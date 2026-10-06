W poprzednim odcinku Lucia nie chciała jechać z księdzem Telmo do Salamanki. Gdy przyszła do chrzestnego, znalazła jego zwłoki. Casilda wyznała Rosinie, że straciła szacunek otoczenia, po czym odeszła ze służby. Maria powiedziała Leonor, że dziewczyna jest córką Maksimiliana. Tymczasem Cesareo odnalazł Servanda na stacji kolejowej, z której ten zamierzał wyjechać do Naveros del Rio. Co wydarzy się dalej?

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„Akacjowa 38” odcinek 977 - streszczenie

Don Ramon zgodzi się razem z Cabrahigo wziąć udział w tradycyjnej modlitwie o potomka. Servando sprzeciwi się planom Leonor, która zechce napisać sztukę na podstawie jego opowieści o małżeństwie dwóch kobiet. Casilda pozna swoją matkę. W karczmie Leonor urządzi Rosinie awanturę i oskarży ją o zatajenie istnienia siostry. Rosina będzie jednak przysięgać, że sama nic o niej nie wiedziała. Ojciec Telmo będzie cierpiał, gdy uświadomi sobie, jak silne uczucia żywi do Lucii.

„Akacjowa 38” odcinek 977 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

977 odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w środę, 14 października 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Tego dnia widzowie poznają dalsze losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców z różnych klas społecznych i kilku mieszczańskich rodzin. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. Nie brakuje tu dramatów, romansów i tragedii. W obsadzie są:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela