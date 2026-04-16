"Klan": streszczenie odcinka 4701

Ostatnie dni w serialu "Klan" upłynęły pod znakiem sporych zmian oraz dylematów, które zmusiły bohaterów do podjęcia zdecydowanych kroków. Ula wpadła w furię przez zachowanie Ostrej i zagroziła jej konsekwencjami po tym, jak influencerka opublikowała zdjęcia sugerujące romans z Kornelem. Choć Majka początkowo ukrywała przed Olą cel swojej pożyczki, prawda wyszła na jaw podczas rozprawy sądowej, kładąc kres wszelkim domysłom. Problemy Kamili z bólem zęba postawiły na nogi bliskich szukających pomocy u Wigi, natomiast Leszek przypadkiem dostrzegł matkę Irminy z obcym mężczyzną i zaczął martwić się o reakcję Igora. Wszystko to działo się w cieniu wielkiego sukcesu Kornela w sieci, ponieważ film na oficjalnym kanale zespołu błyskawicznie przekroczył barierę stu tysięcy wyświetleń. Czas zatem sprawdzić, jakie wyzwania przygotował los w kolejnej odsłonie tej historii.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"Klan" odc. 4701 - streszczenie

Kornel jest pełen optymizmu po publikacji nagrania Ostrej i liczy na to, że całe zamieszanie w sieci pomoże kapeli odzyskać dawną sławę oraz przyciągnąć ludzi na koncerty. Ula nie chce go zniechęcać, ale otwarcie przypomina o negatywnych skutkach tej sytuacji dla ich bliskich, podczas gdy Czesiek radzi Kornelowi, by ten poświęcił Ostrej więcej uwagi. Równocześnie Bogna stara się odwieść Leszka od wnikania w prywatne sprawy prezesa, mimo że Igor potwierdza plotki o tajemniczej kobiecie widzianej na ulicy i rozważa rozmowę z żoną na ten temat. Poważne zmartwienie ma także Marczyński, którego wnuk zamiast na nauce, skupia się teraz głównie na nocnym życiu i imprezowaniu, co Rutka uważa za przejaw normalnego dorastania. Tymczasem Agata planuje spore zakupy obuwnicze, co wywołuje przerażenie u Gustawa, obawiającego się o stan ich domowego budżetu i stabilność ich związku. Mężczyzna dzieli się swoimi obawami z Pawłem, bojąc się, że brak pieniędzy na zachcianki ukochanej doprowadzi do rozstania. Na koniec Grażynka wraz z rodziną stara się poprawić humor Maćkowi, który bardzo tęskni za Markiem i chciałby odwiedzić go w Gdańsku.

"Klan" odc. 4701 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Codzienne perypetie Lubiczów oraz ich przyjaciół można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej. Każdy kolejny epizod przynosi nowe odpowiedzi na pytania nurtujące postacie, a fabuła nie zwalnia tempa nawet na moment. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się losy Gustawa i czy Maciek ostatecznie wybierze się w podróż do Gdańska, warto zasiąść przed telewizorem w wyznaczonym terminie. Premiera 4701. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 w TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen w polskiej telewizji, który bawi i wzrusza widzów już od końcówki lat dziewięćdziesiątych. Przez te wszystkie sezony wielu z nas zżyło się z mieszkańcami Sadyby, obserwując, jak dorastają kolejne pokolenia rodziny Lubiczów. To produkcja idealna dla każdego, kto lubi opowieści o zwyczajnym życiu, w którym nie brakuje jednak ciekawych splotów okoliczności. Co ważne, losy bohaterów będziemy mogli śledzić jeszcze długo, bo umowa na realizację serii została przedłużona. W obsadzie tego serialu występują:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)