"Akacjowa 38", odcinek 849: Gwałtowne zamieszki w kopalni wymykają się spod kontroli, a Blanca drży o życie Diega

Emocje w serialu "Akacjowa 38" nieustannie sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam mieszankę wzruszeń i politycznych intryg. Wśród napięć pojawił się promyk radości, gdy Martin, w rocznicę ślubu z Casildą, postanowił wyprawić jej prawdziwe wesele, aby uczcić ich miłość. Niestety, nie wszyscy mieli powody do świętowania, ponieważ Ramon z trudem panował nad narastającym strajkiem w kopalni, obawiając się krwawych zamieszek. W tym samym czasie Silvia otrzymała od przełożonego szokujący rozkaz poślubienia generała Zavali, co miało powstrzymać planowany zamach na przyszłego króla Hiszpanii. Na nieco spokojniejszym gruncie Liberto i Rosina zaprosili Iniga i Florę na kolację, licząc na to, że pomogą im odbudować małżeńską relację. Poprzednie chwile były pełne zarówno romantycznych uniesień, jak i śmiertelnego zagrożenia, więc czego możemy spodziewać się tym razem?

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

"Akacjowa 38" odc. 849 - streszczenie

W kopalni należącej do Rosiny i Ramona wybuchają gwałtowne zamieszki, a sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, wprowadzając chaos i niepewność. W obliczu tych dramatycznych wydarzeń Blanca drży o życie Diega, co z kolei wywołuje narastającą wściekłość i zazdrość w Samuelu. Wątki miłosne również nabierają tempa, gdy Silvia przyjmuje oświadczyny generała Zavali, co sprawia, że pułkownik Valverde zaczyna obawiać się, że bezpowrotnie utracił ukochaną. W międzyczasie Leonor odkrywa, że Inigo zwodził ją, opowiadając zmyślone historie o swoim ojcu. Niespodziewanie Flora i Rosina znajdują wspólny język i razem z Libertem spędzają pełną wrażeń noc, odwiedzając lokalne restauracje i tawerny.

"Akacjowa 38" odc. 849 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i zwrotów akcji, których z pewnością nie można przegapić. Dla wszystkich widzów śledzących serial mamy już dokładne informacje dotyczące premiery. Najnowszy, 849. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa produkcja, która od lat podbija serca polskich widzów, przenosząc ich wprost do Madrytu z początku XX wieku. Serial mistrzowsko splata losy bogatych mieszczan i ich służby, ukazując świat pełen intryg, sekretów i namiętności skrywanych za murami kamienicy przy tytułowej ulicy. To właśnie ta mieszanka dramatów, romansów i nagłych zwrotów akcji sprawiła, że hiszpańska telenowela stała się prawdziwym hitem w naszym kraju, gromadząc przed telewizorami rzesze fanów. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)