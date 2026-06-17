"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 898

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" sprawiły, że życie mieszkańców hiszpańskiej dzielnicy stało się jeszcze bardziej skomplikowane niż dotychczas. Pod wpływem manipulacji Cristiny Novoa zagubiona Blanca zdecydowała się porzucić Diega, deklarując jednocześnie chęć zostania wzorową żoną dla Samuela. Równolegle rodzina Palaciosów planowała wspólny wyjazd do Paryża na urodziny Marii Luisy, jednak don Ramon pokrzyżował plany syna i nie wyraził zgody na podróż Antonia z Lolitą. El Pena skupił się na przygotowaniu słodkiego deseru z okazji wizyty mistyczki, z kolei zaniepokojona Leonor ostrzegła Diega o dziwnym zachowaniu jego ukochanej. Mężczyzna zareagował natychmiastowo i zabrał Blankę z domu Ursuli, co postawiło całą tę sytuację w zupełnie nowym świetle. Czas pokaże, jak potoczą się dalsze losy bohaterów w kolejnym odcinku.

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"Akacjowa 38" odc. 898 - streszczenie

Lolita decyduje się na odważny krok i rezygnuje z planowanego wyjazdu do Paryża, mimo że don Ramon wyraził już na to swoją zgodę. W tym samym czasie Blanca, pogrążona w modlitwie i surowej pokucie, postanawia ostatecznie i definitywnie odrzucić Diega. Silvia nie kryje swojego niepokoju o kondycję zdrowotną Artura, przez co wspólnie ustalają, że do dnia ślubu mężczyzna zamieszka u Celii i Felipe. Carmen znajduje w sobie siłę, by opowiedzieć detektywowi Rierze o bolesnej przeszłości i historii swojego życia. Mężczyzna, po uzyskaniu informacji o jej mężu hazardziście, który wciąż żyje, obiecuje kobiecie pełne bezpieczeństwo i ochronę. Równolegle na ulicy Akacjowej trwają intensywne przygotowania do wspólnej modlitwy, którą ma poprowadzić mistyczka Cristina Novoa.

"Akacjowa 38" odc. 898 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców madryckiej kamienicy można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej, gdzie historia ta cieszy się dużą popularnością. Każdy kolejny dzień przynosi nowe informacje o relacjach między bogatym mieszczaństwem a ich pracownikami. Warto sprawdzić program telewizyjny, aby nie przegapić najnowszych decyzji podejmowanych przez bohaterów. Premiera tej odsłony zaplanowana jest na 25 czerwca 2026 roku. "Akacjowa 38" odc. 898 będzie można obejrzeć w TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska opowieść kostiumowa, która zabiera nas do tętniącego życiem Madrytu z początku ubiegłego stulecia. Produkcja skupia się na codzienności kilku rodzin oraz ich służby, których losy nierozerwalnie łączą się w murach jednej kamienicy. Fani serialu uwielbiają go za bogatą scenografię, piękne kostiumy oraz wątki pełne niespodziewanych zwrotów akcji. To idealna propozycja dla osób lubiących dramaty obyczajowe osadzone w dawnych czasach, gdzie honor i tradycja grają pierwsze skrzypce. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)