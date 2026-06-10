Zmiany w obsadzie "Kocham Cię, Polsko!". Były siatkarz dołącza do programu jako kapitan!

Nowy kapitan drużyny. Łukasz Kadziewicz w "Kocham Cię, Polsko!"

Nie ma już żadnych tajemnic wokół obsady teleturnieju. Jak donosi portal Wirtualne Media, to właśnie Łukasz Kadziewicz pokieruje jedną z drużyn w formacie "Kocham Cię, Polsko!". Serwis ujawnił tę zmianę dokładnie w dniu startu nagrań do kolejnej edycji show. O tym, że ekipa potrzebuje nowej twarzy, dyskutowano od momentu, kiedy z programu wycofał się aktor Filip Gurłacz. Były siatkarz, który w 2025 roku związał się zawodowo z Telewizją Polską, wydaje się trafionym wyborem na to stanowisko. Jako wielokrotny reprezentant Polski idealnie wpisuje się w charakter patriotycznego widowiska. Efekty jego pracy na planie widzowie będą mogli ocenić jesienią 2026 roku.

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Produkcja nie miała wątpliwości!

Wcześniej sygnały o możliwym zaangażowaniu Łukasza Kadziewicza do hitu TVP przekazywał portal Pudelek. Serwis powołał się na osobę z otoczenia produkcji, która zdradziła powody tej decyzji.

Wybór był dość naturalny. Świetnie wypadł w swoim odcinku, a do tego jest jednym z ulubionych prowadzących "Pytania na śniadanie". Produkcja bardzo dobrze go oceniała, dlatego szybko pojawił się pomysł, by zaproponować mu rolę kapitana. Łukasz od razu podchwycił temat i bez wahania zgodził się dołączyć do programu.

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Od sportowca do ulubieńca widzów "Pytania na śniadanie". Kim jest Łukasz Kadziewicz?

Łukasz Kadziewicz to zasłużony dla polskiego sportu środkowy bloku, który w 2006 roku cieszył się z medalu mistrzostw świata. W trakcie bogatej kariery zawodniczej zakładał koszulki takich potęg jak Jastrzębski Węgiel, AZS Olsztyn czy PGE Skra Bełchatów. Gdy pożegnał się z parkietem, sprawnie odnalazł się w mediach. Przez lata budował swoją markę jako ekspert i komentator siatkówki na antenach Polsatu Sport. Rozwój jego kariery telewizyjnej przyspieszył w 2025 roku, gdy przeszedł do Telewizji Polskiej. Dziś regularnie wita się z widzami o poranku, współprowadząc "Pytanie na śniadanie" w duecie z Agnieszką Woźniak-Starak.