"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3418

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-05 8:35

W 3418. odcinku „Barw szczęścia” Hubert odwiedzi Adama w szpitalu, ale rozmowa szybko przybierze niepokojący obrót. Adam oskarży Pyrków o zlecenie ataku i postawi rodzinę pod ścianą. Tymczasem Karolina trafi w ręce policji, a jej spotkanie z Markiem Siwickim może wiele zmienić.

Hubert w miodowym swetrze stoi obok Adama na wózku inwalidzkim w szpitalu. O ich kłótni przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Celina nie odpuszczała sprawy Justina, czym coraz bardziej irytowała Łukasza. Kiedy zebrała wystarczające dowody, przekazała je komisarzowi Majakowi i poprosiła go o zdecydowaną interwencję. Daniel za wszelką cenę chciał zapewnić synowi bezpieczeństwo, dlatego porwał Adama, uciążliwego lokatora z domu Pyrków, i ukrył go w odosobnionym miejscu. Weronika i Błażej próbowali pogodzić pracę z opieką nad matką Modrzyckiego. Początki były trudne, ale upór i troska Ciesielskiej przełamały opór seniorki, która z czasem zaczęła darzyć ją sympatią.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3418 - streszczenie

Hubert odwiedzi Adama w szpitalu. Mężczyzna oskarży rodzinę Pyrków o zlecenie ataku i zażąda pieniędzy za milczenie. Asia będzie wstrząśnięta, gdy pozna prawdę o radykalnych działaniach Daniela. Justin ucieszy się, gdy komisarz Majak zatrzyma Karolinę i doprowadzi do jej konfrontacji z Markiem Siwickim, aresztowanym ekspertem od deepfake’ów. Zeznania przestępcy mocno obciążą Stańską. Broda wpadnie na nowy trop w sprawie ojca, gdy relacja ciotki skojarzy mu się ze stadniną. Podejrzewając, że chodzi o dżokeja, zwróci się o pomoc do Rawiczowej.

„Barwy szczęścia” odcinek 3418 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3418. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 wyemituje 13 października 2026 roku o godz. 20:05. W tym odcinku Hubert spotka się z Adamem w szpitalu, a Karolina zostanie zatrzymana. Broda będzie też próbował znaleźć kolejny ślad w sprawie swojego ojca.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy TVP2, emitowany od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami oraz w związanym z nimi Zakrzewiu. Rodziny, sąsiedzi i przyjaciele mierzą się z problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami, kryzysami zawodowymi i trudnymi decyzjami. Historie różnych pokoleń łączą sprawy rodzinne, miłosne, społeczne, komediowe, a czasem także kryminalne. W obsadzie serialu są m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: streszczenie odcinka 3417
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