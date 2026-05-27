"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 883

Wydarzenia w madryckiej kamienicy nabierają tempa, a ostatnia odsłona serialu "Akacjowa 38" przyniosła kilka istotnych przełomów w relacjach między bliskimi sobie osobami. Dręczony wyrzutami sumienia Samuel postanowił w końcu wyciągnąć rękę do zgody i po uzyskaniu informacji od Felipe udał się do kryjówki Diega na szczerą rozmowę. Z kolei dzięki zdecydowanym działaniom Rosiny udało się zażegnać kryzys wokół La Deliciosy, co ostatecznie zakończyło uciążliwy bojkot tego popularnego lokalu. Na samej ulicy nie brakowało też lżejszych momentów, gdy Paquito uratował uwięzionego na dachu kotka donii Eduvigis, czym zyskał miano lokalnego bohatera i przyciągnął zaciekawione spojrzenie Casildy. W tym samym czasie Carmen podjęła ryzykowne wyzwanie i wykradła klucze do mieszkania Ursuli, aby umożliwić don Felipe i Celii zorganizowanie ucieczki uwięzionej Blanki. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 883 - streszczenie

Samuel, dręczony przez narastające wyrzuty sumienia, postanawia osobiście zawieźć Blankę do Diega. W tym samym czasie Leonor i Inigo zaczynają planować wspólną podróż po świecie, podczas której ona chce szukać literackiego natchnienia, a on zamierza otworzyć nową cukiernię na terenie Włoch. Casilda, która wciąż boryka się z brakiem pamięci o mężu, decyduje się ostatecznie przekazać Servandowi pamiątki pozostałe po Martinie. Fabiana stara się aktywnie łagodzić napięcia i spory, jakie wywiązały się między Servandem a Paquitem i Casildą. Tymczasem w lokalnej prasie pojawia się obszerny artykuł opisujący, jak pułkownik Valverde i Silvia Reyes uchronili kraj przed groźnym przewrotem. Dzięki tej publikacji Arturo zyskuje miano bohatera w oczach całej społeczności zamieszkującej Akacjową.

"Akacjowa 38" odc. 883 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami bohaterów tej kostiumowej opowieści powinny zarezerwować sobie czas w popołudniowym paśmie telewizyjnym. Produkcja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i jest emitowana regularnie, pozwalając na bieżąco śledzić życie w dawnym Madrycie. Warto śledzić ramówkę, by nie przegapić żadnego istotnego zwrotu w życiu mieszkańców kamienicy. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 4 czerwca 2026 roku na antenie kanału TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela przenosi nas prosto do Madrytu z początków XX wieku, gdzie życie toczy się wokół eleganckiego budynku przy tytułowej ulicy. To właśnie tutaj splatają się drogi przedstawicieli różnych klas społecznych, a każdy z lokatorów skrywa własne, często bardzo trudne tajemnice i pragnienia. Serial zdobył w Polsce dużą popularność dzięki dbałości o historyczne szczegóły, piękne kostiumy oraz scenariusz pełen niespodziewanych dramatów i romansów. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o miłości, zdradzie i wielkich ambicjach osadzone w dawnych czasach. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)