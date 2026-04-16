"Klan": streszczenie odcinka 4701

Redakcja Eska Cinema
2026-04-16 10:24

W najnowszym, 4701. odcinku serialu "Klan" powrócą tematy domowych finansów i dylematów związanych z oczekiwaniami bliskich osób. Gustaw zaczyna poważnie niepokoić się o swoją przyszłość u boku Agaty, gdy odkrywa, że ich wspólne oszczędności mogą nie wystarczyć na realizację jej nowych planów zakupowych. Mężczyzna szuka wsparcia u przyjaciela, zastanawiając się, czy jego relacja przetrwa nadchodzącą próbę materialną.

Autor: TVP VOD / Materiały prasowe/ Materiały prasowe Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz z serialu "Klan", w beżowej bluzie z kapturem i różowym turbanie na głowie, patrząca zamyślona. Scena z odcinka 4697, gdzie Bolek obawia się przejęcia opieki nad wnukami.

Ostatnie dni w serialu "Klan" upłynęły pod znakiem sporych zmian oraz dylematów, które zmusiły bohaterów do podjęcia zdecydowanych kroków. Ula wpadła w furię przez zachowanie Ostrej i zagroziła jej konsekwencjami po tym, jak influencerka opublikowała zdjęcia sugerujące romans z Kornelem. Choć Majka początkowo ukrywała przed Olą cel swojej pożyczki, prawda wyszła na jaw podczas rozprawy sądowej, kładąc kres wszelkim domysłom. Problemy Kamili z bólem zęba postawiły na nogi bliskich szukających pomocy u Wigi, natomiast Leszek przypadkiem dostrzegł matkę Irminy z obcym mężczyzną i zaczął martwić się o reakcję Igora. Wszystko to działo się w cieniu wielkiego sukcesu Kornela w sieci, ponieważ film na oficjalnym kanale zespołu błyskawicznie przekroczył barierę stu tysięcy wyświetleń. Czas zatem sprawdzić, jakie wyzwania przygotował los w kolejnej odsłonie tej historii.

"Klan" odc. 4701 - streszczenie

Kornel jest pełen optymizmu po publikacji nagrania Ostrej i liczy na to, że całe zamieszanie w sieci pomoże kapeli odzyskać dawną sławę oraz przyciągnąć ludzi na koncerty. Ula nie chce go zniechęcać, ale otwarcie przypomina o negatywnych skutkach tej sytuacji dla ich bliskich, podczas gdy Czesiek radzi Kornelowi, by ten poświęcił Ostrej więcej uwagi. Równocześnie Bogna stara się odwieść Leszka od wnikania w prywatne sprawy prezesa, mimo że Igor potwierdza plotki o tajemniczej kobiecie widzianej na ulicy i rozważa rozmowę z żoną na ten temat. Poważne zmartwienie ma także Marczyński, którego wnuk zamiast na nauce, skupia się teraz głównie na nocnym życiu i imprezowaniu, co Rutka uważa za przejaw normalnego dorastania. Tymczasem Agata planuje spore zakupy obuwnicze, co wywołuje przerażenie u Gustawa, obawiającego się o stan ich domowego budżetu i stabilność ich związku. Mężczyzna dzieli się swoimi obawami z Pawłem, bojąc się, że brak pieniędzy na zachcianki ukochanej doprowadzi do rozstania. Na koniec Grażynka wraz z rodziną stara się poprawić humor Maćkowi, który bardzo tęskni za Markiem i chciałby odwiedzić go w Gdańsku.

"Klan" odc. 4701 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Codzienne perypetie Lubiczów oraz ich przyjaciół można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej. Każdy kolejny epizod przynosi nowe odpowiedzi na pytania nurtujące postacie, a fabuła nie zwalnia tempa nawet na moment. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się losy Gustawa i czy Maciek ostatecznie wybierze się w podróż do Gdańska, warto zasiąść przed telewizorem w wyznaczonym terminie. Premiera 4701. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 w TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen w polskiej telewizji, który bawi i wzrusza widzów już od końcówki lat dziewięćdziesiątych. Przez te wszystkie sezony wielu z nas zżyło się z mieszkańcami Sadyby, obserwując, jak dorastają kolejne pokolenia rodziny Lubiczów. To produkcja idealna dla każdego, kto lubi opowieści o zwyczajnym życiu, w którym nie brakuje jednak ciekawych splotów okoliczności. Co ważne, losy bohaterów będziemy mogli śledzić jeszcze długo, bo umowa na realizację serii została przedłużona. W obsadzie tego serialu występują:

  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
  • Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
  • Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
