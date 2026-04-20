"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 902

Serial "Dziedzictwo" zaserwował ostatnio sporo zwrotów akcji, które skomplikowały i tak już trudną sytuację w rodzinie. Poyraz zmusił Nanę oraz Yusufa do pozostania w domu, co spotkało się z wyraźną wrogością ze strony niezadowolonych z takiego obrotu spraw Cennet i Cansel. Tymczasem Trucizna po ucieczce z więzienia i upozorowaniu własnej śmierci nie odzyskał przytomności, ponieważ lekarz popełnił błąd podczas podawania mu toksyny. Zazdrosna Ayse, obserwując Ferita pocieszającego Deryę po jej zmyślonej opowieści, utwierdziła się w przekonaniu, że tę dwójkę łączy romans. Dramat dotknął też Sinana, który odrzucił pomoc Aynur i wyrzucił ją z mieszkania, by po chwili samemu stracić przytomność z powodu postępującej choroby. Czas zatem przekonać się, co przyniesie kolejna odsłona tej wciągającej historii.

"Dziedzictwo" odc. 902 - streszczenie

Ayse zmaga się z narastającymi wątpliwościami dotyczącymi relacji Ferita i Leyli, podejrzewając ich o romans. Mimo zachęt ze strony Nese, bohaterka nie chce otwarcie porozmawiać o swoich uczuciach i unika szczerej konfrontacji. Wszystko zmienia się, gdy dowiaduje się o nocy, którą Ferit spędził u Leyli, co skłania ją do gwałtownego żądania zwrotu kluczy do swojego domu. Ferit stara się wyjaśnić całe zajście i wytyka Ayse, że jej zachowanie jest podyktowane skrywaną zazdrością. W tym samym czasie Nana i Yusuf wracają do posiadłości Poyraza, co wywołuje spore rozczarowanie u Cennet. Nana postanawia usamodzielnić się i szuka pracy, a pomoc oferuje jej Cansel w swoim salonie fryzjerskim. Szybko jednak okazuje się, że szwagierka Poyraza planuje utrudniać życie nowej pracownicy od pierwszego dnia. Z kolei Aynur, zaniepokojona brakiem kontaktu z Sinanem, znajduje go nieprzytomnego w jego domu i natychmiast wzywa pomoc medyczną.

"Dziedzictwo" odc. 902 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tureckich produkcji z pewnością czekają na moment, w którym będą mogli zobaczyć kolejne perypetie postaci po ostatnich zwrotach akcji. Warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu, aby nie przegapić żadnego ważnego szczegółu z życia Nany i Poyraza. Telewizja Polska dba o regularność emisji, dzięki czemu opowieść jest dostępna dla każdego w popołudniowym paśmie. Premierowa emisja 902. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się 27 kwietnia 2026 o godzinie 16:05 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja to prawdziwy hit, który od lat przyciąga przed ekrany miłośników opowieści pełnych rodzinnych tajemnic i trudnych wyborów. Choć początki skupiały się na losach Seher i Yamana, obecne sezony przeniosły środek ciężkości na relację Nany i Poyraza. Serial przeszedł sporą metamorfozę pod względem obsady, ale wciąż potrafi zaskoczyć nowymi wątkami i niespodziewanymi sojuszami. Jeśli zastanawiacie się, kogo obecnie można oglądać na ekranie, przygotowaliśmy dla Was krótkie zestawienie. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)