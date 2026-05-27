"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 882

Ostatnie wydarzenia w serialu ""Akacjowa 38"" przyniosły wiele istotnych rozstrzygnięć, które znacząco wpłynęły na życie mieszkańców madryckiej kamienicy. Rosina w końcu opuściła więzienie i przebaczyła Florze oraz Liberto, natomiast Inigo wyznał miłość Leonor w liście, który początkowo przedstawił jej jako tekst autorstwa Cesara Cervery. W międzyczasie Felipe i Diego przekonali komisarza Mandeza, by nie aresztował tego drugiego, co umożliwiło Diegowi ratowanie Blanki przed szalonym Samuelem i jego matką. Bezwzględna Ursula podała już jednak Blance zioła przyspieszające poród, a Silvia nie była w stanie odmówić przełożonemu i zostawiła zrozpaczonego pułkownika Valverde, by zająć się nowym zadaniem. Zmiany nie ominęły też służby, ponieważ Servando zrezygnował z pracy jako stróż nocny, a jego miejsce oficjalnie zajął Paquito. Czego zatem można spodziewać się w nadchodzącym odcinku?
"Akacjowa 38" odc. 882 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Samuel, zmagając się z narastającymi wyrzutami sumienia, prosi Felipe o ujawnienie miejsca pobytu Diega. Mężczyzna chce doprowadzić do pojednania i wyrusza na spotkanie, które ma oczyścić atmosferę między brćmi. W tym samym czasie Rosina podejmuje skuteczne działania, dzięki którym bojkot wymierzony w lokal La Deliciosa zostaje ostatecznie zakończony. Na samej Akacjowej bohaterem dnia zostaje Paquito, któremu udaje się zdjąć uwięzionego na dachu kota donii Eduvigis, czym wzbudza zainteresowanie Casildy. Z kolei Carmen decyduje się na ryzykowny krok i kradnie klucze do mieszkania Ursuli, aby ułatwić Felipe i Celii zorganizowanie ucieczki dla Blanki.
"Akacjowa 38" odc. 882 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Telewizja Polska regularnie emituje kolejne odsłony tej hiszpańskiej opowieści, dbając o stałe pory emisji dla swoich odbiorców. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia mieszkańców madryckiej kamienicy, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Odcinek będzie dostępny na antenie głównej stacji publicznego nadawcy w ramach popołudniowego pasma. Epizod numer 882 serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany 3 czerwca 2026 roku o godzinie 18:25 w TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to produkcja, która od dłuższego czasu cieszy się dużą sympatią w naszym kraju, przyciągając przed ekrany miłośników kostiumowych opowieści. Akcja osadzona w Madrycie z początku ubiegłego stulecia pozwala przenieść się w świat pełen skomplikowanych relacji i sąsiedzkich tajemnic. Serial pokazuje życie ludzi z różnych warstw społecznych, których losy krzyżują się w murach jednej kamienicy. Barwne postacie i świetnie oddany klimat epoki sprawiają, że każda wizyta na tytularnej ulicy przynosi ciekawe wątki. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)