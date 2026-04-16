"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 853

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły przełomowe informacje, które mogą całkowicie zmienić układ sił w kamienicy. Samuel przekazał Ursuli niepokojące wieści o tym, że Jaime poznał prawdę o jej spotkaniu z Ribau i zaczął podejrzewać ją o zdradę kryjówki górników, co miało doprowadzić do jej ostatecznego odsunięcia od rodziny. W międzyczasie Silvia podsłuchała rozmowę generała Zavali z Tamayem, dzięki czemu w końcu poznała tajemnicę śmierci Velilli. Z kolei Riera dostarczył Ursuli wieści o jej korzeniach, informując o ucieczce rodziny Kovalów z Odessy do Hiszpanii przed carskimi represjami. Te doniesienia przywołały u kobiety bolesne wspomnienia o domu w pobliżu wiatraka oraz o matce, która traktowała ją w bardzo okrutny sposób. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 853 - streszczenie

Martin postanawia hucznie świętować pierwszą rocznicę ślubu z Casildą, który przed rokiem odbył się w murach więzienia, i podczas zorganizowanego przyjęcia składa jej ponowne oświadczyny. W tym samym czasie Silvia podejmuje ważną decyzję i zgadza się zostać żoną generała Zavali, który nalega na szybki termin uroczystości. Z kolei Inigo wykorzystuje pretekst w postaci odwiedzin u przyjaciela ojca, by zabrać Leonor za miasto i tam wyznać jej miłość. W kamienicy również sporo się dzieje, ponieważ Liberto za przyzwoleniem Rosiny decyduje się zaprosić Florę na wspólne tańce. Na koniec Riera wychodzi z propozycją wspólnego spaceru skierowaną do Carmen.

"Akacjowa 38" odc. 853 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia mieszkańców madryckiej kamienicy, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Serial od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany sporą grupę odbiorców, którzy z niecierpliwością wyczekują każdego kolejnego popołudnia. Produkcja jest emitowana regularnie w dni powszednie, więc łatwo wpisać ją w swój codzienny grafik. Najnowszy epizod pojawi się na ekranach już 23 kwietnia 2026 o godzinie 18:55 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa opowieść, która zabiera nas w podróż do Madrytu z początków ubiegłego wieku. Produkcja zdobyła w naszym kraju dużą popularność dzięki wciągającym wątkom obyczajowym i dbałości o historyczne detale. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o tajemnicach i różnicach społecznych dzielących mieszkańców jednej kamienicy. Na planie tej hiszpańskiej telenoweli spotkała się grupa utalentowanych aktorów, którzy tchnęli życie w barwne postacie. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)