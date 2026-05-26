M jak miłość, nowy sezon. Romans Martyny i Jakuba rozkręci się na dobre. Gorące sceny! - ZDJĘCIA

Płomienny romans Martyny i Jakuba w "M jak miłość" po wakacjach

Bohaterowie popularnego serialu przestali darzyć się wyłącznie sympatią. Pod koniec poprzedniego sezonu produkcji lekarka dała Karskiemu wyraźne sygnały, że zaczyna czuć do niego coś znacznie więcej niż przyjaźń. Na drodze do pełnego szczęścia stoi jednak przeszłość, ponieważ mężczyzna stale powraca wspomnieniami do swojej byłej żony Kasi, granej przez Paulinę Lasotę. Chociaż kobieta zdążyła już ułożyć sobie życie u boku Mariusza przystojny detektyw nadal nie potrafi całkowicie odciąć się od dawnych emocji.

Zdumiewająca metamorfoza Martyny w najnowszym sezonie "M jak miłość"

Jesienne epizody przyniosą sporą niespodziankę, ponieważ Wysocka zdecyduje się na całkowitą zmianę dotychczasowego wizerunku. Zmagająca się niegdyś z poważnymi kompleksami i trudnościami życiowymi specjalistka od medycyny postanowi odświeżyć swoją fryzurę. W jednej z nadchodzących scen zaprezentuje się w niezwykle pociągającej czerwonej sukience, która natychmiast przykuje uwagę otoczenia. Jakub z pewnością przestanie traktować ją wyłącznie jak dobrą koleżankę, a w jego spojrzeniu wyraźnie zarysuje się prawdziwe pożądanie.

Czy Martyna ostatecznie zdobędzie serce Jakuba w "M jak miłość"?

Odmieniony wygląd bohaterki może stanowić kluczowy impuls, który ostatecznie przekona detektywa do zamknięcia dawnego rozdziału w życiu. Niestety sytuację komplikuje fakt, że Karski ciągle nie zdaje sobie sprawy, iż jest prawdziwym ojcem dziecka swojej byłej żony. Ujawnienie tej głęboko skrywanej tajemnicy mogłoby całkowicie zrujnować nowo budowaną relację i wywrócić życie głównych bohaterów do góry nogami.

Najświeższe materiały wideo z cyklu "Kulisy M jak miłość", stanowiące oficjalną zapowiedź nadchodzącej ramówki, dobitnie udowadniają wzajemne przyciąganie między postaciami. Udostępnione w sieci kadry z planu zdjęciowego potwierdzają przypuszczenia widzów o poważnym zaangażowaniu emocjonalnym. Wszystko wskazuje na to, że relacja lekarki oraz charyzmatycznego śledczego już wkrótce przekroczy ramy zwykłego koleżeństwa.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach