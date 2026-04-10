"Dziedzictwo", odcinek 892: Szakal otrzymuje rozkaz zabicia Nany i Nazli. Jedna z nich staje do walki z bandytą

Spis treści
Emocje w serialu "Dziedzictwo" znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera wrażeń. Poyrazowi wreszcie udało się odnaleźć Yusufa, a odkrycie podsłuchu w telefonie siostry pozwoliło mu zastawić przemyślaną pułapkę na Szakala. W tym samym czasie Nana i Nazli przeżywały chwile grozy, ale zdołały wyrwać się z rąk Trucizny. Nie mniej działo się u Aynur, która po kolejnych niesłusznych oskarżeniach ze strony Sinana postanowiła odejść z pracy, co zmusiło mężczyznę do interwencji. Niespodziewany zwrot akcji spotkał również Aysę, która z powodu silnej reakcji alergicznej przez przypadek zadzwoniła do Ferita. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: czego możemy spodziewać się po bohaterach tym razem?
"Dziedzictwo" odc. 892 - streszczenie
Ferit odnajduje swoją byłą żonę leżącą na podłodze. Szybko wychodzi na jaw, że kobieta przypadkowo zażyła niewłaściwy lek, co doprowadziło do ostrej reakcji alergicznej. Mężczyzna otacza ją troskliwą opieką, a ona, poruszona jego postawą, wyznaje, że szczerze żałuje błędów popełnionych w przeszłości. Para nie ma pojęcia, że całej sytuacji przygląda się z ukrycia Derya, siostra Leyli. W tym samym czasie Szakal otrzymuje zlecenie zabójstwa Nany i Nazli, a jedna z kobiet musi stoczyć walkę z napastnikiem. Z opresji ratuje ją Poyraz, a Trucizna, stojący za atakiem, zostaje aresztowany.
"Dziedzictwo" odc. 892 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Widzowie z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój dramatycznych wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów. W nadchodzącym epizodzie emocje ponownie sięgną zenitu, a losy postaci znów staną pod znakiem zapytania. Fani serialu powinni już teraz zarezerwować sobie czas na seans, aby nie przegapić kluczowych momentów. Najnowszy, 892. odcinek serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to turecki fenomen, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze fanów, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych intryg i wzruszających momentów. Choć fabuła ewoluowała, od początkowej historii Seher i Yamana po aktualne losy Nany i Poyraza, serial niezmiennie trzyma w napięciu. Zawiłe relacje i nieoczekiwane zwroty akcji sprawiają, że każdy odcinek to nowa przygoda, której nie można przegapić. W serialu występują m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)