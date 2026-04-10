"Dziedzictwo", odcinek 892: Szakal otrzymuje rozkaz zabicia Nany i Nazli. Jedna z nich staje do walki z bandytą

Redakcja Eska Cinema
2026-04-10 10:30

Fani serialu Dziedzictwo, szykujcie się na wielkie emocje w nadchodzącym 892 odcinku! Niespodziewany kryzys zdrowotny byłej żony Ferita sprawi, że para na nowo się do siebie zbliży, nie wiedząc, że są obserwowani. W tym samym czasie Nana stoczy dramatyczną walkę o życie, gdy stanie na drodze płatnego zabójcy. Czy Poyraz zdąży ją uratować?

Dziedzictwo, odcinek 878: Trucizna dopada Nanę i Yusufa. Poyraz wraz z całą dzielnicą staje w ich obronie
Dziedzictwo, odcinek 878: Trucizna dopada Nanę i Yusufa. Poyraz wraz z całą dzielnicą staje w ich obronie Dziedzictwo, odcinek 878: Trucizna dopada Nanę i Yusufa. Poyraz wraz z całą dzielnicą staje w ich obronie Dziedzictwo, odcinek 874: Ferit trafia do więzienia! Ayse osiąga swój cel Dziedzictwo, odcinek 891: Poyraz odkrywa podsłuch i zastawia na Szakala pułapkę
Galeria zdjęć 9

Emocje w serialu "Dziedzictwo" znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera wrażeń. Poyrazowi wreszcie udało się odnaleźć Yusufa, a odkrycie podsłuchu w telefonie siostry pozwoliło mu zastawić przemyślaną pułapkę na Szakala. W tym samym czasie Nana i Nazli przeżywały chwile grozy, ale zdołały wyrwać się z rąk Trucizny. Nie mniej działo się u Aynur, która po kolejnych niesłusznych oskarżeniach ze strony Sinana postanowiła odejść z pracy, co zmusiło mężczyznę do interwencji. Niespodziewany zwrot akcji spotkał również Aysę, która z powodu silnej reakcji alergicznej przez przypadek zadzwoniła do Ferita. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: czego możemy spodziewać się po bohaterach tym razem?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

"Dziedzictwo" odc. 892 - streszczenie

Ferit odnajduje swoją byłą żonę leżącą na podłodze. Szybko wychodzi na jaw, że kobieta przypadkowo zażyła niewłaściwy lek, co doprowadziło do ostrej reakcji alergicznej. Mężczyzna otacza ją troskliwą opieką, a ona, poruszona jego postawą, wyznaje, że szczerze żałuje błędów popełnionych w przeszłości. Para nie ma pojęcia, że całej sytuacji przygląda się z ukrycia Derya, siostra Leyli. W tym samym czasie Szakal otrzymuje zlecenie zabójstwa Nany i Nazli, a jedna z kobiet musi stoczyć walkę z napastnikiem. Z opresji ratuje ją Poyraz, a Trucizna, stojący za atakiem, zostaje aresztowany.

"Dziedzictwo" odc. 892 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój dramatycznych wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów. W nadchodzącym epizodzie emocje ponownie sięgną zenitu, a losy postaci znów staną pod znakiem zapytania. Fani serialu powinni już teraz zarezerwować sobie czas na seans, aby nie przegapić kluczowych momentów. Najnowszy, 892. odcinek serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

Polecany artykuł:

"Panna młoda", odcinek 72: Mukadder kategorycznie zabrania Hancer wejścia do po…

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki fenomen, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze fanów, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych intryg i wzruszających momentów. Choć fabuła ewoluowała, od początkowej historii Seher i Yamana po aktualne losy Nany i Poyraza, serial niezmiennie trzyma w napięciu. Zawiłe relacje i nieoczekiwane zwroty akcji sprawiają, że każdy odcinek to nowa przygoda, której nie można przegapić. W serialu występują m.in.:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
