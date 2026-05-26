Nowy sezon M jak miłość. Kryzys w związku Kamy i Marcina? Mikołaj Roznerski zdradza, co czeka widzów po wakacjach

Związek Kamy i Marcina w "M jak miłość" wkracza w trudny etap. Domańska nie daje za wygraną

Sympatycy "M jak miłość", którzy liczyli na ustabilizowanie się relacji Kamy i Marcina, mogą poczuć się zawiedzeni. Twórcy produkcji zaplanowali kontynuację wątku zdeterminowanej i atrakcyjnej pani prezes. Elżbieta Domańska jeszcze wyraźniej zaakcentuje swoją obecność w miłosnych perypetiach Chodakowskiego. Choć początkowo mogło się wydawać, że detektyw pozostanie lojalny wobec ukochanej i odrzuci wszelkie pokusy, ostatnie przedwakacyjne "Kulisy M jak miłość" zasugerowały zupełnie inny rozwój wydarzeń. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie szczęście tej pary zostanie wystawione na ciężką próbę.

Mikołaj Roznerski ostrzega: Kama w nowym sezonie "M jak miłość" będzie miała powody do niepokoju

Odtwórca roli Marcina zabrał głos w sprawie nadchodzących po przerwie wakacyjnej epizodów. Aktor nie ukrywa, że kolejne scenariusze przyniosą wiele zawirowań, a Jego telewizyjna partnerka rzeczywiście znajdzie się w sytuacji, w której będzie musiała drżeć o przyszłość swojego związku.

Wiem, że Państwo odetchnęli z ulgą, bo małżeństwo Kamy i Marcina naprawdę wisiało już na włosku, ale wszystko dobre, co się dobrze kończy. Muszę Państwu zdradzić, bo to jeszcze nie koniec, że pewna pani prezes zadba o to, żeby jednak Kama miała się o co martwić - mówi wprost Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Czy to koniec miłości Kamy i Marcina w "M jak miłość"? Napięcie rośnie

Nasuwa się pytanie, czy nowe odcinki przyniosą ostateczne rozstanie Kamy i Marcina po letniej przerwie. Wszystko wskazuje na narastające konflikty, ataki zazdrości i wzajemne pretensje. Nieustępliwa Domańska nie zrezygnuje ze swoich planów usidlenia Chodakowskiego i wciąż będzie obecna w jego otoczeniu, udowadniając, że potrafi być niebezpiecznie zdeterminowana w osiąganiu swoich celów.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach

