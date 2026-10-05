W poprzednim odcinku Beyza wręczyła Hancer pozew rozwodowy, przez co atmosfera wokół Cihana zrobiła się jeszcze bardziej napięta. Po rozmowie z adwokatem Cihan usłyszał, że jego sytuacja prawna nie wygląda dla niego dobrze. Zaczął więc podejrzewać Hancer o złe intencje. Tymczasem Derya wpadła w złość, gdy dowiedziała się, że Yonca kupiła salon fryzjerski. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 221 - streszczenie

Beyza powie Nusretowi, że Yonca zmieniła zeznania po rozmowie z Mukadder. Niedługo potem Hancer zobaczy dziewczynę, która wychodzi z dzieckiem z domu Yoncy. Chwilę później sytuacja wymknie się spod kontroli. Beyza nagle pchnie wózek z dzieckiem wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu. W tym samym czasie Sila zajmie się cieknącym kranem, a Engin będzie coraz wyraźniej zauroczony dziewczyną.

„Panna młoda” odcinek 221 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

221. odcinek „Panny młodej” TVP2 wyemituje w poniedziałek, 12 października 2026 roku. Odcinek będzie można obejrzeć na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. Warto zapisać tę godzinę, aby nie przegapić dalszych losów Hancer, Cihana i ich bliskich.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musi radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za odpowiednią kandydatkę na żonę syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam także jego była żona, Beyza. Z czasem między Hancer i Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder chce odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin