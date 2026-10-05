W poprzednim odcinku Higinio opowiedział Marii, jak w szpitalu podszył się pod lekarza. Wmówił wtedy Rosinie, że to właśnie on operował Liberta. Lucia oznajmiła księdzu Telmo, że zrzeka się spadku na rzecz Zakonu Chrystusa Leżącego, i poprosiła go, by pojechał z nią do Salamanki. Duchowny wyznał jej, że rodzice wyrzekli się jej, ponieważ byli rodzeństwem. Leonor chciała usłyszeć od chorego Servanda historię o tym, jak pomógł dwóm kochającym się lesbijkom, lecz on był przekonany, że wkrótce umrze. Tym razem Servando zniknie, a służące ruszą jego tropem.

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„Akacjowa 38” odcinek 975 - streszczenie

Servando postanowi, że umrze w rodzinnym Naveros del Rio. Służące zaniepokoją się jego zniknięciem i rozpoczną poszukiwania. W poszukiwaniach wesprze je Cesareo. Maria wyzna Casildzie, że jest jej matką. Samuel ostrzeże Lucię, że ksiądz Telmo jest szpiegiem Zakonu Chrystusa Leżącego i zamierza ukraść jej spadek.

„Akacjowa 38” odcinek 975 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

975. odcinek „Akacjowej 38” będzie można obejrzeć 12 października 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. W tym odcinku Maria wyzna Casildzie, że jest jej matką. Służące będą też szukać zaginionego Servanda.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie mieszkają rodziny z różnych klas społecznych. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety, marzenia i problemy. Nie brakuje tu romansów, rodzinnych dramatów oraz konfliktów między mieszkańcami a służbą. W serialu występują:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela