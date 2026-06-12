Kryminalna przeszłość Łukasza Mejera

Przed laty Łukasz Mejer, w którego postać wciela się Konrad Jałowiec, dał się wciągnąć w niebezpieczne struktury mafijne przez Iwo Konarskiego, granego przez Redbada Klynstrę. Od tamtego momentu codzienność bohatera została brutalnie zdominowana przez agresję, udział w zakazanych walkach bokserskich oraz ścisłą współpracę z lokalnym półświatkiem. Te mroczne epizody z jego dawnego życia położyły cień na całej jego przyszłości, będąc główną przyczyną wielu narastających kłopotów i dotkliwych konsekwencji, z którymi musiał mierzyć się przez kolejne lata.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami!

Piotrek Majczyk odkrywa prawdziwą tożsamość Bruna

Prawda wychodzi na jaw po dłuższym czasie, kiedy Piotrek Majczyk (w tej roli Michał Mikołajczak) uświadamia sobie, że tajemniczy Bruno to w istocie poszukiwany przez organy ścigania Łukasz Mejer. Na domiar złego na światło dzienne wypływają informacje o jego zaangażowaniu w nielegalne pojedynki organizowane w środowisku Kingi, a także dawne powiązania z niebezpiecznymi wrogami. Odkrycie tych faktów bezsprzecznie potwierdza jego kryminalny życiorys i staje się bezpośrednim punktem wyjścia do wszczęcia oficjalnego dochodzenia.

Konfrontacja i zgłoszenie na policję

W emitowanym 16 maja 2025 roku odcinku 4017 poszukiwany Bruno ostatecznie rezygnuje z dalszej ucieczki i dobrowolnie oddaje się w ręce organów ścigania. Wtedy też ma miejsce kluczowe starcie z Piotrkiem Majczykiem, który uświadamia sobie skalę kłamstw rywala oraz fakt, że to właśnie Bruno zniszczył jego bliską relację z Martą. Wzburzony mężczyzna stawia sprawę jasno i kategorycznie domaga się, aby Mejer raz na zawsze zerwał kontakt z kobietą, nie wciągając jej więcej w swoje przestępcze intrygi.

Marta prowadzi własne śledztwo w sprawie śmierci Joanny S.

Zakochana Marta mocno angażuje się w sprawę, decydując się na obronę Bruna nawet za cenę konfliktu z własnymi przyjaciółkami oraz samym Piotrkiem. Kobieta wpada w sam środek intrygi związanej ze zgonem Joanny S., w której głównym podejrzanym o morderstwo staje się jej ukochany. Rozpoczyna więc prywatne i bardzo niebezpieczne dochodzenie, co ostatecznie kosztuje ją utratę policyjnego zaufania oraz prowadzi do aresztowania pod zarzutem mataczenia, drastycznie pogarszając już i tak skomplikowaną sytuację wszystkich zamieszanych osób.

Łukasz Mejer skazany na 25 lat więzienia

W odcinku 4106, pokazywanym 2 grudnia 2025 roku, zapada surowy wyrok – Łukasz Mejer znany jako Bruno zostaje uznany za winnego morderstwa Joanny S. i otrzymuje karę 25 lat pozbawienia wolności. Sukces oskarżenia to w głównej mierze zasługa prokuratora Koryńskiego, podczas gdy skazany mężczyzna kompletnie się załamuje, tracąc wszelkie złudzenia na rychły powrót do normalności. Równocześnie jednak w głowach Huberta i Piotrka zaczynają kiełkować pierwsze myśli, że cała ta sytuacja wcale nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać.

Nowe fakty w śledztwie oraz wątpliwości Piotrka i Szymona

Z biegiem czasu dochodzi do kontaktu Szymona z Piotrkiem, a w międzyczasie Marta coraz mocniej zatraca się emocjonalnie w rozwiązywaniu tych zagadek. Choć Piotrek na samym początku podchodzi do nowych odkryć z dużym dystansem, wkrótce jego sceptycyzm ustępuje miejsca poważnym wątpliwościom, co skłania go do ponownego zbadania tropów. W tym samym momencie faktyczny przebieg zdarzeń i tożsamość sprawcy odpowiedzialnego za śmierć Joanny S. pozostają owiane tajemnicą, a całe policyjne dochodzenie natrafia na kolejne poważne przeszkody.

Pierwsza miłość odcinek 4235: Łukasz Mejer opuszcza więzienie

Łukasz w końcu opuszcza mury zakładu karnego, a przed bramą witają go lojalni Ilona oraz Bartek. Mężczyzna ma przed sobą wizję budowania swojego życia całkowicie od podstaw. Zbieg okoliczności sprawia, że były więzień postanawia w ogóle nie odnawiać znajomości z Martą i zrzuca całą odpowiedzialność na zrządzenie losu. Opatrzność jednak nie pozwala mu długo czekać, błyskawicznie konfrontując go z jego własnymi postanowieniami i stawiając kobietę na jego drodze.

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Kiedy oglądać 4235. odcinek serialu Pierwsza miłość w Polsacie?

Serialowa produkcja gości na ekranach stacji Polsat w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00. Najnowszy, 4235. epizod zadebiutuje w telewizji dokładnie w czwartek, 11 czerwca 2026 roku.

Fabuła oraz pełna obsada polskiego serialu Pierwsza miłość

"Pierwsza miłość" to ceniona obyczajowa produkcja telewizyjna, osadzona w realiach współczesnego Wrocławia. Oś fabularna kręci się wokół perypetii Pawła i Marysi, a także osobistych dramatów Kingi, Alana i pozostałych bohaterów. Ekranowe wydarzenia przepełnione są wzruszeniami, zdradami, gorącym uczuciem i nieoczekiwanymi zwrotami akcji, niejednokrotnie zahaczając o wątki policyjne i trudne dylematy społeczne. Telenowela, obecna na kanale Polsat od 2004 roku, wciąż gromadzi przed telewizorami potężną rzeszę oddanych fanów.

W telewizyjnym hicie występują:

Grażyna Wolszczak wcielająca się w Grażynę Weksler

Karol Strasburger grający Karola Wekslera

Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski występujący jako Krystian Domański

Wojciech Błach odgrywający rolę Michała Domańskiego

Ewa Jakubowicz kreująca postać Amelii Reterskiej

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak w roli Piotra Malczyka

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym jako Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek wcielająca się w Kalinę Korzeniowską

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz grający Oskara Korzeniowskiego

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński występujący jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski odgrywający Jakuba Wenerskiego

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus kreujący Kazimierza Wąsa

Delfina Wilkońska w roli Lucyny Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets grająca Igę Sawicką

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz wcielający się w Alana Korzeniowskiego

Dariusz Wieteska występujący jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar kreująca postać Sandry Kubickiej

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed w roli Melisy

Julia Kamińska jako Maja