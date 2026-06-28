Barwy szczęścia. Zakochany Tomasz znów w objęciach Grażyny. Będą razem?

Kępski i Grażyna wrócą do siebie w nowych „Barwach szczęścia”?

Zbliżająca się kolejna odsłona „Barw szczęścia” budzi coraz więcej emocji, a aktorzy chętnie dzielą się w sieci materiałami z planu zdjęciowego. Tym razem zainteresowanie fanów wywołała fotografia Jakuba Sokołowskiego i Kingi Suchan. Aktorzy, wcielający się w Tomasza Kępskiego i Grażynę, zostali uwiecznieni w doskonałych nastrojach, a ich twarze są blisko siebie.

Mimo że jedno ujęcie to za mało, by przesądzić o losach bohaterów, można przypuszczać, że zobaczymy ich w wielu wspólnych scenach w nadchodzących odcinkach. To wywołało falę spekulacji, czy twórcy serialu zdecydują się na ponowne połączenie losów byłych kochanków.

Koniec związku z Oliwką otwiera drogę dawnym uczuciom Kępskiego

Ostatnie epizody minionego sezonu dobitnie pokazały, że relacja Oliwki i Kępskiego przechodzi ogromny kryzys. Tomasz przestał ukrywać, że Grażyna wciąż jest dla niego kimś wyjątkowym. Po jego szczerym wyznaniu Oliwka nie mogła już dłużej ignorować problemu.

Załamana dziewczyna podjęła decyzję o opuszczeniu wspólnego mieszkania i zamieszkała w hotelu Stańskich. Taki obrót spraw to wyraźny znak, że ich związek chyli się ku upadkowi, a Tomasz wciąż miota się w swoich emocjach.

Czy Grażyna również nie zapomniała o Tomaszu?

Wcześniej można było odnieść wrażenie, że Grażyna znalazła szczęście u boku Patryka, granego przez Konrada Skolimowskiego. Jednak w miarę jak ich związek nabierał rumieńców, Kępski z rosnącą zazdrością patrzył na nową miłość swojej byłej partnerki. To właśnie wtedy dotarło do niego, jak silne są jego uczucia względem Grażyny.

Czy nadchodzący sezon przyniesie odrodzenie ich miłości? Choć scenarzyści milczą, opublikowane zdjęcie z pewnością pobudzi wyobraźnię widzów. Mając w pamięci dramatyczne wydarzenia z końcówki poprzedniej serii, nie można wykluczyć, że drogi Grażyny i Tomasza znów się skrzyżują, a ich wspólna historia doczeka się nieoczekiwanej kontynuacji.