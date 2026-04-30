Paweł z "M jak miłość" przełamie się po stracie żony. Pomoże mu w tym Agnes, z którą spędzi noc

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-04-30 15:48

W 1934. odcinku serialu "M jak miłość" widzowie zobaczą, jak Paweł (w tej roli Rafał Mroczek) i Agnes (Amanda Mincewicz) decydują się spędzić razem pierwszą noc w warszawskim mieszkaniu Zduńskiego. Kobieta w trudnych chwilach wesprze swojego przyrodniego brata. Rotke zajmie się Antosiem (Mikołaj Jankowski) i chorym Pawłem, który ciągle nie będzie umiał się pozbierać po śmierci Franki (Dominika Kachlik). Troska siostry zdziała cuda. Wdowiec wreszcie obejrzy filmy nagrane przez żonę, a rozmowa doprowadzi do szczerego wyznania. Sprawdź, co się wydarzy!

Paweł z M jak miłość przełamie się po stracie żony. Pomoże mu w tym Agnes, z którą spędzi noc

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe

Agnes ruszy na pomoc Pawłowi po powrocie do Warszawy

W najnowszym, 1934. odcinku serialu „M jak miłość” widzowie będą świadkami, jak Agnes przybywa do Warszawy niedługo po tym, jak po świętach Bożego Narodzenia do stolicy wrócą Paweł wraz z małym Antosiem. Na miejscu okaże się, że Zduński po Nowym Roku zmaga się z poważnym przeziębieniem, przez co opieka nad dzieckiem będzie dla niego utrudniona. Z pomocą natychmiast przyjdzie jego przyrodnia siostra, która szybko pojawia się w ich progu.

Jak przekazuje portal swiatseriali.interia.pl, w 1934. odcinku „M jak miłość” Rotke wykaże się niezwykłym zaangażowaniem, otaczając opieką nie tylko Antosia, ale również zmagającego się z chorobą Zduńskiego. Kobieta obdarzy go prawdziwą siostrzaną troską, zwłaszcza widząc, że wdowiec po powrocie do mieszkania wciąż boleśnie przeżywa pustkę po zmarłej ukochanej, próbując na nowo zorganizować sobie codzienne życie.

M jak miłość, odcinek 1934: Paweł i Agnes spędzą razem noc! To wyznanie zmieni między nimi wszystko - ZDJĘCIA
Przełom w żałobie: Paweł Zduński obejrzy pamiątkowe nagrania z pomocą siostry

Obecność Agnes w 1934. odsłonie „M jak miłość” okaże się dla Pawła kluczowa, gdyż to właśnie jej niezachwiane wsparcie doda mu sił do zmierzenia się z przeszłością i obejrzenia kolejnych wideo, przygotowanych dla niego przez Frankę przed śmiercią. Sytuacja nabierze dodatkowego znaczenia, biorąc pod uwagę, że mężczyźnie udało się ledwie odzyskać wspomniane pliki, które zniknęły po tym, jak w ataku bezsilnej złości rozbił tablet będący ich nośnikiem.

- Franka nagrała te filmiki w szpitalu... Dopiero dziś udało mi się je odzyskać. Wcześniej myślałem, że to niemożliwe... A tak naprawdę chyba po prostu nie byłem w stanie ich obejrzeć... To za bardzo bolało - wyzna jej Paweł.

W trudnych emocjonalnie scenach 1934. odcinka „M jak miłość” Agnes wykaże się wielką empatią, wspierając Zduńskiego tak skutecznie, że pomimo głębokiego smutku, na jego twarzy zagości subtelny uśmiech.

- Trafiła ci się taka niesamowita, prawdziwa miłość... - powie poruszona Agnes, na co Paweł twierdząco pokiwa głową, po czym wspólnie przystąpią do oglądania.

Rotke wyjawi Zduńskiemu całą prawdę o swoich uczuciach do dziecka

Po seansie poruszających nagrań od zmarłej Franki w 1934. odcinku „M jak miłość”, rozmowa między przyrodnim rodzeństwem przybierze nieoczekiwany i niezwykle głęboki charakter. Słowa żony Pawła głęboko poruszą Agnes, skłaniając ją do osobistych refleksji i oceny własnych życiowych doświadczeń.

- Franka miała rację... To jest więcej niż niektórzy dostają przez całe życie. Ja nigdy nie... - zacznie Rotke, ale nagle urwie swoja wypowiedź.

Zduński w 1934. odcinku „M jak miłość” postanowi drążyć temat i zachęci Agnes do kontynuowania myśli, w wyniku czego kobieta zdobędzie się na wstrząsająco szczere wyznanie dotyczące Antosia, które na zawsze odmieni ich relację i znacząco ich do siebie zbliży.

- Nigdy? Nikogo...? - spyta zaskoczony Zduński.

- Nie, tak naprawdę to nie... Tylko Antosia... Gdy pierwszy raz wzięłam go na ręce, poczułam, że to właśnie musi być... prawdziwa miłość... Tak strasznie go kocham, wiesz? - wyzna mu Agnes, czym ogromnie poruszy Pawła. Do tego stopnia, że aż zbraknie mu słów, bo nawet nie będzie wiedział, co powiedzieć. I w tej sytuacji przejdzie do czynów i mocno chwyci Rotke za rękę.

Nowy etap u Zduńskiego? Przyszywane rodzeństwo razem pod jednym dachem w serialu TVP

Wiele wskazuje na to, że w 1934. odcinku „M jak miłość” rodzi się zupełnie nowa dynamika, a pobyt Agnes w warszawskim mieszkaniu znacznie się przedłuży, kończąc się wspólnie spędzoną nocą pod jednym dachem. Pojawia się pytanie, czy ta nietypowa bliskość sprawi, że przyrodnie rodzeństwo zdecyduje się na stałe połączenie sił w opiece nad Antosiem, którego Rotke obdarzyła najszczerszym uczuciem. Czy Zduński i Agnes odnajdą w sobie oparcie na całe życie? Widzowie poznają rozwiązanie tych wątków w nadchodzących epizodach kultowego serialu!

