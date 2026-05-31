Maja Chwalińska w French Open. Kiedy i gdzie zagra w 1/8 finału?

Droga Mai Chwalińskiej do 1/8 French Open

Dla Mai Chwalińskiej jest to zaledwie trzeci występ w turnieju głównym Wielkiego Szlema, co podkreśla skalę jej obecnego sukcesu. W 2022 roku udało jej się dotrzeć do drugiej rundy Wimbledonu, natomiast w 2025 roku odpadła w pierwszej rundzie Australian Open. Jej tegoroczna kampania na paryskich kortach charakteryzuje się imponującą serią zwycięstw, która przyciąga uwagę fanów tenisa na całym świecie.

W pierwszej rundzie French Open Polka pewnie pokonała mistrzynię olimpijską, Chinkę Qinwen Zheng, wynikiem 6:4, 6:0. Następnie w takim samym stosunku setów wyeliminowała rozstawioną z numerem 23. Belgijkę Elise Mertens. W trzeciej rundzie Maja Chwalińska zmierzyła się z Greczynką Marią Sakkari, wygrywając po zaciętym meczu 1:6, 6:3, 6:2, co zapewniło jej historyczny awans.

Maja Chwalińska: Ranking WTA i historyczny awans

Obecnie Maja Chwalińska zajmuje 114. miejsce w rankingu WTA, a do turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje. Jest już pewne, że dzięki osiągniętemu wynikowi w French Open po raz pierwszy w karierze znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Wirtualnie polska tenisistka plasuje się aktualnie na 75. pozycji, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju.

Jej najbliższa rywalka, Diane Parry, zajmuje 92. miejsce w rankingu WTA, a wirtualnie jest 54. Francuzka ma na swoim koncie znacznie więcej występów w Wielkim Szlemie niż Polka, jednak nigdy wcześniej nie zaszła tak daleko. Mecz Chwalińskiej z Parry został zaplanowany jako drugi w kolejności na korcie centralnym, po spotkaniu Włocha Flavio Cobollego z Amerykaninem Zacharym Svajdą, które rozpocznie się o godzinie 11:00. Maja Chwalińska jest ostatnią Polką w turnieju, po niedzielnej porażce Igi Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk wynikiem 5:7, 1:6 w 1/8 finału.

