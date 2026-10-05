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W poprzednim odcinku Celina nie odpuszczała sprawy Justina, czym coraz bardziej irytowała Łukasza. Kiedy zebrała wystarczające dowody, przekazała je komisarzowi Majakowi i poprosiła go o zdecydowaną interwencję. Daniel za wszelką cenę chciał zapewnić synowi bezpieczeństwo, dlatego porwał Adama, uciążliwego lokatora z domu Pyrków, i ukrył go w odosobnionym miejscu. Weronika i Błażej próbowali pogodzić pracę z opieką nad matką Modrzyckiego. Początki były trudne, ale upór i troska Ciesielskiej przełamały opór seniorki, która z czasem zaczęła darzyć ją sympatią.
„Barwy szczęścia” odcinek 3418 - streszczenie
Hubert odwiedzi Adama w szpitalu. Mężczyzna oskarży rodzinę Pyrków o zlecenie ataku i zażąda pieniędzy za milczenie. Asia będzie wstrząśnięta, gdy pozna prawdę o radykalnych działaniach Daniela. Justin ucieszy się, gdy komisarz Majak zatrzyma Karolinę i doprowadzi do jej konfrontacji z Markiem Siwickim, aresztowanym ekspertem od deepfake’ów. Zeznania przestępcy mocno obciążą Stańską. Broda wpadnie na nowy trop w sprawie ojca, gdy relacja ciotki skojarzy mu się ze stadniną. Podejrzewając, że chodzi o dżokeja, zwróci się o pomoc do Rawiczowej.
„Barwy szczęścia” odcinek 3418 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3418. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 wyemituje 13 października 2026 roku o godz. 20:05. W tym odcinku Hubert spotka się z Adamem w szpitalu, a Karolina zostanie zatrzymana. Broda będzie też próbował znaleźć kolejny ślad w sprawie swojego ojca.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy TVP2, emitowany od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami oraz w związanym z nimi Zakrzewiu. Rodziny, sąsiedzi i przyjaciele mierzą się z problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami, kryzysami zawodowymi i trudnymi decyzjami. Historie różnych pokoleń łączą sprawy rodzinne, miłosne, społeczne, komediowe, a czasem także kryminalne. W obsadzie serialu są m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak