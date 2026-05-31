2. Ekstraliga żużlowa. ROW Rybnik triumfuje nad Wilkami Krosno, lecz kto wyróżnił się w pokonanej drużynie?

Zwycięstwo Innpro ROW Rybnik na własnym torze

W rozgrywanym meczu 2. Ekstraligi żużlowej zespół Innpro ROW Rybnik zdominował Cellfast Wilki Krosno, odnosząc zdecydowane zwycięstwo wynikiem 55:35. Gospodarze od początku spotkania narzucili swoje tempo, skutecznie wykorzystując atut własnego toru. Najskuteczniejszym zawodnikiem rybnickiej ekipy okazał się Nicolai Klindt, który zdobył imponujące 15 punktów, będąc liderem zespołu w tym starciu.

Do sukcesu Innpro ROW Rybnik przyczynili się również inni kluczowi zawodnicy, którzy konsekwentnie budowali przewagę nad rywalem. Jan Kvech dorzucił do puli 13 punktów, natomiast Jakub Jamróg wywalczył 10 oczek. Patryk Wojdyło zdobył 9 punktów, co w połączeniu z dorobkiem Jespera Knudsensa (4), Pawła Wyczyszczoka (3) i Jakuba Żurka (1) zapewniło drużynie wysoką wygraną i ważne punkty w ligowej tabeli. Taki zrównoważony wkład wielu zawodników okazał się decydujący dla końcowego rezultatu.

Kto punktował dla Cellfast Wilków Krosno?

Mimo wysokiej porażki Cellfast Wilków Krosno, w zespole gości wyróżnili się niektórzy zawodnicy, starając się nawiązać walkę z rybniczanami. Najlepszymi osiągami popisał się Marcus Birkemose, który zdobył 10 punktów, udowadniając swoją wartość. Jego wysoka postawa była jasnym punktem dla krośnieńskiej drużyny w tym nieudanym dla nich spotkaniu na wyjeździe.

Wśród punktujących dla Wilków znaleźli się także Radosław Kowalski z 8 punktami oraz Tobiasz Musielak, który dorzucił 7 oczek. Robert Chmiel zdobył 5 punktów, a Luke Becker 3. Niestety, Jason Doyle z dorobkiem 2 punktów oraz Jakub Wieszczak bez punktu, nie byli w stanie znacząco wesprzeć drużyny, co przełożyło się na końcowy wynik 55:35 na korzyść gospodarzy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.