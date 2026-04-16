"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 853

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły przełomowe informacje, które mogą całkowicie zmienić układ sił w kamienicy. Samuel przekazał Ursuli niepokojące wieści o tym, że Jaime poznał prawdę o jej spotkaniu z Ribau i zaczął podejrzewać ją o zdradę kryjówki górników, co miało doprowadzić do jej ostatecznego odsunięcia od rodziny. W międzyczasie Silvia podsłuchała rozmowę generała Zavali z Tamayem, dzięki czemu w końcu poznała tajemnicę śmierci Velilli. Z kolei Riera dostarczył Ursuli wieści o jej korzeniach, informując o ucieczce rodziny Kovalów z Odessy do Hiszpanii przed carskimi represjami. Te doniesienia przywołały u kobiety bolesne wspomnienia o domu w pobliżu wiatraka oraz o matce, która traktowała ją w bardzo okrutny sposób. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Akacjowa 38" odc. 853 - streszczenie
Martin postanawia hucznie świętować pierwszą rocznicę ślubu z Casildą, który przed rokiem odbył się w murach więzienia, i podczas zorganizowanego przyjęcia składa jej ponowne oświadczyny. W tym samym czasie Silvia podejmuje ważną decyzję i zgadza się zostać żoną generała Zavali, który nalega na szybki termin uroczystości. Z kolei Inigo wykorzystuje pretekst w postaci odwiedzin u przyjaciela ojca, by zabrać Leonor za miasto i tam wyznać jej miłość. W kamienicy również sporo się dzieje, ponieważ Liberto za przyzwoleniem Rosiny decyduje się zaprosić Florę na wspólne tańce. Na koniec Riera wychodzi z propozycją wspólnego spaceru skierowaną do Carmen.
"Akacjowa 38" odc. 853 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia mieszkańców madryckiej kamienicy, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Serial od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany sporą grupę odbiorców, którzy z niecierpliwością wyczekują każdego kolejnego popołudnia. Produkcja jest emitowana regularnie w dni powszednie, więc łatwo wpisać ją w swój codzienny grafik. Najnowszy epizod pojawi się na ekranach już 23 kwietnia 2026 o godzinie 18:55 na kanale TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to kostiumowa opowieść, która zabiera nas w podróż do Madrytu z początków ubiegłego wieku. Produkcja zdobyła w naszym kraju dużą popularność dzięki wciągającym wątkom obyczajowym i dbałości o historyczne detale. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o tajemnicach i różnicach społecznych dzielących mieszkańców jednej kamienicy. Na planie tej hiszpańskiej telenoweli spotkała się grupa utalentowanych aktorów, którzy tchnęli życie w barwne postacie. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)