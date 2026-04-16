"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3365

W ostatnim czasie w serialu "Barwy szczęścia" życie mieszkańców znowu nabrało zawrotnego tempa, przynosząc mieszankę świątecznej radości i trudnych konfrontacji. Chociaż Łukasz spędził mikołajki w towarzystwie Celiny, nastroju nie udało się w pełni uratować przez rozżalonego Ksawerego, który nie potrafił pogodzić się z romantycznym wyjazdem Kasi i Mariusza. Z kolei Rawiczowa nie kryła satysfakcji, gdy dowiedziała się o poważnych problemach finansowych Jakuba Chiszki, który zmuszony był wystawić swój dom na sprzedaż u Małgorzaty. Plany Dominiki dotyczące wspierania Mateusza na turnieju szachowym legły w gruzach, ponieważ Renata niespodziewanie zniknęła z pracy po zażyciu niepokojących leków. Zaniepokojony tą sytuacją Marcin poprosił swoją ukochaną o zrobienie testu na obecność narkotyków, co rzuciło cień na ich dotychczasowy spokój. Po tak burzliwych wydarzeniach warto zastanowić się, co przyniosą kolejne dni w życiu waszych ulubionych postaci.

"Barwy szczęścia" odc. 3365 - streszczenie

Natalia wychodzi z inicjatywą zakupu lokalu mieszkalnego, który do tej pory Jaworski przeznaczał pod wynajem. W tym samym czasie stan zdrowia Krystyny staje się wyraźnie gorszy, co rzutuje na jej nastrój i ocenę rzeczywistości. Kobieta staje się podejrzliwa i konfrontuje się ze Zwoleńską, oskarżając ją o próby zbliżenia się do jej męża. Dochodzi również do nieprzyjemnej wymiany zdań między Renatą a Dominiką w lokalu Feel Good. Z kolei Łukasz informuje syna o swoich planach wyjścia z Celiną na koncert, co Ksawery postanawia wykorzystać do zorganizowania spotkania z rówieśnikami bez wiedzy ojca.

"Barwy szczęścia" odc. 3365 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani produkcji mogą być pewni, że i tym razem nie zabraknie wątków dotyczących życia mieszkańców ulicy Zacisznej. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Zwoleńskich i ich sąsiadów, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Odcinek zostanie wyemitowany zgodnie z regularnym planem nadawania w telewizji publicznej. Premiera "Barw szczęścia" o numerze 3365 zaplanowana jest na 23 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Ten serial to prawdziwa legenda polskiej telewizji, która od lat przyciąga przed ekrany osoby ciekawe losów rodzin Marczaków czy Pyrków. Historia tocząca się na warszawskim osiedlu Pod Sosnami pokazuje życie takim, jakie jest, skupiając się na problemach i radościach zwykłych ludzi. Przez blisko dwie dekady na planie przewinęło się mnóstwo znanych twarzy, a postacie zdążyły stać się dla wielu niemal jak dobrzy znajomi. W obsadzie tego serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)