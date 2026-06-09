Zaręczyny w finale sezonu "Pierwszej miłości". Melka i Piotrek w niebezpieczeństwie

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-09 14:55

Przed wakacjami fani „Pierwszej miłości” zobaczą finałowy odcinek sezonu. Już 12 czerwca 2026 roku stacja Polsat wyemituje 4236. epizod serialu. Melka (Ewa Jakubowicz) oraz Piotrek (Michał Mikołajczak) nie będą mieli czasu na długie świętowanie zaręczyn. Na przeszkodzie stanie Łucja Reterska (Anna Samusionek), która niespodziewanie pojawi się na przyjęciu. Matka Remka (Stefan Pawłowski) wywoła u byłej synowej paniczny lęk, zwłaszcza że kobieta ukrywa szokującą prawdę o swoim „zmarłym” synu.

Pierwsza miłość odc. 4104. Melka (Ewa Jakubowicz), Piotrek (Michał Mikołajczak)

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Autor: Polsat/ Materiały prasowe Pierwsza miłość odc. 4104. Melka (Ewa Jakubowicz), Piotrek (Michał Mikołajczak)

Zaręczyny Melki i Piotrka w ostatnim odcinku „Pierwszej miłości” przed wakacjami

Zbliżający się finał sezonu „Pierwszej miłości” nie gwarantuje szybkiego ślubu Melki i Piotrka. Ich droga do ołtarza w powakacyjnych odcinkach wciąż stoi pod znakiem zapytania. Cały czas nierozwiązana pozostaje mroczna sprawa śmierci męża Melki, Remka Reterskiego. Rok wcześniej bohaterka rzekomo pozbawiła życia gangstera, a jego ciało wyrzuciła do rzeki z pokładu barki.

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Zemsta Łucji Reterskiej na Melce w „Pierwszej miłości”

Melka z „Pierwszej miłości” jakiś czas po tych wydarzeniach uznała ten trudny etap za zamknięty. W tym samym czasie jej była teściowa obmyślała bezlitosny plan odwetu. Reterska postawiła sobie za punkt honoru, by dziewczyna trafiła za kratki lub zginęła za wyrządzone Remkowi krzywdy. Zadanie to zleciła prywatnemu detektywowi. Mimo jego zapewnień zwłok Reterskiego wciąż nie odnaleziono, a Melka bezkarnie cieszy się wolnością.

Matka Remka psuje świętowanie zaręczyn w 4236. odcinku „Pierwszej miłości”

Pojawienie się Łucji na imprezie zaręczynowej Melki i Piotrka w klubie „Barbarian” nie będzie przypadkowe. Jej obecność w 4236. odcinku „Pierwszej miłości” mocno zepsuje nastrój przyszłym nowożeńcom. Para za wszelką cenę spróbuje jednak ukryć przed gośćmi swoją niechęć do kobiety. Dodatkowo podczas świętowania dojdzie do ostrej wymiany zdań między Melką a Marysią (Aneta Zając). Przyszła panna młoda nie będzie potrafiła pozbyć się obaw, że jej relacja z Piotrkiem to tylko piękny sen, który nie potrwa długo.

Koniec Pierwszej miłości. Szczęście Melki i Piotrka po zaręczynach nie potrwa długo! Spełnią się jej najgorsze przeczucia w ostatnim 4236 odcinku - ZWIASTUN
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Finał sezonu „Pierwszej miłości”: Złe przeczucia Melki. Remek żyje!

W finałowym epizodzie sezonu „Pierwszej miłości” koszmary Melki staną się aż nadto realne. Nad zakochanymi cały czas ciąży widmo zemsty ze strony Reterskiej. Warto dodać, że Łucja skrywa mroczne sekrety nie tylko przed byłą synową, ale także przed swoim obecnym kochankiem – Krystianem (Patryk Pniewski).

Okazuje się, że Remek wciąż żyje, a jego matka potajemnie go odwiedza. To ona jako jedyna zna miejsce pobytu i stan zdrowia mężczyzny od czasu jego zniknięcia. Przed Krystianem swoje wyjazdy tłumaczy rzekomymi spotkaniami biznesowymi. Bardzo możliwe, że Reterska zaplanuje ostateczny cios na dzień ślubu Melki i Piotrka. Odpowiedź na to pytanie widzowie poznają jednak dopiero w kolejnym sezonie „Pierwszej miłości”, jesienią 2026 roku.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! 
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