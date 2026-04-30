Paweł z "M jak miłość" przełamie się po stracie żony. Pomoże mu w tym Agnes, z którą spędzi noc

Agnes ruszy na pomoc Pawłowi po powrocie do Warszawy

W najnowszym, 1934. odcinku serialu „M jak miłość” widzowie będą świadkami, jak Agnes przybywa do Warszawy niedługo po tym, jak po świętach Bożego Narodzenia do stolicy wrócą Paweł wraz z małym Antosiem. Na miejscu okaże się, że Zduński po Nowym Roku zmaga się z poważnym przeziębieniem, przez co opieka nad dzieckiem będzie dla niego utrudniona. Z pomocą natychmiast przyjdzie jego przyrodnia siostra, która szybko pojawia się w ich progu.

Jak przekazuje portal swiatseriali.interia.pl, w 1934. odcinku „M jak miłość” Rotke wykaże się niezwykłym zaangażowaniem, otaczając opieką nie tylko Antosia, ale również zmagającego się z chorobą Zduńskiego. Kobieta obdarzy go prawdziwą siostrzaną troską, zwłaszcza widząc, że wdowiec po powrocie do mieszkania wciąż boleśnie przeżywa pustkę po zmarłej ukochanej, próbując na nowo zorganizować sobie codzienne życie.

28

Przełom w żałobie: Paweł Zduński obejrzy pamiątkowe nagrania z pomocą siostry

Obecność Agnes w 1934. odsłonie „M jak miłość” okaże się dla Pawła kluczowa, gdyż to właśnie jej niezachwiane wsparcie doda mu sił do zmierzenia się z przeszłością i obejrzenia kolejnych wideo, przygotowanych dla niego przez Frankę przed śmiercią. Sytuacja nabierze dodatkowego znaczenia, biorąc pod uwagę, że mężczyźnie udało się ledwie odzyskać wspomniane pliki, które zniknęły po tym, jak w ataku bezsilnej złości rozbił tablet będący ich nośnikiem.

- Franka nagrała te filmiki w szpitalu... Dopiero dziś udało mi się je odzyskać. Wcześniej myślałem, że to niemożliwe... A tak naprawdę chyba po prostu nie byłem w stanie ich obejrzeć... To za bardzo bolało - wyzna jej Paweł.

W trudnych emocjonalnie scenach 1934. odcinka „M jak miłość” Agnes wykaże się wielką empatią, wspierając Zduńskiego tak skutecznie, że pomimo głębokiego smutku, na jego twarzy zagości subtelny uśmiech.

- Trafiła ci się taka niesamowita, prawdziwa miłość... - powie poruszona Agnes, na co Paweł twierdząco pokiwa głową, po czym wspólnie przystąpią do oglądania.

Rotke wyjawi Zduńskiemu całą prawdę o swoich uczuciach do dziecka

Po seansie poruszających nagrań od zmarłej Franki w 1934. odcinku „M jak miłość”, rozmowa między przyrodnim rodzeństwem przybierze nieoczekiwany i niezwykle głęboki charakter. Słowa żony Pawła głęboko poruszą Agnes, skłaniając ją do osobistych refleksji i oceny własnych życiowych doświadczeń.

- Franka miała rację... To jest więcej niż niektórzy dostają przez całe życie. Ja nigdy nie... - zacznie Rotke, ale nagle urwie swoja wypowiedź.

Zduński w 1934. odcinku „M jak miłość” postanowi drążyć temat i zachęci Agnes do kontynuowania myśli, w wyniku czego kobieta zdobędzie się na wstrząsająco szczere wyznanie dotyczące Antosia, które na zawsze odmieni ich relację i znacząco ich do siebie zbliży.

- Nigdy? Nikogo...? - spyta zaskoczony Zduński.

- Nie, tak naprawdę to nie... Tylko Antosia... Gdy pierwszy raz wzięłam go na ręce, poczułam, że to właśnie musi być... prawdziwa miłość... Tak strasznie go kocham, wiesz? - wyzna mu Agnes, czym ogromnie poruszy Pawła. Do tego stopnia, że aż zbraknie mu słów, bo nawet nie będzie wiedział, co powiedzieć. I w tej sytuacji przejdzie do czynów i mocno chwyci Rotke za rękę.

Nowy etap u Zduńskiego? Przyszywane rodzeństwo razem pod jednym dachem w serialu TVP

Wiele wskazuje na to, że w 1934. odcinku „M jak miłość” rodzi się zupełnie nowa dynamika, a pobyt Agnes w warszawskim mieszkaniu znacznie się przedłuży, kończąc się wspólnie spędzoną nocą pod jednym dachem. Pojawia się pytanie, czy ta nietypowa bliskość sprawi, że przyrodnie rodzeństwo zdecyduje się na stałe połączenie sił w opiece nad Antosiem, którego Rotke obdarzyła najszczerszym uczuciem. Czy Zduński i Agnes odnajdą w sobie oparcie na całe życie? Widzowie poznają rozwiązanie tych wątków w nadchodzących epizodach kultowego serialu!