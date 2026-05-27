"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 882

Ostatnie wydarzenia w serialu ""Akacjowa 38"" przyniosły wiele istotnych rozstrzygnięć, które znacząco wpłynęły na życie mieszkańców madryckiej kamienicy. Rosina w końcu opuściła więzienie i przebaczyła Florze oraz Liberto, natomiast Inigo wyznał miłość Leonor w liście, który początkowo przedstawił jej jako tekst autorstwa Cesara Cervery. W międzyczasie Felipe i Diego przekonali komisarza Mandeza, by nie aresztował tego drugiego, co umożliwiło Diegowi ratowanie Blanki przed szalonym Samuelem i jego matką. Bezwzględna Ursula podała już jednak Blance zioła przyspieszające poród, a Silvia nie była w stanie odmówić przełożonemu i zostawiła zrozpaczonego pułkownika Valverde, by zająć się nowym zadaniem. Zmiany nie ominęły też służby, ponieważ Servando zrezygnował z pracy jako stróż nocny, a jego miejsce oficjalnie zajął Paquito. Czego zatem można spodziewać się w nadchodzącym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 882 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Samuel, zmagając się z narastającymi wyrzutami sumienia, prosi Felipe o ujawnienie miejsca pobytu Diega. Mężczyzna chce doprowadzić do pojednania i wyrusza na spotkanie, które ma oczyścić atmosferę między brćmi. W tym samym czasie Rosina podejmuje skuteczne działania, dzięki którym bojkot wymierzony w lokal La Deliciosa zostaje ostatecznie zakończony. Na samej Akacjowej bohaterem dnia zostaje Paquito, któremu udaje się zdjąć uwięzionego na dachu kota donii Eduvigis, czym wzbudza zainteresowanie Casildy. Z kolei Carmen decyduje się na ryzykowny krok i kradnie klucze do mieszkania Ursuli, aby ułatwić Felipe i Celii zorganizowanie ucieczki dla Blanki.

"Akacjowa 38" odc. 882 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Telewizja Polska regularnie emituje kolejne odsłony tej hiszpańskiej opowieści, dbając o stałe pory emisji dla swoich odbiorców. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia mieszkańców madryckiej kamienicy, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Odcinek będzie dostępny na antenie głównej stacji publicznego nadawcy w ramach popołudniowego pasma. Epizod numer 882 serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany 3 czerwca 2026 roku o godzinie 18:25 w TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to produkcja, która od dłuższego czasu cieszy się dużą sympatią w naszym kraju, przyciągając przed ekrany miłośników kostiumowych opowieści. Akcja osadzona w Madrycie z początku ubiegłego stulecia pozwala przenieść się w świat pełen skomplikowanych relacji i sąsiedzkich tajemnic. Serial pokazuje życie ludzi z różnych warstw społecznych, których losy krzyżują się w murach jednej kamienicy. Barwne postacie i świetnie oddany klimat epoki sprawiają, że każda wizyta na tytularnej ulicy przynosi ciekawe wątki. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)