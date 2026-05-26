Farma będzie nie do poznania! 6. sezon hitu Polsatu przyniesie duże zmiany - ZDJĘCIA

6. sezon "Farmy" w przygotowaniu. Ekipa Polsatu weszła na plan

Ekipa produkcyjna oficjalnie rozpoczęła prace nad najnowszym sezonem reality show „Farma”. Przed kamerami zameldowały się ponownie gospodynie formatu – Marcelina Zawadzka oraz siostry Ilona i Milena Krawczyńskie. To właśnie one od dłuższego czasu tworzą trzon ekipy prowadzących. Chociaż producenci na razie milczą w sprawie szczegółów o castingu czy przebiegu zabawy, to pierwsze relacje z miejsca nagrań już robią furorę i rozbudzają wyobraźnię.

Prowadząca "Farmę" zdradza kulisy nowej edycji. Marcelina Zawadzka w szoku

Kulisy rozpoczęcia zdjęć postanowiła przybliżyć Marcelina Zawadzka. Gwiazda Polsatu wprost przyznała w mediach społecznościowych, że to, co przyszykowała produkcja, wprawi w osłupienie nawet najbardziej zaangażowanych sympatyków reality show.

„Wiem, że z pewnością was denerwujemy tym, że coś gadamy, że tak, że już, że program się zaczyna, że widziałyśmy castingi uczestników i w ogóle, że jestem teraz na planie i widzę, jak wygląda farma... I co, mogę was tylko poinformować, że nic wam nie powiem, ale wygląda to tak, że mi kopara opadła. Będą zmiany, duże zmiany, fajne zmiany, kreatywne. Ale się edycja zapowiada. Wiem, że my tak gadamy co roku, ale oczy przecieram ze zdumienia” - mówi Marcelina Zawadzka na swoim Instagramie.

Co przyniesie 6. sezon "Farmy" na antenie Polsatu?

Na ten moment fani muszą zadowolić się jedynie wzmiankami o innowacjach, bo stacja nie ujawnia konkretów. Sama zapowiedź „dużych i kreatywnych zmian” wywołała jednak lawinę komentarzy i spekulacji. Nie ulega wątpliwości, że program od dawna rozgrzewa internautów do czerwoności, stając się jednym z najchętniej dyskutowanych tytułów rozrywkowych w kraju. Wieści o starcie 6. sezonu z miejsca stały się tematem numer jeden dla wiernych widzów.

Jeżeli obietnice Marceliny Zawadzkiej znajdą pokrycie w rzeczywistości, nadchodzące odcinki mają szansę zapisać się w historii polskiej telewizji jako najbardziej niespodziewana odsłona programu.