"Akacjowa 38", odcinek 849: Gwałtowne zamieszki w kopalni wymykają się spod kontroli, a Blanca drży o życie Diega

Spis treści
Emocje w serialu "Akacjowa 38" nieustannie sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam mieszankę wzruszeń i politycznych intryg. Wśród napięć pojawił się promyk radości, gdy Martin, w rocznicę ślubu z Casildą, postanowił wyprawić jej prawdziwe wesele, aby uczcić ich miłość. Niestety, nie wszyscy mieli powody do świętowania, ponieważ Ramon z trudem panował nad narastającym strajkiem w kopalni, obawiając się krwawych zamieszek. W tym samym czasie Silvia otrzymała od przełożonego szokujący rozkaz poślubienia generała Zavali, co miało powstrzymać planowany zamach na przyszłego króla Hiszpanii. Na nieco spokojniejszym gruncie Liberto i Rosina zaprosili Iniga i Florę na kolację, licząc na to, że pomogą im odbudować małżeńską relację. Poprzednie chwile były pełne zarówno romantycznych uniesień, jak i śmiertelnego zagrożenia, więc czego możemy spodziewać się tym razem?
"Akacjowa 38" odc. 849 - streszczenie
W kopalni należącej do Rosiny i Ramona wybuchają gwałtowne zamieszki, a sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, wprowadzając chaos i niepewność. W obliczu tych dramatycznych wydarzeń Blanca drży o życie Diega, co z kolei wywołuje narastającą wściekłość i zazdrość w Samuelu. Wątki miłosne również nabierają tempa, gdy Silvia przyjmuje oświadczyny generała Zavali, co sprawia, że pułkownik Valverde zaczyna obawiać się, że bezpowrotnie utracił ukochaną. W międzyczasie Leonor odkrywa, że Inigo zwodził ją, opowiadając zmyślone historie o swoim ojcu. Niespodziewanie Flora i Rosina znajdują wspólny język i razem z Libertem spędzają pełną wrażeń noc, odwiedzając lokalne restauracje i tawerny.
"Akacjowa 38" odc. 849 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i zwrotów akcji, których z pewnością nie można przegapić. Dla wszystkich widzów śledzących serial mamy już dokładne informacje dotyczące premiery. Najnowszy, 849. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to kostiumowa produkcja, która od lat podbija serca polskich widzów, przenosząc ich wprost do Madrytu z początku XX wieku. Serial mistrzowsko splata losy bogatych mieszczan i ich służby, ukazując świat pełen intryg, sekretów i namiętności skrywanych za murami kamienicy przy tytułowej ulicy. To właśnie ta mieszanka dramatów, romansów i nagłych zwrotów akcji sprawiła, że hiszpańska telenowela stała się prawdziwym hitem w naszym kraju, gromadząc przed telewizorami rzesze fanów. Obsada tego serialu to m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)