Maja Chwalińska w French Open. Kiedy i gdzie zagra w 1/8 finału?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-31 15:16

Maja Chwalińska kontynuuje swoją znakomitą passę w wielkoszlemowym turnieju French Open. Polska tenisistka, która z powodzeniem przeszła przez kwalifikacje, stanie do walki w 1/8 finału singla. Jej przeciwniczką będzie Francuzka Diane Parry. Nadchodzący mecz Mai Chwalińskiej to kluczowy moment w jej karierze, z istotnymi konsekwencjami dla jej miejsca w światowym rankingu WTA.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Centralnie unosi się jasnożółta piłka tenisowa z dwoma białymi paskami, tuż nad czarną siatką kortu. Po lewej stronie, lekko nad piłką i siatką, widoczna jest główka rakiety tenisowej z czarną ramą i białym naciągiem, a w oddali, za siatką, zamazana sylwetka osoby trzymającej rakietę. Po prawej stronie zdjęcia, na pierwszym planie, widoczna jest ludzka dłoń z wyciągniętymi palcami, a całe tło wypełnia ceglastoczerwona nawierzchnia kortu tenisowego.

Droga Mai Chwalińskiej do 1/8 French Open

Dla Mai Chwalińskiej jest to zaledwie trzeci występ w turnieju głównym Wielkiego Szlema, co podkreśla skalę jej obecnego sukcesu. W 2022 roku udało jej się dotrzeć do drugiej rundy Wimbledonu, natomiast w 2025 roku odpadła w pierwszej rundzie Australian Open. Jej tegoroczna kampania na paryskich kortach charakteryzuje się imponującą serią zwycięstw, która przyciąga uwagę fanów tenisa na całym świecie.

W pierwszej rundzie French Open Polka pewnie pokonała mistrzynię olimpijską, Chinkę Qinwen Zheng, wynikiem 6:4, 6:0. Następnie w takim samym stosunku setów wyeliminowała rozstawioną z numerem 23. Belgijkę Elise Mertens. W trzeciej rundzie Maja Chwalińska zmierzyła się z Greczynką Marią Sakkari, wygrywając po zaciętym meczu 1:6, 6:3, 6:2, co zapewniło jej historyczny awans.

Maja Chwalińska: Ranking WTA i historyczny awans

Obecnie Maja Chwalińska zajmuje 114. miejsce w rankingu WTA, a do turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje. Jest już pewne, że dzięki osiągniętemu wynikowi w French Open po raz pierwszy w karierze znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Wirtualnie polska tenisistka plasuje się aktualnie na 75. pozycji, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju.

Jej najbliższa rywalka, Diane Parry, zajmuje 92. miejsce w rankingu WTA, a wirtualnie jest 54. Francuzka ma na swoim koncie znacznie więcej występów w Wielkim Szlemie niż Polka, jednak nigdy wcześniej nie zaszła tak daleko. Mecz Chwalińskiej z Parry został zaplanowany jako drugi w kolejności na korcie centralnym, po spotkaniu Włocha Flavio Cobollego z Amerykaninem Zacharym Svajdą, które rozpocznie się o godzinie 11:00. Maja Chwalińska jest ostatnią Polką w turnieju, po niedzielnej porażce Igi Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk wynikiem 5:7, 1:6 w 1/8 finału.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.