Ślubna gorączka w Leśnej Górze. Produkcja serialu ujawnia niespodziankę na nowy sezon "Na dobre i na złe"!

Niespodziewana ceremonia w nowych odcinkach serialu TVP

Telewizyjna ekipa oficjalnie potwierdziła, że jesienne epizody przyniosą wielką uroczystość w Leśnej Górze. Na profilach instagramowych oraz facebookowych opublikowano specjalny materiał wideo, który miał być formą podziękowania za minione miesiące pracy. Krótki klip posłużył jednocześnie jako zwiastun nadchodzących wydarzeń, ponieważ w kadrach wyraźnie widać postacie ubrane w wyjątkowo eleganckie kreacje.

Uwagę przykuwa dyrektor placówki Maks Beger, grany przez Tomasza Ciachorowskiego, który występuje w eleganckim garniturze. Z kolei pielęgniarki Dagmara, w którą wciela się Maryla Morydz, oraz Asia, odgrywana przez Joannę Pach-Żbikowską, trzymają w dłoniach bukiety. W wizytowej sukni pojawia się Julka, czyli Aleksandra Hamkało, a obok Czecha Vászka Homolki, granego przez Mateja Matejkę, można dostrzec zupełnie nową postać w męskim stroju wieczorowym.

- Dziękujemy Wam za ten sezon prosto z planu kolejnego! 🎬 Jak widać po wakacjach czeka nas... ślub 💐 Niczego więcej nie zdradzimy, ale czekamy na Wasze teorie! 🧐Kto powie sobie "tak"❓ Piszcie w komentarzach! 👇 #nadobreinazłe

Widzowie typują, kto weźmie ślub w Leśnej Górze

Internauci natychmiast zareagowali na opublikowany materiał. Zdecydowana większość komentujących jest przekonana, że to Maks oraz Gloria, portretowana przez Aleksandrę Grabowską, wreszcie sformalizują swój związek, zwłaszcza że w finale ostatniej serii zakochani do siebie wrócili.

- Beger i Gloria - napisała jedna z fanek - Mam taką nadzieję 😍; - Maksa i Glorii; - Czyżby ślub Glorii i Begera; - Pewnie Gloria i Max 😀; - Również mam nadzieję że to Gloria i Maks 🤩🤩❤️; - No oczywiście Gloria i Maks , tak czuję 😊; - Gloria I Beger - Moje sugestie odnośnie Glorii i Begera chyba zostały wysłuchane przez scenografa i reżysera .A w odcinku powakacyjnym czekam na ślub tych dwojga ❤️❤️; - Tak oby się właśnie tak zaczął następny sezon na dobre i na złe na pewno na 100,% to będzie ślub Glorci i Maksa bo skoro był ubrany w garnitur to na 100% oni będą mieć ślub na pewno bez żadnego problemu Gloria urodzi Maksowi dziecko i będą żyli długo i szczęśliwie; - Chyba Glorii i Begera bo on jest w garniturze. Jacyś świadkowie tam byli też. Kto by wziął za świadka Begera? - A może to nie będzie ich ślub. No bo tam jakaś inna osoba w garniturze. Może jednak tamten facet bierze ślub.

Ostatni z głosów trafnie identyfikuje kluczowy element całej układanki. Strój tajemniczego mężczyzny, stojącego blisko pielęgniarki Asi, różni się od ubrań dyrektora i czeskiego lekarza, a kwiat przypięty do marynarki jednoznacznie sugeruje rolę pana młodego. Bystrzy obserwatorzy szybko wysnuli nową hipotezę, twierdząc, że to wybranek Matyldy, granej przez Amelię Czaję, szykuje się do zawarcia małżeństwa.

- To jest ślub Matyldy. To będzie ślub Matyldy - Na filmiku jest Pan młody przecież. Stoi obok pielęgniarki z tym kwiatkiem na garniturze. - To ślub Matyldy a nie Glorii i Begera; - Ślub Matyldy 😂😉.

Zaskakujące doniesienia z planu nowych odcinków "Na dobre i na złe"!

Teorię o zamążpójściu Matyldy potwierdzają internetowe relacje udostępniane przez Sławomira Wierzbickiego, odtwórcę roli sanitariusza Sławka. Aktor pokazał kulisy pracy, na których widać, że Maks zasiada w ławce przeznaczonej dla gości wraz z pozostałymi pracownikami szpitala, co raczej wyklucza jego ożenek z Glorią.

Dodatkowo na materiałach z planu zdjęciowego można wypatrzyć osoby blisko związane z dziewczyną. Wśród weselników znajdują się między innymi Falkowicz, w którego wciela się Michał Żebrowski, oraz Michał, grany przez Mateusza Janickiego. Towarzyszy im w tle córka oraz dobrzy znajomi, tacy jak Wiktoria odgrywana przez Katarzynę Dąbrowską i Stefan kreowany przez Piotra Garlickiego. Ostateczne potwierdzenie tych internetowych śledztw przyniesie jednak jesienna ramówka.