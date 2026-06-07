Panna młoda, odcinek 117: Hancer staje przed dramatycznym wyborem!

Emisja 117 odcinka „Panna młoda" na antenie TVP2

W 117 odcinku serialu „Panna młoda" Cemil, sprowokowany przez intrygi Mukkader, zjawi się w rezydencji Cihana i stanowczo zażąda powrotu Hancer do rodzinnego domu. Matka Cihana, chcąc pozbyć się niechcianej synowej, poinformuje Cemila o ciąży Beyzy, rzekomej matki przyszłego dziedzica rodu. Dopóki Hancer sama nie urodzi dziecka Cihanowi, nie będzie w stanie zagrozić pozycji Beyzy, która okłamuje wszystkich wokół, posuwając się nawet do noszenia sztucznego ciążowego brzucha.

Szokujące wyznanie w 117 odcinku. Hancer wybiera Cihana

Nagłe i niespodziewane pojawienie się Cemila w willi przerazi Hancer, która w 117 odcinku zdobędzie się na odwagę i wyzna, że kocha Cihana. Stanowczo zadeklaruje chęć pozostania przy mężu, niezależnie od okoliczności. Zdumiony Cemil spojrzy najpierw na siostrę, a następnie na ciężarną Beyzę i jej ojca Nusreta, zupełnie nie dowierzając jej słowom.

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– Jaka miłość Hancer? Nie widzisz tej kobiety? Co tu jeszcze robisz? Nie masz honoru?!

– Nie jest tak jak myślisz... – Hancer nie będzie wiedziała jak bronić swojego uczucia do Cihana.

– Czyli jak? Nie umiesz nic powiedzieć! Sprawa jest jasna!

– Bracie... – wtrąci Cihan, lecz Cemil nie da mu dojść do głosu.

– Nie nazywaj mnie bratem! – rzuci wściekle i od od razu zwróci się do siostry.

– Oprzytomnij! Otrząśnij się! Oślepłaś? On nic nie widzi i ty także nie? Nawet taki głupiec jak ja wie, że nic z tego nie będzie!

– To samo mówiłeś o Deryi, że nie chcesz jej więcej widzieć! I co? Jesteście razem, bo ją kochasz...

– Byłem gotów rzucić ją dla ciebie. Ale cieszę się, że nie zniszczyłem rodziny, bo widzę, że ty zniszczyłaś siebie! To wszystko! Podejmij decyzję - brat czy mąż...

– Jak możesz stawiać mnie przed takim wyborem? – Hancer spróbuje jeszcze wpłynąć na Cemila, ale na niewiele się to zda.

– Jeśli nie opuścisz tego domu, nie będziesz już miała brata! Wybieraj! Dlaczego milczysz? Brat czy mąż? Nie musisz się nikogo bać... Wybieraj!

– Zaakceptuję każdą twoją decyzję... – zwróci się do żony Cihan.

Hancer podejmuje kluczową decyzję w 117 odcinku „Panny młodej"

Słowa męża utwierdzą Hancer w jej postanowieniu. W 117 odcinku „Panna młoda" bohaterka definitywnie zdecyduje się na pozostanie z Cihanem, wierząc w jego uczucie i możliwość wspólnego pokonania problemów. Jednocześnie będzie w pełni zdawała sobie sprawę, że w rezydencji rządzonej żelazną ręką przez Mukkader, która faworyzuje „ciężarną" Beyzę, czeka ją jeszcze wiele trudnych chwil.