Spis treści
W poprzednim odcinku Higinio opowiedział Marii, jak w szpitalu podszył się pod lekarza. Wmówił wtedy Rosinie, że to właśnie on operował Liberta. Lucia oznajmiła księdzu Telmo, że zrzeka się spadku na rzecz Zakonu Chrystusa Leżącego, i poprosiła go, by pojechał z nią do Salamanki. Duchowny wyznał jej, że rodzice wyrzekli się jej, ponieważ byli rodzeństwem. Leonor chciała usłyszeć od chorego Servanda historię o tym, jak pomógł dwóm kochającym się lesbijkom, lecz on był przekonany, że wkrótce umrze. Tym razem Servando zniknie, a służące ruszą jego tropem.
„Akacjowa 38” odcinek 975 - streszczenie
Servando postanowi, że umrze w rodzinnym Naveros del Rio. Służące zaniepokoją się jego zniknięciem i rozpoczną poszukiwania. W poszukiwaniach wesprze je Cesareo. Maria wyzna Casildzie, że jest jej matką. Samuel ostrzeże Lucię, że ksiądz Telmo jest szpiegiem Zakonu Chrystusa Leżącego i zamierza ukraść jej spadek.
„Akacjowa 38” odcinek 975 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
975. odcinek „Akacjowej 38” będzie można obejrzeć 12 października 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. W tym odcinku Maria wyzna Casildzie, że jest jej matką. Służące będą też szukać zaginionego Servanda.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie mieszkają rodziny z różnych klas społecznych. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety, marzenia i problemy. Nie brakuje tu romansów, rodzinnych dramatów oraz konfliktów między mieszkańcami a służbą. W serialu występują:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela