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W poprzednim odcinku Beyza wręczyła Hancer pozew rozwodowy, przez co atmosfera wokół Cihana zrobiła się jeszcze bardziej napięta. Po rozmowie z adwokatem Cihan usłyszał, że jego sytuacja prawna nie wygląda dla niego dobrze. Zaczął więc podejrzewać Hancer o złe intencje. Tymczasem Derya wpadła w złość, gdy dowiedziała się, że Yonca kupiła salon fryzjerski. Co wydarzy się dalej?
„Panna młoda” odcinek 221 - streszczenie
Beyza powie Nusretowi, że Yonca zmieniła zeznania po rozmowie z Mukadder. Niedługo potem Hancer zobaczy dziewczynę, która wychodzi z dzieckiem z domu Yoncy. Chwilę później sytuacja wymknie się spod kontroli. Beyza nagle pchnie wózek z dzieckiem wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu. W tym samym czasie Sila zajmie się cieknącym kranem, a Engin będzie coraz wyraźniej zauroczony dziewczyną.
„Panna młoda” odcinek 221 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
221. odcinek „Panny młodej” TVP2 wyemituje w poniedziałek, 12 października 2026 roku. Odcinek będzie można obejrzeć na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. Warto zapisać tę godzinę, aby nie przegapić dalszych losów Hancer, Cihana i ich bliskich.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musi radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za odpowiednią kandydatkę na żonę syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam także jego była żona, Beyza. Z czasem między Hancer i Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder chce odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin