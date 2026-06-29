Gwiazdy na konferencji śniadaniówki. Krzan i Zając walczyły "na nogi"!

W programie śniadaniowym stacji TVN zaszły ostatnio spore zmiany personalne. Do ekipy gospodarzy dołączyła niedawno Izabella Krzan, która wcześniej zdobyła ogromną sympatię widzów podczas pracy w Telewizji Polskiej. W letnich wydaniach magazynu prezenterka stworzy telewizyjny duet wspólnie z Janem Pirowskim. Czas pokaże, jak nowa para zostanie przyjęta przez publiczność, jednak była miss z pewnością dołoży wszelkich starań, aby wypadło to pomyślnie. Dziennikarka znalazła się w gronie znanych twarzy promujących stację na czerwonym dywanie podczas imprezy zorganizowanej 29 czerwca.

QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie

Na wspomnianym wydarzeniu pojawiła się także męska część ekipy (Oliwier Kubiak, Damian Michałowski, Jan Pirowski, Marcin Prokop czy Krzysztof Skórzyński), ale to kobiety przyciągnęły największą uwagę zgromadzonych gości. Głównym powodem takiego zainteresowania były starannie dobrane kreacje. Mimo bardzo wysokiej temperatury tego dnia znane prezenterki telewizyjne zadbały o to, aby zaprezentować się przed obiektywami w absolutnie nienaganny sposób.

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Izabella Krzan odsłania nogi, a Małgorzata Tomaszewska stawia na długi dżins

Wśród zaproszonych gwiazd znalazła się Sandra Hajduk-Popińska, która zdecydowała się na zestawienie spódnicy za kolano z nietypowym topem wykończonym ozdobnymi piórami na rękawach. Z kolei doświadczona dziennikarka Ewa Drzyzga zakładając szerokie spodnie i prostą, białą bluzkę, udowodniła, że klasyka zawsze się sprawdza. Anna Senkara wybrała kreację w jasnych barwach uszytą z naturalnych materiałów. Na podobne rozwiązanie zdecydowała się Żaneta Rosińska, o której w ostatnim czasie mówi się głównie w kontekście jej bliskiej relacji z showmanem Kubą Wojewódzkim.

Na strój gwarantujący swobodę i przewiewność postawiła również Izabella Krzan. Dawna zdobywczyni tytułu najpiękniejszej Polki połączyła ciemniejszą górę z białą spódnicą posiadającą marszczenia w okolicach brzucha i głębokie wycięcie, które eksponowało jej nogi. Nowa gwiazda stacji chętnie się uśmiechała i zwracała uwagę złotą opalenizną.

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Zupełnie inny kierunek obrała jej redakcyjna koleżanka Małgorzata Tomaszewska, wybierając znacznie cięższą, wielowarstwową kreację. Prezenterka założyła spódnicę z dżinsu sięgającą aż do samej ziemi oraz czerwony top, na który włożyła kolejny element w tym samym kolorze. Taki wybór ubrań optycznie wysmuklił i wydłużył jej figurę. Podczas gdy dziennikarka całkowicie zasłoniła dolne partie ciała, o uwagę walczyła inna zaproszona celebrytka.

Edyta Zając rywalizuje z Izabellą Krzan w odważnej kreacji

Edyta Zając pojawiła się na ściance w stylizacji przypominającej ubiór prosto z pokazów mody. Modelka założyła jasną, dopasowaną do ciała sukienkę bez ramiączek, wzbogaconą o ozdobny detal, który nadał całej formie unikalnego charakteru. Celebrytka zrezygnowała z szokowania publiczności, skomplikowanych dodatków czy wymyślnych fasonów. Wystarczyła jej prosta sukienka w typie mini oraz eleganckie, złote szpilki, aby skutecznie przyciągnąć wzrok aparatów i w opinii wielu osób całkowicie zdominować to wydarzenie. Zgadzacie się?

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