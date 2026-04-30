Panna młoda, odcinek 90: Cihan odsunie Hancer od Beyzy! Nie ugnie się pod naciskiem przyjaciół - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 90 - czwartek, 7.05.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Intryga Beyzy z ciążą w 90 odcinku "Panna młoda" doprowadzi do tego, że Hancer otoczy ją jeszcze większą opieką. Troskliwe zajmie się byłą żoną Cihana, nie wiedząc o tym, że oboje cały czas ją oszukują. Po powrocie Beyzy do rezydencji zdesperowany Cihan nie znajdzie w sobie odwagi, aby przyznać się Hancer, że był mężem Beyzy, która teraz spodziewa się jego dziecka.

Cihan będzie okłamywał Hancer w sprawie ciąży Beyzy w 90 odcinku "Panna młoda"

Troska Hancer o Beyzę zyska uznanie Mukkader, która w 90 odcinku "Panna młoda" także będzie zamieszana w całą spiralę kłamstw. Z każdą chwilą Cihanowi będzie coraz trudniej okłamywać żonę. Ale strach przed tym, że Hacner go odtrąci, jak tylko dowie się, że Beyza jest z nim w ciąży, nie pozwoli mu wyznać prawdy. Dlatego będzie próbował odizolować ukochaną od intrygantki.

Beyza wmówi Hancer, że usunie ciążę w 90 odcinku "Panna młoda"

Szczególnie, kiedy w 90 odcinku "Panna młoda" podsłucha ich rozmowę i dowie się, co chce teraz zrobić Beyza. Przejęta Hancer postanowi ją przekonać, aby nie poddawała się aborcji.

- Beyzo, spójrz na mnie. Wszystko się ułoży. Obiecuję ci. Tylko… nie poddawaj się.

- Chcę tego dziecka bardziej niż czegokolwiek. A to, co zrobiłam, ta decyzja, to była tylko próbą ukarania mojego męża. Chciałam, żeby cierpiał - Beyza będzie wmawiała Hancer, że była gotowa usunąć ciążę. - Traktujesz z dobrocią kobietę, która była gotowa zabić własne dziecko. Nie potrafię tego znieść.

- Wiedziałam, że tego nie zrobisz. Że chcesz tego dziecka i że kochasz swojego męża. To widać w twoich oczach.

- Szkoda tylko, że on tego nie widzi…

- Zobaczy. Musi. Dziecko wszystko zmieni - Hancer będzie przekonana, że mąż Beyzy do niej wróci.

- Ja niczego nie chcę dla siebie. Myślę tylko o nim o tym dziecku. Dałam mu trzy dni. Albo wróci do mnie i weźmie odpowiedzialność… albo uczyni ze mnie morderczynię - uprzedzi Beyza.

Cihan odizoluje Hancer od Beyzy w 90 odcinku "Panna młoda"

W tym momencie w 90 odcinku "Panna młoda" Cihan wkroczy między obecną, a byłą żonę. Zabierze Hancer z dala od Beyzy, do domu jej brata Cemila, żeby ciężarna nie ośmieliła się wyjawić jej prawdy. Na nic się zdadzą protesty kobiety.

- Nie chcę. Muszę zostać w domu. Jeśli zostawię Beyzę samą, natychmiast dokona aborcji. Skoro ty nie chcesz mieć z nią nic wspólnego, ja będę jej wsparciem!

- Hancer, dość! Powiedziałem ci, żebyś się nie wtrącała. Zajmę się wszystkim. Wsiadaj!

Kiedy Cihan pojedzie do biura jego przyjaciele - Engin i Yasemin - będą na niego naciskać do wyznania Hancer całej prawdy o Beyzie i dziecku.

- Oddałbym życie za to dziecko, za mojego syna. Ale nie mogę wrócić do Beyzy. Nie potrafię. Znienawidzę ją za to, że stanęła między mną a Hancer. A to dziecko? Miałoby dorastać w domu, w którym nie ma miłości? Czy to nie byłaby największa niesprawiedliwość? Powiedzcie mi…Co mam zrobić? Jestem w potrzasku. Nie mogę stracić Hancer...