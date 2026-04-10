"Dziedzictwo", odcinek 892: Szakal otrzymuje rozkaz zabicia Nany i Nazli. Jedna z nich staje do walki z bandytą

Emocje w serialu "Dziedzictwo" znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera wrażeń. Poyrazowi wreszcie udało się odnaleźć Yusufa, a odkrycie podsłuchu w telefonie siostry pozwoliło mu zastawić przemyślaną pułapkę na Szakala. W tym samym czasie Nana i Nazli przeżywały chwile grozy, ale zdołały wyrwać się z rąk Trucizny. Nie mniej działo się u Aynur, która po kolejnych niesłusznych oskarżeniach ze strony Sinana postanowiła odejść z pracy, co zmusiło mężczyznę do interwencji. Niespodziewany zwrot akcji spotkał również Aysę, która z powodu silnej reakcji alergicznej przez przypadek zadzwoniła do Ferita. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: czego możemy spodziewać się po bohaterach tym razem?

"Dziedzictwo" odc. 892 - streszczenie

Ferit odnajduje swoją byłą żonę leżącą na podłodze. Szybko wychodzi na jaw, że kobieta przypadkowo zażyła niewłaściwy lek, co doprowadziło do ostrej reakcji alergicznej. Mężczyzna otacza ją troskliwą opieką, a ona, poruszona jego postawą, wyznaje, że szczerze żałuje błędów popełnionych w przeszłości. Para nie ma pojęcia, że całej sytuacji przygląda się z ukrycia Derya, siostra Leyli. W tym samym czasie Szakal otrzymuje zlecenie zabójstwa Nany i Nazli, a jedna z kobiet musi stoczyć walkę z napastnikiem. Z opresji ratuje ją Poyraz, a Trucizna, stojący za atakiem, zostaje aresztowany.

"Dziedzictwo" odc. 892 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój dramatycznych wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów. W nadchodzącym epizodzie emocje ponownie sięgną zenitu, a losy postaci znów staną pod znakiem zapytania. Fani serialu powinni już teraz zarezerwować sobie czas na seans, aby nie przegapić kluczowych momentów. Najnowszy, 892. odcinek serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki fenomen, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze fanów, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych intryg i wzruszających momentów. Choć fabuła ewoluowała, od początkowej historii Seher i Yamana po aktualne losy Nany i Poyraza, serial niezmiennie trzyma w napięciu. Zawiłe relacje i nieoczekiwane zwroty akcji sprawiają, że każdy odcinek to nowa przygoda, której nie można przegapić. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)