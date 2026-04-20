"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 902

Serial "Dziedzictwo" zaserwował ostatnio sporo zwrotów akcji, które skomplikowały i tak już trudną sytuację w rodzinie. Poyraz zmusił Nanę oraz Yusufa do pozostania w domu, co spotkało się z wyraźną wrogością ze strony niezadowolonych z takiego obrotu spraw Cennet i Cansel. Tymczasem Trucizna po ucieczce z więzienia i upozorowaniu własnej śmierci nie odzyskał przytomności, ponieważ lekarz popełnił błąd podczas podawania mu toksyny. Zazdrosna Ayse, obserwując Ferita pocieszającego Deryę po jej zmyślonej opowieści, utwierdziła się w przekonaniu, że tę dwójkę łączy romans. Dramat dotknął też Sinana, który odrzucił pomoc Aynur i wyrzucił ją z mieszkania, by po chwili samemu stracić przytomność z powodu postępującej choroby. Czas zatem przekonać się, co przyniesie kolejna odsłona tej wciągającej historii.
"Dziedzictwo" odc. 902 - streszczenie
Ayse zmaga się z narastającymi wątpliwościami dotyczącymi relacji Ferita i Leyli, podejrzewając ich o romans. Mimo zachęt ze strony Nese, bohaterka nie chce otwarcie porozmawiać o swoich uczuciach i unika szczerej konfrontacji. Wszystko zmienia się, gdy dowiaduje się o nocy, którą Ferit spędził u Leyli, co skłania ją do gwałtownego żądania zwrotu kluczy do swojego domu. Ferit stara się wyjaśnić całe zajście i wytyka Ayse, że jej zachowanie jest podyktowane skrywaną zazdrością. W tym samym czasie Nana i Yusuf wracają do posiadłości Poyraza, co wywołuje spore rozczarowanie u Cennet. Nana postanawia usamodzielnić się i szuka pracy, a pomoc oferuje jej Cansel w swoim salonie fryzjerskim. Szybko jednak okazuje się, że szwagierka Poyraza planuje utrudniać życie nowej pracownicy od pierwszego dnia. Z kolei Aynur, zaniepokojona brakiem kontaktu z Sinanem, znajduje go nieprzytomnego w jego domu i natychmiast wzywa pomoc medyczną.
"Dziedzictwo" odc. 902 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani tureckich produkcji z pewnością czekają na moment, w którym będą mogli zobaczyć kolejne perypetie postaci po ostatnich zwrotach akcji. Warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu, aby nie przegapić żadnego ważnego szczegółu z życia Nany i Poyraza. Telewizja Polska dba o regularność emisji, dzięki czemu opowieść jest dostępna dla każdego w popołudniowym paśmie. Premierowa emisja 902. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się 27 kwietnia 2026 o godzinie 16:05 na kanale TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Ta turecka produkcja to prawdziwy hit, który od lat przyciąga przed ekrany miłośników opowieści pełnych rodzinnych tajemnic i trudnych wyborów. Choć początki skupiały się na losach Seher i Yamana, obecne sezony przeniosły środek ciężkości na relację Nany i Poyraza. Serial przeszedł sporą metamorfozę pod względem obsady, ale wciąż potrafi zaskoczyć nowymi wątkami i niespodziewanymi sojuszami. Jeśli zastanawiacie się, kogo obecnie można oglądać na ekranie, przygotowaliśmy dla Was krótkie zestawienie. W serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)