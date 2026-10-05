"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 975

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-05 9:50

W 975. odcinku „Akacjowej 38” Maria zdecyduje się wyznać Casildzie prawdę o ich relacji. Tymczasem zniknięcie Servanda mocno zaniepokoi służące. Kobiety ruszą na poszukiwania, a wesprze je Cesareo. Samuel ostrzeże też Lucię przed prawdziwymi zamiarami księdza Telma.

W poprzednim odcinku Higinio opowiedział Marii, jak w szpitalu podszył się pod lekarza. Wmówił wtedy Rosinie, że to właśnie on operował Liberta. Lucia oznajmiła księdzu Telmo, że zrzeka się spadku na rzecz Zakonu Chrystusa Leżącego, i poprosiła go, by pojechał z nią do Salamanki. Duchowny wyznał jej, że rodzice wyrzekli się jej, ponieważ byli rodzeństwem. Leonor chciała usłyszeć od chorego Servanda historię o tym, jak pomógł dwóm kochającym się lesbijkom, lecz on był przekonany, że wkrótce umrze. Tym razem Servando zniknie, a służące ruszą jego tropem.

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„Akacjowa 38” odcinek 975 - streszczenie

Servando postanowi, że umrze w rodzinnym Naveros del Rio. Służące zaniepokoją się jego zniknięciem i rozpoczną poszukiwania. W poszukiwaniach wesprze je Cesareo. Maria wyzna Casildzie, że jest jej matką. Samuel ostrzeże Lucię, że ksiądz Telmo jest szpiegiem Zakonu Chrystusa Leżącego i zamierza ukraść jej spadek.

„Akacjowa 38” odcinek 975 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

975. odcinek „Akacjowej 38” będzie można obejrzeć 12 października 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. W tym odcinku Maria wyzna Casildzie, że jest jej matką. Służące będą też szukać zaginionego Servanda.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie mieszkają rodziny z różnych klas społecznych. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety, marzenia i problemy. Nie brakuje tu romansów, rodzinnych dramatów oraz konfliktów między mieszkańcami a służbą. W serialu występują:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Zamyślony Samuel z Akacjowej 38 siedzi przy biżuterii. O losach bohaterów serialu przeczytasz na portalu Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie