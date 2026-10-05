W poprzednim odcinku Celina nie odpuszczała sprawy Justina, czym coraz bardziej irytowała Łukasza. Kiedy zebrała wystarczające dowody, przekazała je komisarzowi Majakowi i poprosiła go o zdecydowaną interwencję. Daniel za wszelką cenę chciał zapewnić synowi bezpieczeństwo, dlatego porwał Adama, uciążliwego lokatora z domu Pyrków, i ukrył go w odosobnionym miejscu. Weronika i Błażej próbowali pogodzić pracę z opieką nad matką Modrzyckiego. Początki były trudne, ale upór i troska Ciesielskiej przełamały opór seniorki, która z czasem zaczęła darzyć ją sympatią.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3418 - streszczenie

Hubert odwiedzi Adama w szpitalu. Mężczyzna oskarży rodzinę Pyrków o zlecenie ataku i zażąda pieniędzy za milczenie. Asia będzie wstrząśnięta, gdy pozna prawdę o radykalnych działaniach Daniela. Justin ucieszy się, gdy komisarz Majak zatrzyma Karolinę i doprowadzi do jej konfrontacji z Markiem Siwickim, aresztowanym ekspertem od deepfake’ów. Zeznania przestępcy mocno obciążą Stańską. Broda wpadnie na nowy trop w sprawie ojca, gdy relacja ciotki skojarzy mu się ze stadniną. Podejrzewając, że chodzi o dżokeja, zwróci się o pomoc do Rawiczowej.

„Barwy szczęścia” odcinek 3418 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3418. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 wyemituje 13 października 2026 roku o godz. 20:05. W tym odcinku Hubert spotka się z Adamem w szpitalu, a Karolina zostanie zatrzymana. Broda będzie też próbował znaleźć kolejny ślad w sprawie swojego ojca.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy TVP2, emitowany od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami oraz w związanym z nimi Zakrzewiu. Rodziny, sąsiedzi i przyjaciele mierzą się z problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami, kryzysami zawodowymi i trudnymi decyzjami. Historie różnych pokoleń łączą sprawy rodzinne, miłosne, społeczne, komediowe, a czasem także kryminalne. W obsadzie serialu są m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak