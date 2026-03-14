Trenerzy "The Voice Kids" szczerze o porażkach. Blanka i Cleo zdradzają bolesną prawdę

Jurorzy "The Voice Kids", Cleo i Blanka, o trudnych początkach kariery

Podczas najbliższego, sobotniego wydania programu "The Voice Kids", oceniający po raz kolejny staną przed zadaniem wyłowienia najbardziej obiecujących młodych wokalistów. Oczywiście nie każdy uczestnik opuści scenę z awansem do kolejnego etapu, co zainspirowało gwiazdy do podzielenia się własnymi doświadczeniami. Brak przepustki do dalszych występów wywołał wśród muzyków bardzo osobistą dyskusję na temat ich własnej przeszłości i pierwszych kroków w brutalnym show-biznesie.

Nie przegap: 13-latek doprowadził trenerów do łez. Jego występ w "The Voice Kids" przejdzie do historii

Dużo tych "nie" słyszeliście?

Takie bezpośrednie pytanie do swoich koleżanek z panelu jurorskiego rzucił Tribbs tuż po wysłuchaniu jednego z młodych uczestników telewizyjnego formatu.

Bardzo dużo

Błyskawicznie i niezwykle zwięźle na to pytanie odpowiedziała Cleo, potwierdzając ogromną skalę trudności na początku swojej artystycznej ścieżki.

Zdecydowanie dużo więcej niż "tak"

Swoje przemyślenia natychmiast dorzuciła Blanka, zwracając uwagę na przytłaczającą przewagę odmów nad pozytywnymi odpowiedziami na starcie kariery. Warto przy okazji przypomnieć, że emocji w show nie brakuje, a niedawno głośno było o trzynastolatku, którego genialny popis wokalny autentycznie wzruszył cały skład sędziowski w studiu.

Blanka i Tribbs zdradzają receptę na sukces w "The Voice Kids"

Muzyczni eksperci wspólnie zaznaczyli, że ewentualne odpadnięcie z telewizyjnego formatu absolutnie nie przekreśla szans na zrobienie wokalnej kariery w przyszłości. Z ich perspektywy takie trudne chwile często działają jak potężny bodziec napędzający do jeszcze cięższej pracy nad własnym rzemiosłem.

Miarą sukcesu i wytrwałości jest to, ile wytrzymasz tych „nie”. Ile jesteś w stanie znieść. Jeśli to marzenie jest dla Ciebie tak ważne, że nie jesteś w stanie spać po nocach i choćby nie wiem co, musisz po prostu, musisz... bo się udusisz

Taką życiową dewizą podzieliła się z widzami Blanka. Wszyscy obecni w studiu artyści byli w pełni zgodni, że w bezlitosnym świecie show-biznesu kapitulacja po porażce przychodzi początkującym twórcom najłatwiej, a osiągnięcie muzycznego szczytu to efekt tytanicznej determinacji.

Ile razy możesz usłyszeć "nie", a jeszcze się nie poddasz? Boże, po prostu do skutku, nie? Nieraz osoby trzeźwomyślące powiedziałyby, że jesteśmy mega zdesperowani wszyscy po prostu

W ten niezwykle obrazowy sposób zakulisową dyskusję podsumował Tribbs. Jego nieco dosadne słowa błyskawicznie spotkały się z kontrą ze strony wykonawczyni hitu "Solo", która postanowiła inaczej nazwać upór branżowych kolegów.

Myślę, że to jest kwestia marzeń. Desperacja to jest coś innego. To jest bardziej determinacja. Nie ma "za dużo nie". Słuchajcie, jak to się pięknie mówi: pressure makes diamonds (pod presją powstają diamenty)

Tą optymistyczną i niezwykle inspirującą puentą popularna piosenkarka ostatecznie zamknęła telewizyjny temat trudnych początków i odrzucenia.

Gdzie oglądać nowe odcinki "The Voice Kids"? Emisja w TVP2

Zagadką pozostaje, czy w dzisiejszym wydaniu muzycznego show na scenie objawią się talenty na miarę największych gwiazd polskiej estrady. Fani programu dowiedzą się, ilu zdolnych debiutantów zdoła ostatecznie przekonać do siebie srogie jury i usłyszy zaproszenie do kompletowanych drużyn. Rozstrzygnięcia tych wokalnych zmagań będzie można śledzić punktualnie o godzinie 20:30 na antenie stacji TVP2, a także za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

Blanka cała we łzach w programie "The Voice Kids"