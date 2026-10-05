W poprzednim odcinku Servando postanowił, że chce umrzeć w rodzinnym Naveros del Rio. Zaniepokojone jego zniknięciem służące rozpoczęły poszukiwania, a Cesareo ruszył im z pomocą. Maria wyznała Casildzie, że jest jej matką. Samuel ostrzegł Lucię, że ksiądz Telmo jest szpiegiem Zakonu Chrystusa Leżącego i chce ukraść jej spadek. Co wydarzy się dalej?

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„Akacjowa 38” odcinek 976 - streszczenie

Lucia nie będzie chciała jechać z księdzem Telmo do Salamanki. Gdy zjawi się u chrzestnego, dokona przerażającego odkrycia. Znajdzie jego zwłoki. Casilda wyzna Rosinie, że straciła szacunek otoczenia, a następnie odejdzie ze służby. Maria zdradzi Leonor, że jest córką Maksimiliana. Tymczasem Cesareo odnajdzie Servanda na stacji kolejowej, z której ten zamierzał wyjechać do Naveros del Rio.

„Akacjowa 38” odcinek 976 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

976. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany 13 października 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Lucia stanie przed trudną sytuacją, Casilda podejmie ważną decyzję, a Cesareo wyruszy na poszukiwania Servanda. W tym odcinku napięcie sięgnie zenitu.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, ale ich losy nieustannie się przeplatają. Mieszczańskie rodziny skrywają sekrety i marzenia, a ich codzienność pełna jest romansów, dramatów i tragedii. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela