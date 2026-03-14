Awantura o "Must Be the Music". Widzowie krytykują ostre słowa jurorów

"Must Be the Music" wróciło z nową edycją, który wywołuje ogrom emocji. Po pierwszym odcinku, w którym zachwyciła Julita Kaczyńska, przyszedł czas na drugi, w którym jurorzy pokazali, że potrafią być bezwzględni. W mig zmiażdżyli marzenia zespołu Auralis.

Twardy góral i łzy w studiu! Sebastian Karpiel-Bułecka poruszony występem uczestników w "Must Be the Music"

Auralis nie poradziły sobie w "Must Be the Music". Jurorzy nie mieli litości

W drugim odcinku nowej edycji "Must Be the Music", który ukazał się w piątek 13 marca, mogliśmy zobaczyć występ girlsbandu Auralis, w skład którego wchodzą trzy młode wokalistki: Asia, Ola i Kasia. Dziewczyny zaprezentowały swoją interpretację kultowego utworu "Left Outside Alone" z repertuaru Anastasii i powiedzieć, że nie zadowoliły jurorów, to jak nic nie powiedzieć. Dawid Kwiatkowski porównał ich wykon do amatorskich nagrań z TikToka, a Sebastian Karpiel‑Bułecka jadowicie podsumował:

W pewnym sensie było to niepowtarzalne. I z nadzieją, że to się nie powtórzy, pozostanę.

PRZECZYTAJ TEŻ: Julita Kaczyńska zachwyciła w "Must Be The Music", ale niektórzy są na nią źli. Opowiedziała o wyjątkowej reakcji na jej występ

Widzowie wściekli na jurorów "Must Be the Music". Rzeczywiście przesadzili?

Dziewczyny z Auralis przyznały, że nie zamierzają się poddać i nawet najostrzejsze opinie jurorów "Must Be the Music" nie zniszczą ich marzeń o karierze muzycznej. "Werdykt werdyktem, ale my idziemy do przodu i dalej będziemy śpiewać" - napisały w jednym z komentarzy. Widzowie stanęli jednak w ich obronie. Choć nie brakuje głosów, że występ Auralis rzeczywiście pozostawiał wiele do życzenia, zdaniem wielu internautów jurorzy byli wobec nich zdecydowanie zbyt surowi.

Potencjał mają, nie wiem dlaczego takie podcięcie skrzydeł ze strony jurorów

Za ostro potraktowane. A wokal dobry owszem był - brunetki 💪🏻 Rozwijajcie się dziewczyny!

Moim zdaniem dziewczyny całkiem nieźle zaśpiewały. Powinne mieć dogrywkę i kolejną szansę.

Słychać dużo nieczystości, wiele rzeczy wymaga pracy, jednak potencjał głosowy tam jest. Myślę, że jurry pojechało zbyt ostro.

PRZECZYTAJ TEŻ: Trenerzy "The Voice Kids" szczerze o porażkach. Blanka i Cleo zdradzają bolesną prawdę