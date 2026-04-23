"Akacjowa 38", odc. 860, 861, 862, 863, 864 - streszczenie. Co wydarzy się 4-8 maja 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:55. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 860. Poniedziałek 4.05.2026

Za namową Ursuli Samuel bezlitośnie gwałci swoją ciężarną żonę, Blancę. Pułkownik Valverde ze smutkiem opuszcza przyjęcie ku czci młodej pary - generała Zavali i Silvii. Po nocy poślubnej Silvia wykrada generałowi klucz do szuflady, w której trzyma tajne dokumenty od porucznika Tamayo. Huertas przestrzega don Ramona, że grozi mu niebezpieczeństwo ze strony rozjuszonych robotników.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38.

"Akacjowa 38" - odcinek 861. Wtorek 5.05.2026

Rozjuszeni niesprawiedliwym traktowaniem robotnicy opanowują Madryt, w tym Akacjową. Na straży kamienicy stoją Servando i Martin, który nie daje się namówić Casildzie, by pójść do domu. Inigo barykaduje się z Leonor w pracowni krawieckiej, a Liberto z Florą w La Deliciosie. Wszyscy radzą don Ramonowi, by uciekł z miasta, ale on chce negocjować z demonstrantami. Pułkownik Valverde usiłuje włamać się do szuflady w biurku generała Zavali, by wykraść znajdujące się tam dokumenty dotyczące zamachu na Alfonsa XIII.

"Akacjowa 38" - odcinek 862. Środa 6.05.2026

Blanca powiadamia Jaime, że została zgwałcona przez swojego męża, Samuela. Generał Zavala zastaje w swoim gabinecie pułkownika Valverde całującego się z Silvią. Kobieta tłumaczy mężowi, że to Roberto zwabił ją do gabinetu, by ją wziąć siłą. Diego i Huertas chcą negocjować z robotnikami, ale rozwścieczony tłum trudno do tego przekonać. Blanca pragnie dołączyć do Diega, ale Samuel stanowczo się temu sprzeciwia.

"Akacjowa 38" - odcinek 863. Czwartek 7.05.2026

Wszyscy czekają w napięciu na bieg wydarzeń. Diego oznajmia strajkującym, że dojdzie do negocjacji z przedstawicielem rządu i właścicielami głównych kopalń w kraju. Jednak na sygnał żołnierza, który ma zabić Diega, inni, również przekupieni przez Ursulę robotnicy, wszczynają z gwardzistami bójkę. Martin próbuje ostrzec Diega. Padają strzały, a po nich Diego i Martin.

"Akacjowa 38" - odcinek 864. Piątek 8.05.2026

Strzał, który miał zabić Diega, zabija Martina. Robotnicy rzucają się na gwardzistów i trwa bitwa. Jeden z żołnierzy uderza rozpaczającą nad ciałem męża Casildę w głowę i dziewczyna traci przytomność. Fabianie udaje się sprowadzić do niej lekarza. Arturo w obawie o życie Silvii również wychodzi z domu, narażając się na niebezpieczeństwo. Leonor opowiada przejętemu Inigo historię miłości Casildy i Martina. Zaś Flora nie ukrywa swoich uczuć do Liberta.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: