Nowy sezon M jak miłość. Kryzys w związku Kamy i Marcina? Mikołaj Roznerski zdradza, co czeka widzów po wakacjach

Małgorzata Pala
2026-05-26 12:57

Fani Kamy i Marcina z "M jak miłość" nie mogą liczyć na spokojny rozwój ich relacji w nowym sezonie. Mikołaj Roznerski, serialowy Chodakowski, nie pozostawia złudzeń i zapowiada dalsze intrygi Elżbiety Domańskiej. Katarzyna Dąbrowska w roli przebiegłej pani prezes nadal będzie próbowała zdobyć względy detektywa, a jej działania mogą doprowadzić do poważnego kryzysu.

M jak miłość odc. 1900. Marcin (Mikołaj Roznerski), Kama (Michalina Sosna)

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1900. Marcin (Mikołaj Roznerski), Kama (Michalina Sosna)

Związek Kamy i Marcina w "M jak miłość" wkracza w trudny etap. Domańska nie daje za wygraną

Sympatycy "M jak miłość", którzy liczyli na ustabilizowanie się relacji Kamy i Marcina, mogą poczuć się zawiedzeni. Twórcy produkcji zaplanowali kontynuację wątku zdeterminowanej i atrakcyjnej pani prezes. Elżbieta Domańska jeszcze wyraźniej zaakcentuje swoją obecność w miłosnych perypetiach Chodakowskiego. Choć początkowo mogło się wydawać, że detektyw pozostanie lojalny wobec ukochanej i odrzuci wszelkie pokusy, ostatnie przedwakacyjne "Kulisy M jak miłość" zasugerowały zupełnie inny rozwój wydarzeń. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie szczęście tej pary zostanie wystawione na ciężką próbę.

Mikołaj Roznerski ostrzega: Kama w nowym sezonie "M jak miłość" będzie miała powody do niepokoju

Odtwórca roli Marcina zabrał głos w sprawie nadchodzących po przerwie wakacyjnej epizodów. Aktor nie ukrywa, że kolejne scenariusze przyniosą wiele zawirowań, a Jego telewizyjna partnerka rzeczywiście znajdzie się w sytuacji, w której będzie musiała drżeć o przyszłość swojego związku.

Wiem, że Państwo odetchnęli z ulgą, bo małżeństwo Kamy i Marcina naprawdę wisiało już na włosku, ale wszystko dobre, co się dobrze kończy. Muszę Państwu zdradzić, bo to jeszcze nie koniec, że pewna pani prezes zadba o to, żeby jednak Kama miała się o co martwić - mówi wprost Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Czy to koniec miłości Kamy i Marcina w "M jak miłość"? Napięcie rośnie

Nasuwa się pytanie, czy nowe odcinki przyniosą ostateczne rozstanie Kamy i Marcina po letniej przerwie. Wszystko wskazuje na narastające konflikty, ataki zazdrości i wzajemne pretensje. Nieustępliwa Domańska nie zrezygnuje ze swoich planów usidlenia Chodakowskiego i wciąż będzie obecna w jego otoczeniu, udowadniając, że potrafi być niebezpiecznie zdeterminowana w osiąganiu swoich celów.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach
M jak miłość odc. 1919. Kama (Michalina Sosna), Marcin (Mikołaj Roznerski)
