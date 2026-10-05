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W poprzednim odcinku Servando postanowił, że chce umrzeć w rodzinnym Naveros del Rio. Zaniepokojone jego zniknięciem służące rozpoczęły poszukiwania, a Cesareo ruszył im z pomocą. Maria wyznała Casildzie, że jest jej matką. Samuel ostrzegł Lucię, że ksiądz Telmo jest szpiegiem Zakonu Chrystusa Leżącego i chce ukraść jej spadek. Co wydarzy się dalej?
„Akacjowa 38” odcinek 976 - streszczenie
Lucia nie będzie chciała jechać z księdzem Telmo do Salamanki. Gdy zjawi się u chrzestnego, dokona przerażającego odkrycia. Znajdzie jego zwłoki. Casilda wyzna Rosinie, że straciła szacunek otoczenia, a następnie odejdzie ze służby. Maria zdradzi Leonor, że jest córką Maksimiliana. Tymczasem Cesareo odnajdzie Servanda na stacji kolejowej, z której ten zamierzał wyjechać do Naveros del Rio.
„Akacjowa 38” odcinek 976 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
976. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany 13 października 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Lucia stanie przed trudną sytuacją, Casilda podejmie ważną decyzję, a Cesareo wyruszy na poszukiwania Servanda. W tym odcinku napięcie sięgnie zenitu.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, ale ich losy nieustannie się przeplatają. Mieszczańskie rodziny skrywają sekrety i marzenia, a ich codzienność pełna jest romansów, dramatów i tragedii. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela