwów, tym bardziej że nie był to pierwszy taki wybryk Artura, a mężczyzna wcześniej gorliwie zapewniał, iż podobny błąd nigdy więcej się nie powtórzy. Złamanie tej obietnicy sprawiło, że zraniona żona nie potrafiła mu po raz kolejny wybaczyć, chociaż wewnętrznie bardzo długo biła się z myślami.

Punkt zwrotny nastąpi w 1961. odcinku „M jak miłość”. Chociaż wcześniej małżonkowie spędzą w rodzinnym domu Mostowiaków chwile przypominające dawne dobre czasy, wszystko pryśnie, gdy kobieta przyłapie męża z Joanną. Ten widok sprawi, że Marysia podejmie ostateczną decyzję o zakończeniu małżeństwa z niewiernym Arturem i całkowitym wykreśleniu go ze swojej codzienności. Rogowska złoży wówczas dokumenty rozwodowe, a także przeprowadzi generalny remont ich dotychczasowej sypialni i przejdzie osobistą metamorfozę, dzięki czemu przestanie sprawiać wrażenie kobiety załamanej kolejną zdradą.

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Trzech mężczyzn zawalczy o Rogowską w nowych odcinkach „M jak miłość”

Zmiana nastawienia szybko przyniesie efekty, gdyż w kolejnych odsłonach „M jak miłość” wokół bohaterki pojawi się mnóstwo wielbicieli. Jednym z nich okaże się Jerzy Wielicki (Marcin Kwaśny), któremu kobieta uratowała życie podczas pobytu na Mazurach, za co wdzięczny kuracjusz już wtedy wyjątkowo jej dziękował. Mężczyzna postanowi pójść za ciosem i w nowych odcinkach Jerzy odnajdzie Marysię w Grabinie z bukietem czerwonych róż, czym ponownie wywoła ogromną zazdrość u Artura. Na tym jednak lista zalotników się nie zamknie.

W nadchodzących odcinkach „M jak miłość” wokół odmienionej Rogowskiej zaczną krążyć jeszcze dwaj inni adoratorzy, w których wcielą się znani już fanom produkcji Dariusz Wnuk oraz Michał Milowicz. Pierwszy z wymienionych aktorów, będący prywatnie życiowym partnerem odtwórczyni roli Natalki (Dominika Suchecka), gościł na planie w latach 2012-2013, jeszcze zanim do obsady dołączyła jego ukochana. Odgrywał wówczas postać Michała Ozona, czyli toksycznego kochanka związanej z nim Magdy (Anna Mucha).

Drugiego z aktorów widzowie mieli okazję oglądać całkiem niedawno, na początku 2026 roku, w specjalnej odsłonie zatytułowanej „Walentynki z M jak miłość”. Zagrał on tam Andrzeja, internetowego wybranka Simony (Agnieszka Fitkau-Perepeczko), z którą umówił się na spotkanie w Grabinie. Już podczas tamtej wizyty mężczyźnie znacznie bardziej niż przyjaciółka Barbary (Teresa Lipowska) spodobała się właśnie Marysia. Niewykluczone, że teraz przypomni sobie o dawnej sympatii i postanowi zawalczyć o jej względy, słysząc, że Rogowska odzyskała wolność.

Kogo wybierze Marysia w „M jak miłość”? Dariusz Wnuk i Michał Milowicz w akcji

Istnieje również scenariusz, w którym w kolejnych odcinkach „M jak miłość” zarówno Dariusz Wnuk, jak i Michał Milowicz zostaną obsadzeni w zupełnie nowych rolach i wykreują całkowicie świeże postacie. Z drugiej strony mogą oni kontynuować dotychczasowe wątki swoich bohaterów, którzy po prostu skierują swoje zainteresowanie na wolną Marysię i zaczną o nią rywalizować z Jerzym.

Materiały z programu „Kulisy M jak miłość” zdradzają, że cała trójka stoczy zacięty bój o względy Rogowskiej. Największe szanse wydaje się mieć Wielicki, który wyraźnie trafi do jej przekonania i u którego boku kobieta poczuje największe szczęście. Postać kreowana przez Dariusza Wnuka również nie pozostanie na straconej pozycji, ponieważ w obecności tego adoratora Marysia pogrąży się w głębokiej zadumie.

Zupełnie inaczej ułożą się natomiast relacje z bohaterem granym przez Michała Milowicza. Rogowska ponownie nie wykaże nim większego zainteresowania, a w momencie, gdy mężczyzna spróbuje się zbliżyć i ją pocałować, Marysia zdecydowanie się odsunie. Powodem takiej reakcji będzie mógł być fakt, że ktoś nieoczekiwanie stanie im na drodze, co zszokowany zalotnik bardzo szybko odkryje.